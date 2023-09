Gleich zweimal hat die Polizei einen Autofahrer in der Eifel am Wochenende hochalkoholisiert aus dem Verkehr gezogen. Erst in Speicher und am Tag danach in Herforst.

Sendung am Mo. , 4.9.2023 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz