Die A66 zwischen Wiesbaden-Frauenstein und dem Schiersteiner Kreuz in Richtung Frankfurt ist bis morgen Abend gesperrt. In Eifel-Flüssen gibt es Mini-Saphire. Mehr dazu im Ticker!

10:00 Uhr Tschüss, macht's gut! Es ist 10 Uhr und damit der RLP-Newsticker schon wieder an seinem Ende. Morgen früh hat Susan Reindl das Vergnügen, euch hier mit den neuesten Meldungen zu versorgen! Wenn ihr mögt, schaut also gerne ab sechs Uhr wieder hier rein. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch noch einen schönen restlichen Donnerstag!

9:45 Uhr Cannabis-Prozess in Mainz wird neu aufgerollt Nach der Cannabis-Teillegalisierung im April war in der Justiz die Befürchtung groß, dass wegen der geänderten Gesetzeslage zahlreiche Prozesse neu aufgerollt werden müssen. Tatsächlich ist es jetzt aber das erste Mal, dass sich das Mainzer Landgericht mit einem Fall dieser Art beschäftigen muss. Der Bundesgerichtshof hatte ein Urteil des Landgerichts gegen einen Mann aus Mainz aufgehoben, der Teil einer Drogenhändler-Bande war. Die Bande hatte mit Marihuana gedealt, der Mann war vor einem Jahr zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Gegen dieses Urteil hatte er Revision eingelegt, mit der Begründung, dass sich der Umgang mit Marihuana rechtlich geändert habe. Ab heute wird der Fall nun in Mainz neu verhandelt. Der Mann darf wohl auf eine mildere Strafe hoffen. Sendung am Do. , 14.11.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

9:35 Uhr Stadttauben-Streit: Straftbefehl wegen Beleidigung Der Streit um die Stadttauben in Limburg scheint befriedet zu sein, aber die Sache hat ein Nachspiel: Das Amtsgericht Rockenhausen hat gegen eine Frau aus der Westpfalz einen Strafbefehl von 1.200 Euro verhängt, weil sie im Zusammenhang mit dem Tauben-Streit den Limburger Bürgermeister per Mail beleidigt und bedroht hatte. Ihr erinnert euch: Um der Taubenplage Herr zu werden, gab es vonseiten der Stadt Pläne, einen Großteil der Vögel töten zu lassen. Inzwischen hat sich aber eine Tierschutzorganisation bereit erklärt, 200 Tauben aus Limburg abzuholen und nach Bayern in ein großes Taubenhaus zu bringen. Ein Termin dafür steht allerdings bislang nicht fest. Sendung am Do. , 14.11.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

9:05 Uhr Saumagen-Orden an Denis Scheck Bücher kritisieren war offenbar schon als Kind seine Leidenschaft: Bereits mit 13 Jahren hat Denis Scheck eine literarische Agentur gegründet, die sich auf Science-Fiction spezialisierte und Lizenzen verkaufte. Ob und inwieweit er damit Erfolg hatte, weiß ich nicht - heute jedenfalls moderiert er beim SWR die Literatursendung "lesenswert" und das "lesenswert" Quartett. Die Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft "Schlotte" aus Schifferstadt hat Denis Scheck zum neuen Träger des Pfälzer Saumagenordens gekürt. Er sei ein mutiger Kritiker, dem es am Herzen liege, guten und lesenswerten Büchern Aufmerksamkeit zu verschaffen, heißt es zur Begründung. Der Orden wird am 28. Januar verliehen. Sendung am Do. , 14.11.2024 7:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:50 Uhr Diabetes mit 11 Jahren - wie Ben damit umgeht Dass mir das Thema Diabetes am Herzen liegt, habt ihr vermutlich schon gemerkt. Der elfjährige Ben aus Undenheim bekam die Diagnose aus heiterem Himmel. Er musste mit seinen elf Jahren lernen, wie er mit der Autoimmunkrankheit umgeht. Meine Kolleginnen und Kollegen haben mit ihm und seiner Familie gesprochen:

8:40 Uhr Polizei Trier nimmt mutmaßliche Drogendealer fest Der Palastgarten in Trier ist nicht gerade das, was man unter einer sicheren Gegend versteht. Immer wieder ist er zuletzt wegen Raubüberfällen, Messerattacken und Drogengeschäften in die Schlagzeilen geraten. Gestern Nachmittag hat eine Spezialeinheit der Polizei dort zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Sie sollen mit Betäubungsmitteln wie Cannabis gehandelt haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler außerdem Kokain, etwa anderthalb Kilo Haschisch und Bargeld sicher. Die beiden Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Sendung am Do. , 14.11.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

8:25 Uhr Das geschah an einem 14. November 2023: Die Linksfraktion im Bundestag beschließt ihre Selbstauflösung zum 6. Dezember. Grund ist der Parteiaustritt von Ex-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht und neun weiterer Abgeordneter. Ohne sie verliert die Fraktion ihre Mindestgröße von 37 Abgeordneten. 2014: Deutschland ratifiziert die UN-Konvention gegen Korruption - als eines der weltweit letzten Länder. Mehr als 170 der 193 UN-Mitglieder hatten dies bereits getan. 1983: In Buxtehude wird die erste Tempo-30-Zone Deutschlands eingerichtet. Das Modellprojekt des Stadtbaurates Otto Wicht betrifft den Verkehr im Stadtzentrum. Er lässt dort fast 200 tonnenschwere Blumenkübel aufstellen, die umfahren werden müssen. Audio herunterladen (5,9 MB | MP3)

8:10 Uhr 💎 Saphire in der Eifel Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch: In der Eifel in den Flüssen rund um Manderscheid gibt es Saphire. Ja, genau, diese wunderschönen, sehr teuren blauen Edelsteine! Das haben Forscher jüngst entdeckt. Bevor ihr euch jetzt mit Gummistiefeln und Goldwäscher-Sieb auf den Weg macht, hier die schlechte Nachricht: Die Eifel-Saphire sind nichts wert, denn sie sind nur wenige Millimeter groß und haben keine Schmuck-Qualität, so die Wissenschaftler. Erschwerend kommt hinzu: Nicht jedes blaue Steinchen ist ein Saphir. Hier könnt ihr tief in die Materie eintauchen 👇 Manderscheid Forscher entdecken zufällig Edelsteine Blaues Wunder: Auf der Jagd nach Saphiren in der Eifel Für viele Eifeler ist es eine Überraschung: Forscher haben in den Flüssen rund um Manderscheid Saphire entdeckt. SWR Aktuell hat sich auf die Suche nach den Edelsteinen gemacht. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Do. , 14.11.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:55 Uhr Landwirt wegen Tod von Rehkitzen verurteilt Er hat drei Rehkitze im wahrsten Sinne des Wortes umgemäht - dafür hat das Amtsgericht Bernkastel-Kues einen Landwirt zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. Landwirte sind dazu verpflichtet, vor dem Mähen ihre Felder und Wiesen nach Wildtieren abzusuchen. Das hatte der Verurteilte nach Angaben des Gerichts nicht gemacht, als er im vergangenen Mai seine Felder in Veldenz abmähte. Sendung am Do. , 14.11.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:40 Uhr Weltdiabetestag: Betroffene sind schwer belastet Diabetes ist eine tückische Krankheit. Betroffene müssen ihren Blutzuckerspiegel ständig unter Kontrolle haben - ein Fehler kann tödlich sein. Das ist aufwändig und belastend - natürlich in erster Linie für die Patientinnen und Patienten selbst, aber auch - und hier spreche ich aus eigener Erfahrung - für das familiäre Umfeld. Wer schon erlebt hat, wie ein unterzuckerter Diabetiker in einen lebensbedrohlichen Zustand verfällt, vergisst diesen Schock nicht so schnell - und sofern es sich bei dem Patienten oder der Patientin um einen nahestehenden Menschen handelt, lebt man spätestens ab diesem Moment in ständiger Sorge. Am Weltdiabetestag gibt es auch in Rheinland-Pfalz viele Informationsveranstaltungen zu der Stoffwechselkrankheit. Wir haben mit einer jungen Frau gesprochen, die seit ihrer Kindheit unter Typ 1-Diabetes leidet. Welt-Diabetes-Tag Diabetes bei Kindern: "Okay, vielleicht ist es doch nicht das Ende der Welt" Emma ist elf Jahre alt, als sie die Diagnose Typ 1-Diabetes bekommt. Ein Schock für sie und ihre Familie. Nun ist sie 18 und engagiert sich selbst im Kampf gegen die Krankheit.

7:30 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Heute beginnt vor dem Amtsgericht Biberach (Baden-Württemberg) der Prozess um Ausschreitungen beim politischen Aschermittwoch der Grünen. Am 14. Februar war eine Protestaktion in Biberach so eskaliert, dass die Grünen eine geplante Veranstaltung unter anderem mit dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir aus Sicherheitsgründen kurzfristig absagen mussten. Bei den Protesten wurden mehrere Polizisten verletzt; die Beamten setzten Pfefferspray ein. Den Angeklagten wird vor allem Landfriedensbruch vorgeworfen. Der nordrhein-westfälische Landtag will heute einen Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung des Terroranschlags von Solingen einsetzen. Die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP haben dazu einen gemeinsamen Antrag eingebracht. Der U-Ausschuss soll mögliche Versäumnisse und ein eventuelles Fehlverhalten der Landesregierung, verschiedener Ministerien und anderer Behörden untersuchen. Bei dem Anschlag hatte ein Angreifer am 23. August auf einem Stadtfest in Solingen drei Menschen erstochen und acht weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter - ein 26-jähriger Syrer - sitzt unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Ein Fußball-Hochrisikospiel steht am fünften Spieltag der Nations League im Blickpunkt. Wenn Frankreich und Israel am Abend im Stade de France von Paris aufeinandertreffen, werden 4.000 Polizisten und 1.600 Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Eine Woche nach den Angriffen auf israelische Fans in Amsterdam sprechen französische Sicherheitskreise vom heikelsten Match des Jahres, wie der Sender BFMTV berichtete. Präsident Emmanuel Macron will durch seinen Besuch vor Ort eine Botschaft der Brüderlichkeit und Solidarität aussenden.

7:25 Uhr Euer Foto: Alf in Rosa SWR Angela van den Bergh Ticker-Leserin Angela van den Bergh hat es das Moselpanorama in Alf angetan. Gestern Morgen konnte sie einen wunderschönen Sonnenaufgang beobachten, der die Umgebung in rosa Licht tauchte. Das ist einmal mehr der Beweis: Rheinland-Pfalz kann so schön sein! Danke für dieses Foto!

7:10 Uhr 🌴 Quiz: Was ist die Oldenburger Palme? Nein, das ist keine Oldenburger Palme! picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Eibner-Pressefoto | Ingo Schulz / Eibner-Pressefoto Der November ist kulinarisch gesehen nicht nur die Zeit zwischen Halloween-Kürbis und Weihnachtsplätzchen, er hat auch eigene Highlights zu bieten. Eines davon wurde Anfang des Monats in Oldenburg gefeiert. In diesem Zusammenhang gefragt: Was ist die Oldenburger Palme? Ein Cocktail mit Sanddorn-Schnaps. Ein typisch norddeutsches Getränk, nach dem man so windschief nach Hause wankt wie eine Palme im Sturm. Eine Grünkohl-Sorte. Das Gewächs sieht so ähnlich aus wie eine Palme - jedenfalls wenn man viel Sanddorn-Schnaps getrunken hat. Eine Holsteiner Teemischung mit Kokos-Note. Das Kokos-Aroma lässt die einen vom karibischen Strand träumen - die Liebhaber des nicht-aromatisierten Tees bringt es auf die Palme. irrelevant: Ein Cocktail mit Sanddorn-Schnaps. Ein typisch norddeutsches Getränk, nach dem man so windschief nach Hause wankt wie eine Palme im Sturm.

richtige Antwort: Eine Grünkohl-Sorte. Das Gewächs sieht so ähnlich aus wie eine Palme - jedenfalls wenn man viel Sanddorn-Schnaps getrunken hat.

irrelevant: Eine Holsteiner Teemischung mit Kokos-Note. Das Kokos-Aroma lässt die einen vom karibischen Strand träumen - die Liebhaber des nicht-aromatisierten Tees bringt es auf die Palme. Die gegebene Antwort ist In der "Kohltourhauptstadt" Oldenburg wird jedes Jahr am ersten Sonntag im November der Start in die Grünkohl-Saison gefeiert. Die Oldenburger Palme ist eine an der Universität Oldenburg gezüchtete spezielle Grünkohl-Sorte. Sie soll vergleichsweise trockenresistent, mild im Geschmack und voller wertvoller Inhaltsstoffe sein.

6:51 Uhr 🚗 So ist die Lage auf den Straßen Liebe Autofahrerinnen und Autofahrer, wenn ihr von der A66-Sperrung betroffen sein solltet, dann macht euch besser so auf den Weg, dass ihr vor 9 Uhr durch seid. Wie es ansonsten auf den Straßen aussieht, verrät euch wie immer unsere Verkehrsübersicht. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:50 Uhr 🚙 Achtung Autofahrer: A66 beim Schiersteiner Kreuz wird gesperrt Hoffentlich gibt das kein Verkehrschaos: Die A66 zwischen Wiesbaden-Frauenstein und dem Schiersteiner Kreuz Richtung Frankfurt wird heute ab 9 Uhr voll gesperrt. In der letzten Woche waren auf der Strecke zwei Fahrbahnplatten gebrochen, sie sollen heute und morgen repariert werden. Ab 9 Uhr müssen deshalb alle Autofahrerinnen und Autofahrer, die auf der A66 von Rüdesheim in Richtung Frankfurt unterwegs sind, in Wiesbaden-Frauenstein abfahren. Sie werden dann durch den Stadtteil Schierstein umgeleitet: zuerst auf die A643 und dann am Schiersteiner Kreuz wieder zurück auf A66. Die Stadt Wiesbaden rechnet mit erheblichen Verkehrsproblemen, vor allem in Schierstein. Ein Tipp für Reisende aus dem Rheingau: Ihr könntet auch die Rheinfähren nutzen, um beispielsweise nach Mainz zu kommen. Sendung am Do. , 14.11.2024 5:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:40 Uhr Millionenschwerer Schmuckdiebstahl: Mutmaßliche Täter in Mainz gefasst Das klingt wie aus einem Action-Film: Am Frankfurter Flughafen ist einem Schmuckhändler vergangenen Freitag ein Koffer gestohlen worden, in dem sich nach Angaben der Polizei Schmuck im Wert von 1,2 Millionen Euro befand. Jetzt wurden in Mainz-Mombach vier Tatverdächtige festgenommen. Die Polizei konnte sie schnappen, als sie sich gerade aus dem Staub machen wollten. Mit dabei hatten sie den gestohlenen Schmuck - bereits versandfertig verpackt. Sendung am Mi. , 13.11.2024 17:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:35 Uhr Antragsfrist für Wiederaufbau im Ahrtal wird verlängert Aufatmen für viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Ahrtal, die mit dem Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe noch längst nicht durch sind - geschweige denn mit dem Papierkram: Sie haben jetzt bis zum 30. Juni 2026 Zeit, um ihre Anträge zur Aufbauhilfe zu stellen. Das hat das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium mitgeteilt. Ursprünglich hätten die Anträge von Unternehmen und landwirtschaftlichen Betrieben nur bis Ende des Jahres gestellt werden können. Jetzt können sich die Betroffenen etwas mehr in Ruhe Gedanken machen, wie genau sie ihren Betrieb wiederaufbauen wollen. Ahrtal Für Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe verlängert Wiederaufbau Ahrtal: Fristverlängerung für Anträge bis Ende Juni 2026 Im Ahrtal ist der Wiederaufbau noch nicht abgeschlossen. Unternehmer haben jetzt mehr Zeit, Anträge für die Aufbauhilfe zu stellen. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Mi. , 13.11.2024 18:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:30 Uhr Lage in Kitas ist Thema im Landtag Zu wenig Personal und zu wenig Geld: Die Probleme in den Kitas sind allgemein bekannt. Die CDU im Rheinland-Pfalz will das ändern: Sie will heute im Landtag einen Entwurf für eine Reform des Kita-Gesetzes vorlegen, der mehr Stellen und mehr Fördermittel vorsieht. Aber woher soll das Geld kommen, und woher die neuen Fachkräfte? Genau das sei der Haken an dem Plan, so die SPD, denn das bleibe unklar. Sie bezeichnet die Vorschläge der CDU als unseriös. Es dürfte heute also heiß hergehen, wenn im Landtag über die Situation der Kitas gesprochen wird. Wer sich im Vorfeld genauer informieren möchte: Hier könnt ihr die Pläne der CDU und die Kritik der Landesregierung im Detail nachlesen: RLP CDU fordert Reform des Kita-Gesetzes RLP Landtag: Ampel-Fraktionen kritisieren Kita-Pläne der CDU als unseriös Die CDU-Fraktion will das Kita-Gesetz in Rheinland-Pfalz reformieren. Ihr Gesetzentwurf, der etwa mehr Kita-Personal vorsieht, stieß im Landtag aber auf heftige Kritik der Regierungs-Fraktionen. Sendung am Do. , 14.11.2024 7:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:20 Uhr Das Wetter: November-Einerlei in Rheinland-Pfalz "Keine Ahnung, wie draußen das Wetter ist", sagt sich so mancher, der im Dunkeln ins Büro geht und im Dunkeln wieder nach Hause kommt. Tatsächlich wartet das Wetter in Rheinland-Pfalz heute nicht mit großen Überraschungen auf: Meist bleibt es regnerisch und trüb, wie Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage gestern Abend sagte. Einzig in Eifel und Westerwald kann es am Nachmittag etwas auflockern und die Sonne zum Vorschein kommen. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen sechs und zehn Grad. Typisches Novemberwetter eben. Video herunterladen (26,2 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Landtag in Rheinland-Pfalz kommt auch heute wieder zusammen. Jede Menge Themen stehen auf dem Plan. So soll es zum Beispiel um die Beziehungen zu den USA mit Trump als wiedergewähltem Präsidenten gehen. Aber auch die wirtschaftliche Lage der Winzer soll diskutiert werden, genauso wie die Situation in den Kitas (dazu gleich mehr) und Krankenhäusern im Land. Vor 65 Jahren wurde der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz gegründet. Zum Jubiläum gibt es heute Abend eine Feierstunde, an der auch Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) teilnimmt. Das US-Militär in Baumholder lädt zum Medientag ein. Es investiert hier gerade eine Milliarde Dollar, denn 2026 sollen die Special Forces von Stuttgart nach Baumholder verlegt werden. Viele Baumaßnahmen sind bereits im Gange. Die Vergrößerung wird Auswirkungen auf die Region haben. Beim Medientag soll über die Zukunft des Standorts informiert werden.