Tiere, Pannen und andere kuriose Geschichten aus der Region Trier

Ein rätselhafter Klappstuhl, ein Betrunkener, der aus einem Wohnmobil fällt und Begegnungen mit Tieren. Die Region Trier hat 2023 für teils ausgefallene Schlagzeilen gesorgt:

Plötzlich Verbrecher

Gold-Fund im Müll

Ein ungewöhnlicher Passagier

Tierische Neuigkeiten

Schockierende Entdeckung

Ein Rätsel auf vier Beinen

Ein Mann will hoch hinaus

Parkplatz wird zum Kreißsaal

Schlafender Mann löst SEK-Einsatz aus

Vermisstensuche verpennt

Wühlmäuse lösen Großeinsatz der Feuerwehr aus

Kuhmist mit Kritik

Was für ein Albtraum

Promille-Pannen

Ungewöhnlicher Anblick

Vorbild: Grinch?

Die folgende Geschichte zeigt, dass ein alltäglicher Gang zur Bankfiliale auch mal unliebsame Konsequenzen haben kann. Ein Mann aus der Region Trier wollte einfach nur Geld von seinem Konto abheben und wurde dann zur Fahndung ausgeschrieben. Hintergrund war, dass die Bank ihn mit jemandem verwechselt hatte.

Manchmal kann es sich lohnen, einen genauen Blick in den Abfall zu werfen. Das beweist die Geschichte eines Mannes aus dem Hunsrück. Er fand während der Arbeit im Abfall eine wertvolle Krügerrand-Münze.

Dagegen machte im Juni eine Passantin in Bernkastel-Kues einen tierisch-überraschenden Fund. Ein Miauen aus dem Motorraum eines Autos ließ die Frau aufhorchen. Polizei und Ordnungsamt fanden später den flauschigen Passagier. Eine Babykatze war mehr als 40 Kilometer weit vom Saarland nach Bernkastel-Kues im Auto mitgefahren.

Für eine Straßenblockade der etwas anderen Art sorgte auf der A64 bei Trierweiler ein freilaufendes Kamerun-Schaf. Das Tier marschierte über die Autobahn und legte damit den Verkehr lahm.

Tierischen Nachwuchs gab es dagegen in Hofweiler in der Eifel. Dort kamen im Sommer vier Alpaka-Fohlen zur Welt. Die südamerikanischen Vierbeiner sind Teil einer 17-köpfigen Alpaka-Herde.

Statt Alpakas lassen sich an der Mosel mittlerweile immer mehr Schildkröten finden. Dort bilden sich sogar schon ganze Kolonien. Und das hat Folgen.

Dieser Anblick lässt sich nur schwer vergessen: Eine Frau geht Ende Januar an einen Kleidercontainer bei Konz-Niedermennig. Dort findet sie 14 Königspythons in Tüten und Kisten. Die Schlangen sterben. Die Täter sind bis heute nicht gefunden.

Warum steht da ein Klappstuhl auf der Straße? Das war die große Frage, die Anfang Januar in Uersfeld in der Vulkaneifel aufkam. Besorgte Anwohner alarmierten wegen des Stuhls auf der Straße die Polizei. Als wäre der Klappstuhl nicht skurril genug, lag auf seiner Sitzfläche auch noch Bargeld und ein Bilderrahmen. War das eine Kunstinstallation oder ein Scherz? Bislang gibt es für das Rätsel keine Lösung.

Ein kurioser Rettungseinsatz erwartete Polizei und Feuerwehr in einer Oktobernacht bei Schweich. Ein Mann hatte erst einen Hilferuf abgesetzt und war dann 15 Meter hoch auf eine Fichte geklettert. Bis die Höhenrettung eintraf, blieb er nicht etwa sitzen, sondern kletterte weitere 20 Meter nach oben.

Zwar schaffte er einen Teil des Abstiegs aus eigener Kraft, das letzte Stück fiel er jedoch hinunter. Wie durch ein Wunder wurde er dabei nur leicht verletzt.

Bei Idar-Oberstein hat eine Frau im Mai ihr Kind auf einem Parkplatz zur Welt gebracht. Die Hilfe der Polizei hat sie dabei vehement abgelehnt. Später stellte sich heraus: Die Frau wurde gleich von drei Staatsanwaltschaften gesucht.

Wenn Frau anruft, sollte Mann besser ans Telefon gehen. Ansonsten steht möglicherweise das SEK vor der Tür. So ähnlich ist es in der Hunsrückgemeinde Brücken passiert.

Eine Frau meldete ihren Bekannten als vermisst, weil er nicht auf ihre Anrufe reagiert hatte. Sie ging davon aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befunden habe. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an. Aber wie sich herausstellte, hatte der Mann lediglich geschlafen.

Einen seelenruhigen Schlaf hatte auch ein Kleinkind aus Niederstadtfeld in der Vulkaneifel. In dem Ort war große Aufregung, als im November ein Dreijähriger vom Grundstück seiner Eltern verschwand. Polizei und Feuerwehr suchten nach dem Jungen. Er wurde unversehrt gefunden. Und zwar dort, wo niemand ihn vermutet hatte.

Sie wollte eigentlich nur ihre Hecke vor Wühlmäusen schützen. Am Ende rückte der Gefahrenstoffzug der Feuerwehr an und 19 Menschen mussten vorsorglich ins Krankenhaus. Ursache dafür war eine ungewollte chemische Reaktion.

Was stinkt denn hier zum Himmel? Das haben sich wohl Mitte Dezember die Menschen aus Birkenfeld gefragt. Gleich auf mehreren Kreiseln lagen große Misthaufen. Und die waren mit Schildern dekoriert, auf denen Botschaften wie "Dieser Mist ist intelligenter als die Regierung!" und "Der Mist riecht, die Regierung stinkt!" standen.

Es sollte ein ruhiges Nickerchen werden: Ein 40-Jähriger wollte sich nach dem Besuch eines Fußballspiels nur etwas ausruhen, um seinen Rausch auszuschlafen. Doch das Schläfchen im Bett eines fahrenden Wohnmobils endete alles andere als sanft.

Denn als der Mann gegen eine nicht verschlossene Seitenklappe des Gefährts kam, rollte er durch die Öffnung und fiel direkt auf die B50.

Wer denkt, dass das nicht schon verrückt genug ist, keine Sorge: Es geht noch besser: Die Mitfahrer des Pechvogels bemerkten während der Fahrt gar nicht, dass jemand fehlte….

Und weil zum Jahresende ja auch gerne mal das ein oder andere Glas Alkohol geleert wird, hier noch ein paar mahnende Beispiele, um das Auto nach dem Anstoßen besser stehen zu lassen.

In Schweich ist ein Mann in einer Novembernacht zur Polizeidiensstelle gefahren, um eine Anzeige zu machen. Das "Vergehen" wog aus seiner Sicht schwer: In seiner Wohnung wurden zwei Dekorationsschwerter umgestellt. Die beiden Beweismittel führte er pflichtbewusst vor. Dumm nur, dass die Beamten den Alkohol im Atem das Mannes rochen. Während er seine Schwerter behalten durfte, war der Führerschein weg.

Zweimal zu tief ins Glas geschaut

Doppelt hält besser, dachte sich wohl ein Autofahrer aus der Eifel. Der 30-Jährige wurde an einem Wochenende gleich zwei mal stark betrunken aus dem Verkehr gezogen.

Die Fahrt über die A60 kann anstrengend sein, vor allem mit 1,7 Promille. Ein 51-Jähriger unterbrach deshalb Anfang Mai seine Fahrt und stoppte sein Auto zwischen Waxweiler und Bitburg für eine Schlafpause. Dafür hatte er sich nicht etwa den Parkplatz einer Raststätte ausgesucht, sondern den rechten Fahrstreifen der Autobahn.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei im Mai in Bitburg gerufen. Ein besorgter Anwohner hatte sich zuvor gemeldet, weil er einen Mann sah, der mit einem Python durch die Straßen ging. Der Mann spazierte demnach leicht bekleidet mit der Schlange um den Hals durch die Gegend. Auf die Frage der Polizisten, warum er mit dem Tier unterwegs sei, habe der Mann geantwortet: Er wolle seiner Schlange etwas frische Luft vor der Haustür gönnen.

Ein ungewöhnliches Hobby hatte offenbar auch ein 18-Jähriger aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich. Nachdem in einigen Dezembernächten aus den Orten Kinderbeuern und Bausendorf immer wieder Weihnachtsschmuck "verschwunden" war, führten die Ermittlungen der Polizei zum Erfolg.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde das weihnachtliche Diebesgut bei dem 18-Jährigen gefunden. Warum er die Weihnachtsdeko bei sich gehortet hat, ist nicht bekannt.