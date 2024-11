per Mail teilen

Nachdem vergangene Woche auf der A66 am Schiersteiner Kreuz bei Wiesbaden zwei Betonplatten gebrochen waren, wird die Fahrbahn erneuert. Das bringt heute und morgen Verkehrsbehinderungen mit sich.

Seit die kaputten Betonplatten auf der A66 bei Wiesbaden bemerkt wurden, ist der rechte Fahrstreifen bereits gesperrt, und es kommt regelmäßig zu Stau. Jetzt werden die altersschwachen Platten aus dem Jahr 1966 ausgetauscht. Für diese Arbeiten wird nach Informationen der Autobahn GmbH der Abschnitt zwischen Wiesbaden-Frauenstein und dem Schiersteiner Kreuz in Richtung Frankfurt heute und morgen voll gesperrt.

Vollsperrung der A66 - Umleitung durch Schierstein

Seit 9 Uhr müssen deshalb alle, die auf der A66 von Rüdesheim in Richtung Frankfurt unterwegs sind, in Wiesbaden-Frauenstein abfahren. Sie werden dann durch den Stadtteil Schierstein umgeleitet - zuerst auf die A643 und dann am Schiersteiner Kreuz wieder zurück auf A66.

Die Karte zeigt den gesperrten Streckenabschnitt der A66 an der Baustelle Schiersteiner Kreuz und die Umleitung. Freitagabend sollen die Arbeiten beendet sein. Landeshauptstadt Wiesbaden

An Baustelle wird mit Stau und Behinderungen gerechnet

Die Stadt Wiesbaden rechnet an den beiden Tagen mit erheblichen Verkehrsproblemen im Stadtteil Schierstein. Sie bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren oder das Auto während der Hauptverkehrszeiten möglichst stehen zu lassen.

Um aus dem Rheingau nach Mainz zu kommen, könnten beispielsweise auch die Rheinfähren genutzt werden. Der Verkehr aus Mainz ist von der Sperrung nicht betroffen.

Wenn alles glatt, läuft werden die Arbeiten am Freitagabend beendet sein.