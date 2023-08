In Steiningen in der Vulkaneifel haben Unbekannte in der Nacht ein Einfamilienhaus unter Wasser gesetzt. Laut Polizei drehten sie alle Wasserhähne in dem Haus auf.

Die Täter gelangten in der Nacht zwischen 2 und 3 Uhr in das Haus, indem sie mit einer Säge ein Loch in die hölzerne Eingangstür schnitten. Im Inneren des Hauses wüteten die Täter regelrecht, die Polizei spricht von "purem Vandalismus": In der Küche und im Badezimmer verstopften sie Waschbecken und die Toilette mit Kleidung. "Die Täter drehten alle Wasserhähne auf, die im Haus waren." Anschließend drehten sie alle Wasser- und Duschhähne auf. "Die drehten alle Wasserhähne auf, die im Haus waren", sagte ein Polizist dem SWR. Im Obergeschoss lief das Wasser aus dem Badezimmer heraus über den Flur - im Erdgeschoss tropfte das Wasser aus der Decke. Wasser lief über mehrere Stunden Die Bewohner waren laut Polizei nicht da. Daher lief das Wasser unbemerkt über mehrere Stunden. Nachbarn alarmierten am Morgen die Polizei. Die Beamten trafen gegen acht Uhr ein und drehten die Wasserhähne wieder zu. Die Polizei geht davon aus, dass durch das Wasser ein massiver Schaden an den Decken, Böden und der Hausstatik entstanden ist. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Daun melden. Telefon: 06592 - 96260.