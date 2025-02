per Mail teilen

Der SWR- und ARD-Literaturkritiker Denis Scheck hat den "Pfälzer Saumagenorden" erhalten. Die Karnevalgesellschaft "Schlotte" aus Schifferstadt verleiht die Auszeichnung jährlich.

Am Dienstagabend erhielt Denis Scheck den Orden im Haus der Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft "Schlotte" in Schifferstadt. Es ist der 32. Pfälzer-Saumagen-Orden.

Scheck auch als "Genießer" geehrt

Dieser verdiene den Orden, denn er sei ein mutiger Kritiker, dem es am Herzen liege, guten und lesenswerten Büchern Aufmerksamkeit zu verschaffen, erklärten die Schifferstadter Fastnachter. Er habe auch als Journalist und Autor in seinen Werken erkennen lassen, dass er als gebürtiger Schwabe ein Genießer ist und daher auch "unseren Pfälzer Saumagen, in diesem Fall den essbaren, schätzen wird."

Laudatio auch in gesungener Form

Die Laudatio auf den Preisträger hielt Helmut Markwort, der ebenfalls Ordensträger ist. Üblicherweise hält die Laudatio der Ordensträger des Vorjahres - in diesem Fall die "Mainzer Hofsänger". Diese sangen stattdessen ein Ständchen.

Die Mainzer Hofsänger gratulieren Denis Scheck mit einem Ständchen. Sie hatten vergangenes Jahr den Schifferstadter Saumagenorden verliehen bekommen. SWR

"Ich kann mir keine wesensverwandtere Geschichte zur Literatur vorstellen als den Karneval", sagte Scheck bei der Verleihung. "Was ist literarischer, als in die Haut eines anderen zu schlüpfen? Mummenschanz zu treiben, das ist eigentlich das Wesen der Literatur."

Er prophezeie dem Saumagen eine große Rolle in der Literatur, so Scheck.

Die Gäste beim traditionellen Saumagenessen im fastnächtlich-festlich geschmückten Saal in Schifferstadt SWR Theresa Lienen

Saumagenorden guter Schritt Richtung Literaturnobelpreis

"Wenn sich herumspricht, was für ein großes Vergnügen so ein Saumagen sein kann, gehört ihm unbedingt die Zukunft."

Nun könne für ihn nur noch eine Ehrung kommen, sagte Scheck: "Der Literaturnobelpreis ist noch nie einem Literaturkritiker zugesprochen worden. Der Saumagenorden ist da ein erster guter Schritt Richtung Stockholm."

Denis Scheck: "Zum Lesen aus Langeweile gekommen"

Denis Scheck wurde 1964 in Stuttgart geboren und lebt heute in Köln. Aus reiner Langeweile sei er zum Lesen gekommen, sagt er. Bereits mit 13 Jahren gründete er eine literarische Agentur, die sich auf Science Fiction spezialisierte und Lizenzen verkaufte.

Er studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Zeitgeschichte in Tübingen, Düsseldorf und Dallas.

Von 1996 bis 2016 war er hauptberuflich Literaturredakteur beim Deutschlandfunk in Köln, wo er insbesondere mit der renommierten täglichen Radiosendung "Büchermarkt" Erfolg hatte.

Seit 2003 moderiert er einmal im Monat die ARD-Sendung "druckfrisch“ und seit 2014 moderiert er beim SWR die Literatursendung "lesenswert" sowie fünfmal im Jahr das "lesenswert"-Quartett mit Insa Wilke und Ijoma Mangold als ständige Mitstreiter.

Der Schifferstadter Saumagenorden besteht aus Rosenquartz und wiegt 740 Gramm. Er kann mit einer Kette um den Hals gehängt werden. SWR Theresa Lienen

Auch Helmut Kohl war Saumagen-Ordensträger

Der Schifferstadter Saumagenorden ist 740 Gramm schwer und besteht aus dem rosafarbenen Mineral Rosenquartz. Jeder Orden ist ein Unikat.

Erster Träger war 1992 der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Zu weiteren Preisträgern gehören der ehemalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, Sängerin Vicky Leandros und Horst Lichter. Zuletzt hatte die Schifferstadter "Schlotte" mit dem Orden die "Mainzer Hofsänger" geehrt.