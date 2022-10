Große Schlange sonnt sich auf Bootssteg in Mainz-Amöneburg

Ein Königspython hat die Polizei in Wiesbaden am Mittwoch in Atem gehalten. Der Betreiber einer Bootswerft hatte das Tier auf seiner Steganlage entdeckt. Wem es gehört, ist unbekannt.

Offensichtlich genoss die Schlange die letzten Sonnenstrahlen des milden Oktobertages auf den Holzplanken des Stegs, so die Wasserschutzpolizei. Beim Anblick der Beamtinnen und des Beamten habe das Tier versucht, die Flucht zu ergreifen. Mit Eimer, Handschuhen und einem Schlagstock fingen die Einsatzkräfte die Schlange ein und übergaben sie der Tierrettung der Stadt Wiesbaden. Ersten Einschätzungen nach handelt es sich um einen ungiftigen Königspython. Appell: Tiere nicht einfach aussetzen Wem die Schlange gehört und ob sie ausgesetzt wurde, ist unklar. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Die Polizei bittet Tierhalter, sich an Tierheime oder andere Institutionen zu wenden, wenn sie mit der Haltung ihres Tieres überfordert sind.

