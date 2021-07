Nach der verheerenden Flut im Norden von Rheinland-Pfalz gibt es mittlerweile 116 bestätigte Todesfälle. Das teilte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Sonntagabend in einem Gespräch mit dem SWR mit.

Lewentz geht davon aus, dass nach der Flut-Katastrophe im Kreis Ahrweiler noch mehr Tote gefunden werden, "weil wir jetzt anfangen, Keller leer zu pumpen". Die Zahl der Vermissten - zuletzt war von 3.000 die Rede - werde noch relativiert werden. Viele Menschen hätten fluchtartig ihr Zuhause verlassen. Sie könnten sich nicht zurückmelden, weil es in weiten Teilen noch keinen Handy-Empfang gebe. Mancher denke auch nicht daran, sich zu melden, sagte der Minister dem SWR.

Zu Sorgen der Bewohner um die Gesundheitsversorgung vor Ort sagte Lewentz, man habe mobile Arzttrupps gebildet und wolle so den Ausfall von Praxen und Krankenhäusern abfangen. Zudem seien die uniformierten Helfer der Rettungsorganisationen ansprechbar und könnten Hilfe organisieren.

Lewentz: Eine solche Katastrophe konnte man nicht absehen

Zur Frage, ob die Menschen nicht früher hätten gewarnt werden können, sagte Lewentz, die Elektrizität sei recht schnell zerstört worden. Es habe auch Gebäude getroffen, auf denen Sirenen seien. Es sei eine außergewöhnliche Katastrophe, wie es sie in diesem Ausmaß bisher in Rheinland-Pfalz nicht gegeben habe. Die Hilfskräfte seien am Mittwochabend unterwegs gewesen. Man sei auf ein starkes Hochwasser, auf Starkregen vorbereitet gewesen, aber man habe überhaupt nicht absehen können, dass solch ein Katastrophenszenario folgen würde.

Rund 670 Verletzte bestätigt

Bisher liegen den Behörden Meldungen über mehr als 670 verletzte Personen vor. Auch hier könnte sich die Zahl noch weiter erhöhen. In einer Vielzahl der Ortschaften sind noch immer Strom- und Telefonnetz ausgefallen. Am Samstag hatten der Ahrweiler Landrat Jürgen Pföhler (CDU) und Landesfeuerwehrinspekteur Heinz Wolschendorf mitgeteilt, es gebe 3.000 bis 3.500 Vermisstenmeldungen.

Hotline für Flut-Opfer und Hilfsangebote Die Polizei hat inzwischen eine Telefon-Hotline eingerichtet, an die sich besorgte Angehörige wenden können, wenn sie jemanden vermissen. Sie ist unter der Nummer 0800-6565651 erreichbar. Außerdem bittet das Polizeipräsidium Koblenz die Menschen im Kreis Ahrweiler um Mithilfe bei der Suche nach Vermissten. Sie sollen Videos und Fotos an die Polizei schicken, die Hinweise auf vermisste Personen und mögliche weitere Tote im Kreis Ahrweiler geben können. Fotos und Videos können unter https://rlp.hinweisportal.de/ hochgeladen werden. Die Kreisverwaltung Ahrweiler hat für Hilfsangebote für die Betroffenen zwei Telefon-Hotlines eingerichtet: Wer bei der Bewältigung der Katastrophe helfen wolle und beispielsweise mit Sachspenden, Arbeitsmaterialien oder Transport- und Logistikmöglichkeiten unterstützen könne, kann sich unter der Nummer 02641 975900 melden oder per E-Mail an hochwasserhilfe@kreis-ahrweiler.de schreiben. Hilfsangebote unter anderem zur Beratung von Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren oder zu Notbetreuungen können unter 02641 975 950 vermittelt werden. Beide Hotlines sind täglich von 9:00 bis 20:00 Uhr erreichbar.

Hierbei sei nicht bekannt, ob sich diese Menschen bei Nachbarn oder Verwandten aufhalten, das Einsatzgebiet aus eigener Kraft verlassen haben oder ob sie tatsächlich vermisst seien.

Kanzlerin Merkel sagt schnelle Hilfe zu

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Sonntag bei ihrem Besuch in den vom Hochwasser schwer getroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz schnelle Hilfe angekündigt. "Wir stehen an Ihrer Seite, Bund und Land", sagte sie in Adenau im Kreis Ahrweiler. Bund und Land würden dabei Hand in Hand arbeiten.

Am kommenden Mittwoch werde die Bundesregierung ein Programm verabschieden für schnelle Hilfen, mittelfristige Aufgaben und zur Wiederherstellung der Infrastruktur, versicherte Merkel.