Ein Mitarbeiter des Energie-Versorgers OIE hat in Hoppstätten-Weiersbach eine goldene Krügerrand-Münze gefunden. Die Münze hat einen Wert von 1.800 Euro.

Da staunte der Mitarbeiter nicht schlecht: Während seiner Arbeit im Biomasseheizkraftwerk fand er im Metallabfall etwas Blinkendes. Er griff zu. Es entpuppte sich als wertvolle Krügerrand-Münze. Wie der Energieversorger OIE mitteilte, informierte der Mann seine Vorgesetzten und gab die Münze im Fundbüro ab.

Diese Krügerrandmünze wäre fast im Abfall gelandet. OIE

Besitzer meldeten sich nicht

Als sich die Besitzer nicht in der vorgeschriebenen Frist meldeten, ließen die Elektrizitätswerke OIE nach eigenen Angaben den Wert der Münze schätzen. Verkauft worden sei sie dann an eine Firma in Idar-Oberstein. Als die Firma erfuhr, dass der Erlös gespendet werden sollte, verzichtete sie auf ihren eigenen Erlös und übernahm auch die Kosten für den Transport und die weitere Bearbeitung der Münze.

Die Rückseite einer Krügerrand-Goldmünze. dpa Bildfunk Armin Weigel

Spenden für gemeinnützige Zwecke

Der Erlös aus dem Verkauf der Münze werde nun an den Verein Kinder- und Jugendhilfe Hoppstätten-Weiersbach und den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr gespendet. Die Goldmünze Krüger-Rand gilt als eine bekannte Anlagemünze.