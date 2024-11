Reisemagazin sieht Ahrtal unter den 25 besten Zielen weltweit

per Mail teilen

Es ist ein überraschender Tipp: Ein internationales Magazin empfiehlt 2025 eine Reise ins Ahrtal zu machen, obwohl dort noch immer die Folgen der Flut zu sehen sind.

Das internationale Reisemagazin Condé Nast Traveler hat das Ahrtal auf die Liste der 25 "best places to go" gesetzt: Als eines der besten Reiseziele weltweit - zusammen mit Tipps wie Alaska, Kuba oder der Smaragdküste von Nicaragua.

Mit dem Slogan "We AHR open" zeigt man hier gerade, dass Gäste längst wieder herzlich willkommen sind – auch wenn das Ahrtal noch nicht vollständig aufgebaut ist.

Das Magazin Condé Nast Traveller begründet das damit, dass sich der Tourismus im Ahrtal nach der Flutkatastrophe vor gut drei Jahren weiterentwickelt habe. Wörtlich heißt es in dem Artikel: "Mit dem Slogan 'We AHR open' zeigt man hier gerade, dass Gäste längst wieder herzlich willkommen sind – auch wenn das Ahrtal noch nicht vollständig aufgebaut ist."

Lob für nachhaltigen Tourismus an der Ahr

Viele Winzer, Gastronomen und Hoteliers hätten die Folgen der Katastrophe als Chance begriffen, investiert und den Neuanfang selbst in die Hand genommen. Das Magazin erwähnt in seinem Artikel mehrere Winzer, Restaurants und Hotels, bei denen sich ein Besuch besonders lohne.

Hervorgehoben werden auch der schnelle Wiederaufbau und die Elektrifizierung der Ahrtalbahn, auf der Ende 2025 wieder Züge fahren sollen. Auch das nachhaltige Tourismuskonzept in der Region ist laut dem Reisemagazin überzeugend. Auch wenn die meisten Projekte erst im kommenden Jahr angestoßen würden.

Condé Nast verlegt Hochglanzmagazine

Condé Nast ist ein Verlag mit Hauptsitz in New York und London. Er gehört dem amerikanischen Medienunternehmen Advance Publications. Zu den bekanntesten Marken des Condé Nast Verlags zählen unter anderem Vogue, Glamour, GQ und AD Architectural Digest. 1978 wurde auch die deutsche Niederlassung von Condé Nast International im Jahr 1978 in München gegründet.