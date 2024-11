Kanzler Scholz zeigt sich nun offen für die Vertrauensfrage vor Weihnachten und heute beginnt die Fünfte Jahreszeit. Alles dazu und mehr Updates für RLP - jetzt im Newsticker.

8:50 Uhr Seit dem Wochenende klar: Wissing-Nachfolge bleibt vorerst offen Das Ampel-Aus in Berlin vergangene Woche hat ja bekanntlich unmittelbar nach Rheinland-Pfalz durchgeschlagen: Weil Bundesverkehrsminister Volker Wissing aus der Partei ausgetreten ist, ist seine Stelle als Landespartei-Vorsitzender vakant. Und für alle, die sich am Wochenende mal frei gemacht haben von Ampel-Aus-News: Das wird auch vorerst so bleiben. Landesgeschäftsführer Stephan Hans sagte dem SWR, man sei sich einig gewesen, dass es keinen Handlungsdruck gebe, kurzfristig neu zu wählen. Die nächsten reguläre Vorstandswahl steht im April an.

8:38 Uhr Keuchhusten auf dem Vormarsch Wenn ihr zurzeit hartnäckigen Husten habt, ist das unter Umständen keine Bronchitis, sondern kann auch etwas anderes sein: Keuchhusten. Denn der ist - wie derzeit viele andere Infektionen - auf dem Vormarsch. Aktuell gibt es dreimal so viele Fälle von Keuchhusten in Rheinland-Pfalz wie vergangenes Jahr um diese Zeit. Als ich die Meldung gelesen habe, habe ich mir vorgenommen, heute noch in meinem Impfausweis nachzuschauen, ob ich noch eine wirksame Keuchhusten-Impfung habe. Warum die Ständige Impfkommission (STIKO) sie vor allem für Babys, aber auch Erwachsene empfiehlt, lest ihr hier: Rheinland-Pfalz Krankenkasse rät zur Impfung Immer mehr Keuchhusten-Fälle in Rheinland-Pfalz Die Zahl der registrierten Keuchhusten-Erkrankungen hat in Rheinland-Pfalz stark zugenommen. Die Krankheit ist besonders für Babys gefährlich, die keine Impfung erhalten haben.

8:26 Uhr Betrunkener Fahrer schläft ein - Auto rollt los Diese kuriose Meldung aus dem Newsblog meiner Kolleginnen und Kollegen im Studio Kaiserslautern rührt zwar schon von Samstagabend. Ich wollte sie euch aber nicht vorenthalten: Hier hat sich ein betrunkener 27-Jähriger mit seinem Auto auf einen Platz in der Fußgängerzone gestellt. Dort schlief er im Auto ein. Die Krux: Die Bremse hatte er offenbar vergessen anzuziehen, der Wagen rollte los. Passanten schritten ein, klopften erst am Fenster und zogen letztlich die Handbremse. Zum Glück kam niemand zu Schaden. Dem Fahrer blüht jetzt ein Strafverfahren.

8:12 Uhr Trump soll mit Putin telefoniert haben Was macht eigentlich Donald Trump seit seinem Wahlsieg am Dienstag? Weil das Ampel-Aus hierzulande die Schlagzeilen dominiert, ist die zweite große Nachricht der vergangenen Woche etwas ins Hintertreffen geraten. Hellhörig macht allerdings diese aktuelle News: Laut "Washington Post" soll Trump mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und vor einer weiteren Eskalation des Kriegs gegen die Ukraine gewarnt haben. Der Republikaner selbst hat sich dazu bisher nicht geäußert. Zur Erinnerung: Im Wahlkampf hatte Trump großspurig angekündigt, den Krieg nach Amtsbeginn im Januar innerhalb von 24 Stunden beenden zu können.

8:03 Uhr Geschichte, das geschah am 11.11. 2022 - Um die Stromversorgung zu sichern, billigt der Bundestag den Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland über das Jahresende hinaus bis zum 15. April 2023. 1999 - Nach rund 700 Jahren schafft das britische Parlament das Recht der Adeligen ab, allein auf Grund ihrer Abstammung im Oberhaus an der Gesetzgebung mitzuwirken. In Zukunft werden nur noch auf Lebenszeit ernannte Lords und Ladys sowie - für eine Übergangszeit - 92 Erb-Adelige einen Sitz haben. 1974 - Die US-Physiker Burton Richter und Samuel C.C. Ting stellen fest, dass ihre Teams gleichzeitig, aber unabhängig voneinander das Elementarteilchen Psi entdeckt haben. 1976 erhalten sie dafür den Nobelpreis. 1918 - Der Erste Weltkrieg wird mit dem Waffenstillstand von Compiègne zwischen dem Deutschen Reich und den Westmächten beendet. Kaiser Wilhelm II. geht ins Exil in die Niederlande. 1889 - Der Staat Washington tritt als 42. Bundesstaat den Vereinigten Staaten bei.

7:51 Uhr Neue Ahrbrücke wird eingebaut Im Ahrtal kann heute "Brückenfest" gefeiert werden. Denn rund drei Jahre und vier Monate nach der Ahrflut, bei der große Teile der Bahnstrecke entlang des Flusses zerstört wurden, wird zwischen Walporzheim und Ahrbrück die erste von 13 Eisenbahnbrücken eingesetzt. Auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wird dabei sein, wenn die "Marienthal 2" verbaut wird - ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Ziel der Deutschen Bahn, bis Ende 2025 die komplette Ahrstrecke wieder in Gang zu setzen.

7:37 Uhr Streik der Geldtransporter-Fahrer Ich bin ehrlich: Was für einen harten Job Geldtransporteure haben, war mir bisher nicht bewusst. Laut Gewerkschaft ver.di sind die Arbeitsbedingungen für Menschen in dieser Branche extrem belastend und gefährlich. Mit zwei oder drei Personen transportierten sie hohe Geldbeträge in gepanzerten Fahrzeugen - teilweise bis zu zehn Stunden täglich, so ver.di. Die Gewerkschaft hat die Beschäftigten deshalb für heute zu einem ganztägigen bundesweiten Streik aufgerufen. Für diejenigen, die Geld transportieren, fordert sie einen höheren Stundenlohn von 22 Euro.

7:25 Uhr Fußgängerin stirbt nach Unfall in Bad Bergzabern Das sind die Meldungen, die ich wirklich nur sehr ungern überbringe, aber zum Nachrichtengeschäft gehören sie nun mal dazu: Eine 77 Jahre alte Frau ist gestern im Krankenhaus gestorben, nachdem sie am Freitag in einen Verkehrsunfall in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) verwickelt war. Laut Polizei wollte die Frau zu Fuß eine Straße überqueren als sie von einer 71-jährigen Autofahrerin erfasst wurde. Laut Polizei wurde die 77-Jährige sofort in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort gestern aber leider ihren Verletzungen. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar. Die Ermittlungen laufen.

7:11 Uhr Sankt Martin! Wer war das gleich nochmal? Laterne, Laterne, Sonne Mond und Sterne  Ihr wart die Tage schon auf einem Martinsumzug oder habt das noch vor? Dann hat das vor allem mit dem heutigen Tag zu tun: Denn der 11.11. ist nicht nur Auftakt der Fastnachtssaison, sondern auch Martinstag. Und der wird zu Ehren des Heiligen Sankt Martin gefeiert. Wer das noch mal war und was es zu ihm und diesem Tag sonst noch so zu wissen gibt, haben wir auf Instagram mal anschaulich für euch aufbereitet👇 Sankt Martin - Wer war das eigentlich?

7:00 Uhr Das wird heute wichtig in Deutschland und der Welt Zum 29. Mal trifft sich die Weltgemeinschaft zur Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Bis zu 50.000 Teilnehmer und Vertreter von 197 Staaten werden dazu in Aserbaidschan erwartet. Inhaltlich geht es vor allem um die praktische Umsetzung des Pariser Weltklimaabkommens, insbesondere dessen Finanzierung. Die Wahlleiter von Bund und Ländern treffen sich einem Medienbericht zufolge, um über die Neuwahl des Bundestags zu beraten. Bundeswahlleiterin Ruth Brand werde sich mit den Landeswahlleitern über die erforderlichen Schritte austauschen, berichteten Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland in Berufung auf Verwaltungskreise. Der Bundesgerichtshof beschäftigt sich ab heute mit Datendiebstahl bei Facebook. Unbekannte hatten in dem sozialen Netzwerk vor Jahren eine Funktion zur Freunde-Suche ausgenutzt und so Daten von etwa 500 Millionen Nutzern abgegriffen - darunter Namen und Telefonnummern. Der BGH prüft nun die Klage eines betroffenen Nutzers gegen Meta.

6:49 Uhr Tote nach Brand in Wittlich Eine traurige Nachricht noch vom Sonntagnachmittag: Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wittlich hat die Feuerwehr im ersten Obergeschoss des Hauses eine tote Frau gefunden. Eine weitere Person wurde aus dem zweiten Obergeschoss gerettet. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

6:40 Uhr Wettervorhersage für Montag, den 11.11. Es wird nass heute von oben - und das ausgerechnet, wo in Rheinland-Pfalz die Fastnacht eingeläutet wird. Wenn ihr also draußen seid, packt euch am besten warm und regenfest ein heute. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad. In den nächsten Tagen sieht es nicht viel besser aus, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend in ihrer Vorhersage. Aber: Am Donnerstag gibt es wieder eine Chance auf Sonne. Video herunterladen (23 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die Narren starten in die Fünfte Jahreszeit. Zum Auftakt wird in vielen Orten im Land gesungen und geschunkelt. Am Mainzer Schillerplatz wird zudem um 11 Uhr 11 das närrische Grundgesetz verlesen. Die Kampagne ist länger als die vergangene. Rosenmontag ist am 3. März. Im von der Flut 2021 gezeichneten Ahrtal wird heute die erste von insgesamt 13 neuen Eisenbahnbrücken in die Ahrstrecke eingeschoben. Die Deutsche Bahn will die zerstörte Strecke zwischen Walporzheim und Ahrbrück bis Dezember 2025 wiederherstellen und elektrifizieren. Die Gewerkschaft IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal ruft ihre Mitglieder in der Region zu einem zentralen Warnstreik auf. Neben einem Demonstrationszug ist eine Kundgebung auf dem Rathausplatz in Frankenthal geplant. Hintergrund der Aktionen sind die stockenden Tarifverhandlungen in der Branche. Die Spitzen der Tarifbezirke Bayern und Küste treffen sich heute zur womöglich entscheidenden Verhandlungsrunde. Gewerkschaft und Arbeitgeber peilen einen Pilotabschluss für die bundesweit rund vier Millionen Beschäftigten an.

6:01 Uhr Vertrauensfrage doch schon vor Weihnachten? Wann kann es Neuwahlen geben? Das ist die zurzeit am heißesten diskutierte Frage in Deutschland. Seit gestern Abend ist klar: Eventuell doch schon früher als von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angedacht. Er könne sich vorstellen, die Vertrauensfrage noch vor Weihnachten zu stellen, sagte er in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Bisher hatte der Bundeskanzler den 15. Januar ins Auge gefasst, was Neuwahlen Ende März bedeuten würde. Dafür wurde er von vielen Seiten - am Wochenende auch aus den Reihen des Noch-Regierungspartners, den Grünen - kritisiert. Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) fordert sogar, dass Scholz die Vertrauensfrage schon übermorgen stellt. Denn am Mittwoch ist ohnehin eine Regierungserklärung des Kanzlers im Parlament geplant.