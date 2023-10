Feuerwehr rettet Mann bei Schweich von einer Fichte

per Mail teilen

Der Mann war 35 Meter hoch auf einen Baum geklettert in der Nähe des Autobahnparkplatzes Mehringer Höhe. Für Polizei und Feuerwehr ein ungewöhnlicher Einsatz mitten in der Nacht.

Kurz vor zwei Uhr ist den Angaben zufolge ein Notruf nur mit den Worten „Help“ bei der Polizei Schweich eingegangen. Die Polizei konnte ihn zum Parkplatz Mehringer Höhe an der A1 zurückverfolgen. Dort hatte ein Zeuge einen jungen Mann im Laufschritt in den Wald laufen sehen. Die Beamten haben dann nach eigenen Angaben einen Mann in 15 Metern Höhe auf einer kahlen Fichte angetroffen.

Höhenrettung der Feuerwehr alarmiert

Deshalb wurde die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Trier alarmiert. Bis die Höhenrettung eintraf, sei er noch auf 35 Meter geklettert. Der 30-jährige Osteuropäer habe den Angaben nach kein Deutsch gesprochen, sei aber schließlich auf fünf Meter runtergeklettert.

Ursache für gefährliche Kletteraktion noch nicht bekannt

Dort sei er abgerutscht und abgestürzt. Er landete auf dem Waldboden, auf dem die Feuerwehr zusätzlichen Schutz ausgelegt hatte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, trug aber nach ersten Informationen der Polizei keine bleibenden Schäden davon. Die Polizei vermutet, dass der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation war. Sie ermittelt, auch wegen des Verdachts auf Alkohol- und Drogenmissbrauch. Das Auto des Mannes ist in Kaiserslautern zugelassen. Bislang weiß die Polizei noch nicht, warum er nachts auf dem Autobahnparkplatz war.