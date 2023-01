Ausgesetzt und erfroren: 14 tote Königspythons gefunden

14 tote Königspythons wurden am Sonntag in Konz-Niedermennig (Kreis Trier-Saarburg) gefunden. Laut Polizei wurden die Schlangen wohl ausgesetzt und waren dann wegen der kalten Temperaturen erfroren.

Eine Frau hatte die Tiere neben zwei Altkleidercontainern in der Nähe des Sportplatzes in Konz-Niedermennig gefunden. Die Königspythons waren dort in Tüten und Kisten abgestellt worden, so die Polizei.

Am Montagmittag hatten Polizei und Feuerwehr die beiden Altkleidercontainer geöffnet und einen Altglascontainer mit einer Wärmebildkamera abgesucht. Weitere Tiere fanden sie nicht.

Feuerwehr und Polizei haben am Montagmittag die beiden Altkleidercontainer nach weiteren Schlangen durchsucht. SWR

Die toten Schlangen hat die Kriminalpolizei Trier übernommen. Es soll untersucht werden, ob die Tiere registriert sind. Einen Hinweis auf die Herkunft könnte auch die Musterung der Königspythons geben, denn die sei "wie ein Fingerabdruck", so Jürgen Meyer, Leiter des Wildtierzentrums Saarburg.

Leiter des Wildtierzentrums Saarburg entsetzt

Er war gestern zur Fundstelle gerufen worden und ist heute noch entsetzt. Der Tod der Tiere hätte nicht sein müssen. Das Zentrum hätte die Tiere gerne aufgenommen, so Meyer. Der Experte vermutet, dass die Tiere entweder illegal gezüchtet wurden oder dass ein Halter angesichts massiv gestiegener Energiekosten die Tiere einfach nur loswerden wollte.

Einige Schlangen konnten sich noch befreien. SWR

Nach Angaben von Jürgen Meyer sind viele der erfrorenen Tiere unter einem Jahr alt. Normalerweise könnten die Tiere Temperaturen um die 0 Grad einen Tag lang überstehen. Die Minusgrade am Wochenende seien aber zu viel gewesen, so Meyer. Einige Tiere seien in einer Tüte eines nordfranzösischen Supermarktes gefunden worden.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die am Samstagabend oder in der Nacht zum Sonntag etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg entgegen, unter der Telefonnummer 06581-91550.

Schlange wird bis zu zwei Meter groß

Königspythons gehören in Deutschland zu den beliebten Riesenschlangen, weil sie nicht giftig sind und als nicht angriffslustig gelten. Der Königspython ist in West- und Zentralafrika beheimatet. Dort lebt er im tropischen Regenwald, aber auch in Trockensavannen oder in landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Ausgewachsene Tiere können bis zu zwei Meter groß werden, die durchschnittliche Länge liegt bei 1,30 Metern.