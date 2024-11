Bei einem Wohnungsbrand in Neustadt ist eine 78-Jährige gestorben. Auch der Streit um Neuwahlen geht weiter. Das und alles weitere Wichtige am Dienstagmorgen hier im Newsticker.

9:50 Uhr Eure und meine besten Wortwitze Zum Tag der schlechten Wortspiele habe ich euch heute Morgen nach euren liebsten Wortwitzen gefragt. Ein paar von euch haben mir ein paar echt echt witzige geschickt. Von Ralf kommt zum Beispiel der hier: Wie heißt die Weltmeisterschaft der Exhibitionisten? Trench Open! Und auch Renate hat mir ihren Lieblingswortwitz geschickt: Forscher haben herausgefunden...sind dann aber wieder reingegangen. Mega, danke fürs Mitmachen, ihr beiden! 😊 Und ich habe euch ja auch schon vorgewarnt - das hier ist meine persönliche Top drei: Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Wie heißt der Bruder von Elvis? Zwölfis. Auf St. Pauli steht ein Sarg, aber er geht nicht auf. Warum? Weil ein Zuhälter drin liegt.

9:38 Uhr Schon wieder Baugeräte gestohlen In Bad Dürkheim haben Unbekannte mehrere Baumaschinen von einem Transporter entwendet: eine Rüttelplatte, einen Stampfer und einen Baggerhammer. Es entstand eine Sachschaden von 14.000 Euro. Meldungen von Diebstähle an Baustellen, ob Geräte oder Kabel oder sogar tonnenweise Schienen liest man in letzter Zeit ja gefühlt ziemlich häufig. Erst vor wenigen Tagen wurde in Pirmasens eine 700-Kilo-Walze gestohlen. Wenn ihr mich fragt: Hier plant irgendwer ein richtig großes Bauprojekt.

9:29 Uhr Razzien wegen Hass im Netz Das Bundeskriminalamt (BKA) ist bundesweit gegen Verfasser von Hasspostings im Netz vorgegangen. Bei Razzien seien laut dem rheinland-pfälzischen Landeskriminalamt auch zwei Wohnungen in den Bereichen Landau und Remagen untersucht worden. In beiden Fällen gehe es um Volksverhetzung. Insgesamt wurden in Deutschland mehr als 50 Wohnungen durchsucht und mehrere Verdächtige vernommen, teilt das BKA mit. Sendung am Di. , 12.11.2024 9:00 Uhr, Der Vormittag, SWR1 Rheinland-Pfalz

9:22 Uhr Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Neustadt Bei einem Brand in einer Wohnung in Neustadt an der Weinstraße ist am Montag eine 78 Jahre alte Frau gestorben. Das gab die Polizei heute Morgen bekannt. Die Feuerwehr habe die tote Frau bei den Löscharbeiten entdeckt. Ob die Seniorin wegen des Brandes verstarb, klären jetzt die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft. Sendung am Di. , 12.11.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:10 Uhr Mobile Arztpraxis kommt gut an Hausärztemangel ist ja vor allem im ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz ein Riesenthema - auch in der Eifel. In Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) soll ein umgebauter Krankenwagen als mobile Arztpraxis vorübergehend Abhilfe schaffen. Drei Monate gibt es sie dort schon und kommt gut an. Wie die Behandlung hier abläuft und warum das Mobil keine Dauerlösung sein kann? Meine Kollegin Nicole Mertes hat sich vor Ort mal umgehört: Speicher Hausärztemangel in der Eifel Wie eine mobile Arztpraxis in Speicher hilft Seit August gibt es in Speicher keine Hausarztpraxis für Kassenpatienten mehr. Die mobile Arztpraxis soll helfen, die Notlage zu überbrücken. Eine Zwischenbilanz nach drei Monaten. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Di. , 12.11.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:46 Uhr Im Video: Neue Brücke für Ahrtalbahn Die Strecke der Ahrtalbahn ist bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 weitgehend zerstört worden. Aktuell läuft der Wiederaufbau der 14 Kilometer langen Bahnlinie zwischen Walporzheim und Ahrbrück. Ein wichtiger Schritt: Seit gestern wird die erste von 13 neuen Brücken eingesetzt: die Eisenbahnbrücke "Marienthal 2". Das gute Stück seht ihr hier im Video: Video herunterladen (49 MB | MP4)

8:35 Uhr Mann erliegt Verletzungen in Mainz Passanten haben in der Nacht auf Dienstag einen verletzten Mann in der Mainzer Altstadt gefunden. Der 39-Jährige lag neben einem Fahrradständer. Wie die Polizei am Morgen mitteilt, ist der Mann trotz Reanimationsversuchen gestorben. Aktuell geht die Polizei nicht von einer Straftat aus. Der Mann sei wohl aus medizinischen Gründen verstorben. Die genauen Hintergründe sollen nun ermittelt werden. Sendung am Di. , 12.11.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:23 Uhr Das war am 12. November 2014 - Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt gelingt die Landung mit einem Mini-Labor auf einem Kometen: Mehr als eine halbe Milliarde Kilometer von der Erde entfernt lässt die Europäische Weltraumorganisation Esa "Philae" auf dem Kometen "Tschuri" landen. 1918: Frauen dürfen nun in Deutschland wählen. Die Übergangsregierung nach dem 1. Weltkrieg, der sogenannte Rat der Volksbeauftragten, erteilt ihnen das Wahlrecht. 1848: Schwarz-Rot-Gold - das sind die Farben der deutschen Flagge. Festgelegt hat das erstmals die Nationalversammlung 1848. Im Gesetz über die Kriegs- und Handelsflagge wurden die drei Farben zum Nationalsymbol. Demonstration für das Frauenwahlrecht in Berlin im Mai 1912 picture-alliance / Reportdienste picture alliance / akg-images | akg-images

8:14 Uhr Ausflugstipps für die Dunkelheit Effektiv ist es aktuell nur neun Stunden pro Tag hell. Es ist also seeeeehr lange dunkel. Aber warum deshalb verzagen, wenn man genau daraus das Beste machen kann? Unsere Kolleginnen und Kollegen von der „SWR Outdoor Liebe“ hatten die coole Idee, auf Instagram ganz spezielle Ausflugstipps im Südwesten für die Dunkelheit zusammenzufassen. Klickt auch mal durch:

8:02 Uhr Erleichterung am Wormser Bahnhof: Endlich ein Klo! Dass so etwas überhaupt eine Meldung wert ist, lässt schon ziemlich tief blicken: Der Wormser Hauptbahnhof bekommt eine Toilette. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist hier eine Schlagzeile wert, weil darum lange zwischen der Stadt Worms - immerhin eine Stadt mit rund 85.000 Einwohnerinnen und Einwohnern - und der Bahn gestritten wurde. Und es eben lange Zeit kein Klo für Reisende gab. Wer mal musste, hatte ein Problem. Die neue Toilette kommt jetzt übrigens nicht primär, damit Bahnfahrende hier eine haben, sondern weil ein neues Busunternehmen eine für ihre Angestellten braucht. Aber: Reisende dürfen das Klo auch nutzen. Das dürfte sie im wahrsten Sinne des Wortes erleichtern. Sendung am Di. , 12.11.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:50 Uhr Friedlicher Fastnachtsstart Das ist doch auch mal schön zu hören: Der Auftakt zur Fastnacht bzw. Karneval gestern am 11.11. verlief übrigens in allen größeren Städten friedlich. Die Polizei in Trier, Koblenz und Mainz zog heute Morgen jeweils positive Bilanz. Der Tag und auch der Abend seien ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. In Trier habe es einige kleinere Auseinandersetzungen gegeben, die seien aber nicht der Rede wert, so die Polizei. Sendung am Di. , 12.11.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:37 Uhr Neuwahltermin wird weiter diskutiert Die Diskussion um Neuwahlen im Bund und den Zeitpunkt der Vertrauensfrage geht weiter. Im Bundestag beschäftigt sich mit dieser Frage heute zum Beispiel der Wahlprüfungsausschuss. Nach einer gemeinsamen Sitzung gestern betonten die Landeswahlleiter, dass sie in Sachen Zeitpunkt der Vertrauensfrage nichts zu melden hätten. Sie seien nur ausführendes Organ. Je länger man Zeit habe, Wahlen zu organisieren, desto besser, sagte RLP-Landeswahlleiter Marcel Hürter dem SWR. Entscheidend für einen reibunslosen Wahlablauf sei die 60-Tage-Frist. Die gilt ab dem Zeitpunkt der Bundestagsauflösung. Wird sie eingehalten, sei die Organisation leistbar, so Hürter. Rheinland-Pfalz Diskussion um Termin für Neuwahlen Landeswahlleiter: 60-Tage-Frist entscheidend für reibungslose Organisation Diskussionen in Rheinland-Pfalz über Wahltermin: Landeswahlleiter sieht jeden Zeitpunkt als machbar, solange Fristen eingehalten werden.

7:26 Uhr Aufklärung über Razzia bei Mainz 05-Spiel Gestern hatte ich es euch im Ticker ja schon angekündigt: Die Staatsanwaltschaft wollte am Montag aufklären, warum es am Rande des Spiels des FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund am Samstag eine Razzia des Zolls gab. Die Auflösung kam dann auch am Montag: Es ging um einen Gastronomiebetrieb außerhalb der Mewa Arena und bei der Untersuchung laut Staatsanwaltschaft um mehrere Anschuldigungen: unter anderem nicht bezahlte oder veruntreute Löhne und nicht angemeldetes Personal. Die Ermittler betonten erneut, dass das Ganze mit dem Fußball-Bundesligisten gar nichts zu tun habe. Mainz Vereine nicht betroffen Zoll mit Razzia während Mainz 05-Spiel Während der Fußball-Bundesliga-Partie Mainz 05 gegen Dortmund hat der Zoll am Mainzer Stadion eine Razzia durchgeführt. Worum es ging, ist unklar. 13:00 Uhr Der Nachmittag SWR1 Rheinland-Pfalz Sendung am Mo. , 11.11.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

7:13 Uhr Impressionen: Das war los am 11.11. Gestern war der 11.11. und vielerorts in Rheinland-Pfalz zum Auftakt der fünften Jahreszeit die Närrinnen und Narren los. Unter anderem in Mainz, Koblenz und Trier wurde gefeiert. Unsere Reporterinnen und Reporter haben sich dort unter das Partyvolk gemischt. Hier ein paar Impressionen:

7:00 Uhr Das wird heute wichtig in Deutschland und der Welt Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich heute mit einer Beschwerde gegen den Solidaritätszuschlag. Sechs FDP-Politikerinnen und Politiker gehen in Karlsruhe gegen die einst mit der Finanzierung der Deutschen Einheit begründeten Abgabe vor. Ein Urteil fällt in der Regel erst einige Monate später. Den Soli müssen seit 2021 nur noch Besserverdiende und Unternehmen zahlen. Die Beschwerdeführer der FDP kritisieren daher unter anderem eine Ungleichbehandlung verschiedener Einkommensbezieher. In Berlin kommt nach dem Zerbrechen der Ampel-Koalition der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags zu einer Sondersitzung zusammen, um über einen Neuwahltermin zu beraten. Nach Angaben der Bundestagsverwaltung wird dazu Bundeswahlleiterin Ruth Brand erwartet. Sie soll über den Stand der Wahlvorbereitungen berichten. Bei der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan werden heute Dutzende Staats- und Regierungschefs erwartet. Sie wenden sich in kurzen Reden an das Plenum in Baku und setzen so traditionell den Ton für die zweiwöchigen Verhandlungen zur Eindämmung der Klimakrise. Anders als in den Vorjahren kommt Kanzler Olaf Scholz (SPD) nicht: Seine geplante Reise nach Baku sagte er wegen des Endes der Ampel-Koalition ab.

6:47 Uhr So wird das Wetter heute in Rheinland-Pfalz Nachdem gestern im ganzen Land trotz Schmuddelwetters Fastnacht bzw. Karneval gefeiert wurde, bleibt es am heutigen Dienstag überwiegend trocken, sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Die Temperaturen erreichen im Laufe des Tages bis zu 10 Grad. Die kommenden Tage bleiben durchwachsen, Richtung Westerwald kann es ein paar Tropfen geben. Video herunterladen (24,5 MB | MP4)

6:38 Uhr Tag der schlechten Wortspiele Heute ist der Tag der schlechten Wortspiele. Anlässlich dessen habe ich mir mal den Spaß gemacht, Chat GPT nach den schlechtesten Wortwitzen zu fragen, die die KI kennt. Und dabei kamen die drei hier raus:

Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Warum können Geister so schlecht lügen? Weil sie durchschaubar sind. Warum können Programmierer so schlecht tanzen? Weil sie immer nur den gleichen Loop haben. Mich hat die KI ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht und ich bin mir sicher: Ihr könnt das besser. Was sind denn so eure Lieblingswortwitze? Haut mal raus und schickt sie mir gerne per Mail an: rlp-newsticker@swr.de. Ich werde mal sammeln und sie hier zusammen nachher mit meiner persönlichen Top 3 mit euch teilen. Ich bin sehr gespannt.

6:27 Uhr Das wird heute wichtig in RLP In Koblenz wird heute das Thema Stadtentwicklung groß geschrieben: Hier findet es eine landesweite Innenstadtkonferenz statt. Veranstaltet wird sie vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz zusammen mit Partnern aus den Kommunalen Spitzenverbänden. Beim DRK-Landesverband in Mainz unterzeichnen die Landesregierung Rheinland-Pfalz und die Liga der freien Wohlfahrtspflegeeine heute eine Erklärung mit dem Titel "Einsatz zeigen. Wert schätzen." Sie soll die Anerkennung für Einsatzkräfte unterstreichen. In Bad Neuenahr-Ahrweiler beginnt der Neubau der Landgrafenbrücke mit einem offiziellen Spatenstich. Die Brücke ist eine zentrale Verkehrsverbindung. Sie war durch die Flutkatastrophe 2021 zerstört worden, seither überbrückt eine Behelfsbrücke des Technischen Hilfswerks die Ahr an dieser Stelle. Es ist bereits der zweite Brückenneubau in Bad Neuenahr nach der Flutkatastrophe vor fast dreieinhalb Jahren.

6:19 Uhr Fall von Hasenpest in Rheinland-Pfalz Im Kreis Mayen Koblenz ist bei einem Feldhasen die Hasenpest nachgewiesen worden. Die Krankheit befällt hauptsächlich Hasen und Kaninchen, aber auch Menschen können sich anstecken. Übertragen wird das Bakterium laut Robert Koch-Institut (RKI) unter anderem, wenn man kontaminiertes Hasenfleisch isst oder Hautkontakt damit hat. Auch durch Zecken und Mücken wird die Hasenpest verbreitet. Die Symptome können laut RKI sehr verschieden sein - von Geschwüren bis zu Lungenentzündungen. Auch Hunde können sich in seltenen Fällen infizieren und den Erreger weitergeben. Die Hasenpest wird mit Antibiotika behandelt. Sendung am Mo. , 11.11.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

6:11 Uhr Der Blick auf Straßen und Schienen Ihr müsst gleich mit dem Auto los auf die Arbeit, zur Schule, Kindergarten oder wohin auch immer? Dann werft doch schnell noch einen Blick hier drauf, um schnell und sicher ans Ziel zu kommen. Aktuelle Verkehrsmeldungen

Ihr seid heute mit dem Zug unterwegs? Infos zu möglichen Verspätungen auf eurer Strecke im Regionalverkehr und im Fernverkehr findet ihr mit einem Klick auf die Links. Gute Fahrt!

6:02 Uhr Schwerer Unfall im Westerwald Gestern Abend hat es im Westerwald einen schweren Unfall gegeben. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße bei Bad Marienberg wurden die beiden 19 Jahre alten Fahrer schwer verletzt. Die beiden Männer waren den Polizeiangaben zufolge allein in ihren Autos unterwegs. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr besteht bei beiden aber wohl nicht. Beide Fahrzeuge sind stark beschädigt. Sendung am Di. , 12.11.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz