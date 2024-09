per Mail teilen

Nach einem Erdrutsch war die Salzbachtalbrücke der A66 bei Wiesbaden in Richtung Rüdesheim nur einspurig befahrbar. Jetzt hat die Autobahn GmbH Entwarnung gegeben.

Ab Montag kann der Verkehr auf der Salzbachtalbrücke in Richtung Rüdesheim wieder auf beiden Spuren rollen. Allerdings gibt es aus Sicherheitsgründen eine Einschränkung: Schneller als 60 Kilometer pro Stunde darf nicht gefahren werden. Erst wenn die noch anstehenden Nachprüfungen alle abgeschlossen sind, soll auch die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben werden.

Einschränkungen auf Salzbachtalbrücke länger als gedacht

Eigentlich hatten die Verantwortlichen der Autobahn GmbH früher damit gerechnet, wieder alle Spuren freigeben zu können. Aber die Überprüfungen dauerten dann doch länger als erwartet.

Nach dem Erdrutsch am 9. September hatten Spezialfirmen den Boden unter der Brücke untersucht. Dann musste man auf die Einschätzung dieser Firmen warten.

So lange blieb die rechte Spur in Fahrtrichtung Rüdesheim gesperrt. Pendler in Richtung Rüdesheim mussten sich darauf einstellen, dass es immer wieder zu Staus und Behinderungen auf der A66 kam - gerade im Berufsverkehr.

Sperrung der Salzbachtalbrücke aus Sicherheitsgründen

Der Erdrutsch hatte sich bei Bauarbeiten am Ende der Salzbachtalbrücke ereignet. Aus Sicherheitsgründen und um den Schaden durch den Erdrutsch nicht zu vergrößern, war die Brücke in Fahrtrichtung Rüdesheim erst einmal komplett gesperrt worden. Die Gegenrichtung in Richtung Frankfurt war von den Einschränkungen zu keiner Zeit betroffen.

Bauarbeiten an der Salzbachtalbrücke bis Sommer 2025

An der Salzbachtalbrücke wird bereits seit Jahren gearbeitet. Die alte Brücke war 2021 gesperrt worden, nachdem Betonbrocken heruntergefallen waren. Das marode Bauwerk galt als nicht mehr verkehrssicher und wurde im November 2021 gesprengt. Im Dezember 2023 wurde der neue südliche Teil der Brücke für den Verkehr freigegeben. Im Sommer 2025 soll die neue Brücke komplett fertig sein.