Tourismus im Ahrtal weiter auf dem Weg Richtung Normalität

Das Wortspiel aus dem Englischen "We Ahr open" - wir haben geöffnet an der Ahr - es trifft auf immer mehr Betriebe im von der Flut 2021 zerstörten Gebiet zu. Noch ist die Situation im Tourismus-Bereich nach der Flutkatastrophe sehr unterschiedlich im Ahrtal. Viele beklagen, es gebe immer noch keine übergeordnete Strategie. Aber immerhin: Nicht nur jetzt in den Herbstferien scheint es weiter aufwärts zu gehen.