Bundesverkehrs- und Justizminister Wissing im exklusiven SWR-Interview nach seinem Austritt aus der FDP und dem Aus der Ampel-Koalition in Berlin.

20:08 Uhr SWR Extra zum Ampel-Aus und den Folgen für RLP Der rheinland-pfälzische FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing ist nach dem Aus der Ampelkoalition in Berlin aus der Partei ausgetreten, bleibt aber Minister. Wer folgt ihm nach? Das haben wir seine Stellvertreterin Daniela Schmitt gefragt. Und was sagt die Opposition im Land? Das und mehr in einem SWR Extra.

19:15 Uhr Übernimmt Daniela Schmitt Nachfolge von Volker Wissing im FDP-Landesvorsitz? Die stellvertretende FDP-Landesvorsitzende und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat im Gespräch mit dem SWR Bereitschaft signalisiert, die Nachfolge von Volker Wissing als Landesvorsitzende der Liberalen zu übernehmen. Wissing war im Zuge der Auflösung der Ampel-Koalition in Berlin aus der FDP ausgetreten. Schmitt sagte dem SWR, sie habe bereits in der Vergangenheit bei der Landes-FDP Verantwortung übernommen und wolle das auch gerne in Zukunft tun.

18:20 Uhr Exklusiv-Interview mit Volker Wissing in voller Länge Meine Kollegin Daniela Schick hat am Abend mit Volker Wissing gesprochen. Das komplette Interview, das er exklusiv dem SWR gegeben hat, könnt ihr hier in voller Länge sehen:

17:20 Uhr "Schlimmer wie im Kindergarten" - Stimmen aus Kaiserslautern Auch die Kollegen in Kaiserslautern haben sich mal umgehört - und ziemlich eindrückliche Reaktionen auf das Ampel-Aus eingesammelt. Video herunterladen (23,5 MB | MP4)

17:08 Uhr FDP in RLP erarbeitet "Fahrplan" für Wissing-Nachfolge Nach dem Austritt von Volker Wissing aus der FDP haben die rheinland-pfälzischen Liberalen angekündigt, in den kommenden Tagen das weitere Vorgehen für die Wahl eines neuen Landesvorsitzenden zu besprechen. "Jetzt sind wir dabei, die Dinge zu sortieren und einen Fahrplan zu erarbeiten", sagte die stellvertretende Landesvorsitzende und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt der Deutschen Presse-Agentur. Die rheinland-pfälzische FDP sei bis dahin uneingeschränkt handlungsfähig. Schmitt sagte weiter, ein neuer Landeschef könne entweder turnusmäßig im Frühjahr 2025 gewählt werden oder schon vorher bei der Aufstellung der Liste für die nun schneller kommende Bundestagswahl. Der Landesvorstand werde sich vermutlich Richtung Wochenende treffen, so die Vize-Landeschefin. Volker Wissing hatte den Vorsitz 2011 übernommen.

16:46 Uhr Stimmen aus Trier zum Scheitern der Ampel Auch die Kollegen und Kolleginnen im Studio Trier haben sich in der Region umgehört, wie Menschen auf der Straße das Scheitern der Ampel in Berlin sehen:

16:36 Uhr Ampel in RLP will in Dreierbündnis weitermachen Nach dem Aus der Ampel im Bund haben sich die Fraktionschefs der rheinland-pfälzischen Ampelkoalition gemeinsam zum Dreierbündnis von SPD, Grünen und FDP in Mainz bekannt. Die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit werde fortgesetzt. Sie betonten zudem, dass die Ampel im Bund einige Dinge für Deutschland zum Positiven gewendet habe. So sei beispielsweise eine Energiekrise nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine abgewendet worden. Sendung am Do. , 7.11.2024 16:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

16:04 Uhr Mainzer Kukies als Bundesfinanzminister vereidigt Auf Vorschlag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Jörg Kukies aus Mainz zum neuen Bundesfinanzminister ernannt. Am Nachmittag wurde der bisherige Staatssekretär im Bundestag vereidigt. Der aus der FDP ausgetretene Volker Wissing bekam von Steinmeier in Berlin seine Ernennungsurkunde zum Justizminister. Damit ist Wissing jetzt für zwei Ressorts zuständig, Justiz und Verkehr. Sendung am Do. , 7.11.2024 15:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

16:00 Uhr Umfrage: Deutliche Mehrheit für schnelle Neuwahlen Mein Kollege Fridolin Skala hatte euch heute morgen gefragt, ob ihr für schnelle Neuwahlen seid oder der Zeitplan von Kanzler Olaf Scholz in Ordnung ist. Hier das Ergebnis: Die Abstimmung ist bereits beendet. Neuwahlen: Wie soll es nach dem Ampel-Aus weitergehen? Es sollte einen geordneten Übergang geben, um Stabilität zu gewährleisten. Neuwahlen im März 2025 sind ausreichend 43,9%

Der Bundeskanzler sollte für Klarheit sorgen, sofort die Vertrauensfrage stellen und den Weg für zügige Neuwahlen freimachen. 56,1% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ. Eine Mehrheit von über 56 Prozent der Teilnehmer ist dafür, zügig neu zu wählen, nicht erst im Januar. Das Ergebnis ist natürlich nicht repräsentativ, zeigt aber doch ein deutliches Bild. Vielen Dank fürs Mitmachen und Abstimmen!

14:52 Uhr Das sagen Bürgerinnen und Bürger in Landau zu Wissings Austritt Viele Reaktionen haben wir hier heute schon gehört, gesehen, gelesen - nahezu ausschließlich aus der Politik. Meine Kollegin Ulrike Brandt hat sich in Landau mal auf der Straße umgehört.

14:13 Uhr Wissing übernimmt offenbar auch das Justizressort Bundesverkehrsminister Volker Wissing wird nach dem Rückzug der übrigen FDP-Minister auch das Justizressort übernehmen. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen. Wissing würde damit Marco Buschmann nachfolgen, der am Mittag seine Entlassungsunterkunde erhalten hatte. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) übernimmt zusätzlich das Wissenschaftsministerium von Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Sendung am Do. , 7.11.2024 13:00 Uhr, Der Nachmittag, SWR1 Rheinland-Pfalz

14:10 Uhr Lindner kommentiert Wissings Austritt kurz und knapp Der FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner hat sich am Mittag erstmals zum Parteiaustritt von Bundesverkehrsminister Volker Wissing geäußert. Er habe die Entscheidung von Volker Wissing zur Kenntnis genommen, sagte Lindner knapp, über weiteres sei er nicht informiert. "Ich wünsche ihm persönlich, menschlich jedenfalls alles Gute." Scharfe Kritik an Wissing kommt von der rheinland-pfälzischen FDP-Bundestagsabgeordneten Sandra Weeser. Sie erklärte, sie sei "politisch wie persönlich von Volker Wissing enttäuscht". Er wende sich von der FDP ab und werde seiner Verantwortung als Landesvorsitzender nicht mehr gerecht.

13:52 Uhr Wissing begründet seinen Austritt Gestern Abend gab es den politischen Knall in Berlin - die Ampelregierung ist geplatzt. Kanzler Olaf Scholz hat Finanzminister Christian Lindner entlassen. Dessen FDP-Kollegen im Kabinett haben inzwischen ihre Rücktritte eingereicht. Bis auf einen: Volker Wissing, der Bundesverkehrsminister und - zumindest noch - FDP-Vorsitzender in Rheinland-Pfalz. Er will bis zu Neuwahlen im Amt bleiben und hat seinen Austritt aus der FDP erklärt. Hier nochmal der Wortlaut von Wissings Erklärung heute Morgen vor der Presse:

13:15 Uhr Ebling macht sich keine Sorgen um die Ampel in RLP Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) hat Verständnis für die Entscheidung von Bundeskanzler Scholz gezeigt, die Ampelkoalition zu beenden. Ebling sagte dem SWR, es sei an der Zeit gewesen, eine Linie zu ziehen. Zur Regierungskoalition in Rheinland-Pfalz sagte Ebling: "Wir machen das anders. Da passt kein Blatt Papier zwischen die Koalitionspartner."

13:12 Uhr Bundeswahlleiterin: "Kurzfristige Neuwahl kein Problem" Aus vielen Richtungen kommt derzeit die Forderung nach schnellen Neuwahlen - nicht erst im Januar, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anstrebt. Aber geht das überhaupt so schnell? Ja, sagt die Bundeswahlleiterin. Eine kurzfristige Neuwahl wäre aus ihrer Sicht kein Problem. Man sehe keine besondere Herausforderung, auch wenn das nun kurzfristig passieren würde, sagte ein Sprecher der Behörde. Er verwies darauf, dass dieselben Voraussetzungen wie auch für andere Bundestagswahlen gelten würden. Die Fristen dazu seien alle gesetzlich geregelt. So sieht Artikel 39 des Grundgesetzes vor, dass im Falle einer Auflösung des Bundestages eine Neuwahl innerhalb von 60 Tagen stattfinden muss. Sendung am Do. , 7.11.2024 12:00 Uhr, Aktuell um 12, SWR1 Rheinland-Pfalz

13:03 Uhr Was bedeutet das Ampel-Aus für Rheinland-Pfalz? Die Ampel in Berlin ist zerbrochen. Das Ampel-Aus genau an dem Tag, an dem die US-Amerikaner Donald Trump erneut zum Präsidenten wählten, verunsichert viele Menschen in Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen, SPD, Grüne und FDP arbeiten nicht mehr zusammen. Was bedeutet das jetzt für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg? Wie geht es jetzt weiter? Wir klären eure Fragen live auf Facebook und YouTube. Schaut hier gerne nochmal nach: Ampel Aus: Was bedeutet das für dich? Eure Fragen an unsere Experten

12:10 Uhr AfD will "Rechtsruck" und sofortige Neuwahlen Auch die AfD in Rheinland-Pfalz fordert sofortige Neuwahlen. Der Landesvorsitzende Jan Bollinger sagte, das Aus der Ampel-Koalition sei gut für Deutschland. "Diese schlechteste Regierung aller Zeiten versagt in allen Politikfeldern, lässt illegale Zuwanderung seit Jahren zu, treibt mit ihrer katastrophalen Politik die Wirtschaft aus dem Land und bürdet unseren Bürgern immer neue Belastungen auf." Am besten wäre es, meint Bollinger, wenn auch die Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz mitgerissen werde. "Auch sie schadet unserem Land nachhaltig und ist nicht in der Lage, entschlossene Antworten auf die drängenden Probleme unserer Zeit zu bieten." Der Mainzer AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier findet, Deutschland brauche einen Rechtsruck, um wieder in die Spur zu kommen. "Nur so kann Deutschland auch in Europa wieder der feste Anker werden, den unser Kontinent als Stabilisator in diesen Zeiten braucht."

11:56 Uhr Freie Wähler: Keine Hängepartie in Rheinland-Pfalz Für die Freien Wähler im Land kommt der Zusammenbruch der Berliner Ampel zum absolut falschen Zeitpunkt, sagt der Landesvorsitzende Stephan Wefelscheid. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in der Rezession, die finanziellen Probleme der Kommunen nehmen zu und der Bundeshaushalt für 2025 ist noch nicht beschlossen." Man müsse kein Fan der Ampel sein, so Wefelscheid. Aber es wäre für das Land Rheinland-Pfalz aktuell fatal, wenn auch die Regierung in Mainz in den Strudel Berliner Konflikte reingezogen würde. Denn nach der Wahl von Donald Trump könne sich Rheinland-Pfalz, der wichtigste US-Truppenstandort außerhalb der USA, keine Hängepartie leisten.

11:42 Uhr Auch Wirtschaftsverbände in RLP für schnelle Neuwahlen Der Landesverband der Unternehmer, LVU, fordert nach dem Aus der Ampelkoalition im Bund sofortige Neuwahlen. Auch die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Rheinland-Pfalz ist der Ansicht, dass es so schnell wie möglich Neuwahlen geben sollte.

11:35 Uhr BSW Rheinland-Pfalz fordert schnell Neuwahlen Der Co-Landesvorsitzende des BSW in Rheinland-Pfalz, Alexander Ulrich, zeigt sich erfreut über das Aus der Bundesregierung. "Die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten ist endlich am Ende. Es hat sich über mehrerer Wochen angedeutet, dass die Bundesregierung keinen Haushalt für 2025 mehr hinbekommt und auseinanderbricht." Ulrich fordert, es müsse jetzt schnellstmöglich Neuwahlen geben. Jeder Tag länger schade dem Wohlstand, der Wirtschaft und den Arbeitsplätzen, sagte er. "Das BSW in Rheinland-Pfalz wird am 1. Dezember in Alzey seine Landesliste für die Bundestagswahl aufstellen. Wir waren und sind für vorgezogene Bundestagswahlen vorbereitet." Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist mit einem Abgeordneten im rheinland-pfälzischen Landtag vertreten.

11:18 Uhr Schmitt bedauert Austritt von Wissing Die stellvertretende FDP-Landesvorsitzende und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat den Parteiaustritt von Volker Wissing bedauert, respektiert aber seine Entscheidung. Die FDP Rheinland-Pfalz sei "weiterhin in guten Händen", so Schmitt in einer Mitteilung. Die FDP trage in Rheinland-Pfalz mit großem Erfolg Regierungsverantwortung und werde dies auch weiterhin tun.

11:03 Uhr DGB-Vorsitzende in RLP begrüßt Bruch der Ampel in Berlin Susanne Wingertszahn, Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland, kommentiert den Bruch der Ampel-Koalition in Berlin als "einzig richtige Entscheidung" von Kanzler Olaf Scholz. Es brauche Kompromissbereitschaft in einer Koalition. Wenn ein Koalitionspartner "mantraartig an der Schuldenbremse festhält und Investitionen verhindert", müsse man die Notbremse ziehen. Auch den Zeitplan für Neuwahlen hält Wingertszahn für vernünftig, kurz nach Weihnachten und dem Jahreswechsel sei kein guter Zeitpunkt. Die Ampel in Rheinland-Pfalz dürfe jetzt weder in Schockstarre verfallen noch in den Wahlkampfmodus schalten.

10:40 Uhr Nachfolger für Wissing im Landesvorsitz gesucht Für viele Liberale auch in Rheinland-Pfalz kommt der Austritt von Volker Wissing offenbar überraschend. Noah Wand, der ehemalige Sprecher der Jungen Liberalen im Land, sagte, der Schritt sei "ehrenvoll und beweise Rückgrat." Es zeige sich, dass Volker Wissing unter Christian Lindner nie so habe arbeiten können, wie er wollte, so Wand. Er könne sich als Nachfolgerin von Wissing im Landesvorsitz die derzeitige Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt vorstellen. Sie hätte "gute Fähigkeiten, die nächste Vorsitzende der FDP Rheinland-Pfalz zu werden."

10:35 Uhr FDP-Fraktionschef zollt Wissing Respekt Der Fraktionschef der FDP im rheinland-pfälzischen Landtag, Philipp Fernis, zollt Bundesverkehrsminister Volker Wissing Respekt für seine Entscheidung. Er teile Wissings Meinung zum Thema Verantwortung. Dessen Austritt aus der FDP habe keine Auswirkungen auf die Arbeit der Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz. Man arbeite im Land hervorragend zusammen, so Fernis. Kritik kommt dagegen von der CDU. Deren Generalsekretär im Land, Johannes Steiniger, sprach von einem "unwürdigen Schauspiel" in Berlin. Wissing werfe seine Überzeugungen über Bord.

10:01 Uhr Der Ticker geht in die Verlängerung Ein Blick auf die Uhr sagt mir: 10 Uhr ist vorbei. Eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, den Newsticker am Morgen zu schließen. Da sich die Ereignisse im politischen Berlin an diesem Vormittag aber so überschlagen haben und auch bis nach Rheinland-Pfalz strahlen, verlängern wir diesen Liveblog. Ihr könnt also auch weiter an der Umfrage zu den Neuwahlen teilnehmen oder uns Mails mit euren Fragen und Anregungen schreiben. Hier übernimmt nun meine geschätzte Kollegin Susanne Weber. Sie wird euch ab jetzt weiter mit allen wichtigen Infos für Rheinland-Pfalz rund um das Ende der Ampel-Koalition, die rheinland-pfälzischen Minister, mögliche Neuwahlen, etc. versorgen. Ich bin dann morgen früh wieder da. Ciao

9:16 Uhr Designierter Finanzminister kommt aus RLP Nach dem Rauswurf von Finanzminister Christian Lindner (FDP) steht dessen Nachfolger nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios fest. Der SPD-Politiker Jörg Kukies, bislang Staatssekretär im Kanzleramt und wichtiger Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), soll neuer Finanzminister werden. Kukies löst entlassenen FDP-Politiker Lindner ab Mainzer Kukies ist neuer Bundesfinanzminister Der Mainzer Jörg Kukies (SPD) hat seinen Amtseid als Bundesfinanzminister abgelegt. Er ist Nachfolger von Christian Lindner (FDP), der entlassen wurde. 16:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Der Wirtschaftswissenschaftler aus Mainz arbeitete lange Zeit für die Investmentbank Goldman Sachs, bevor er 2021 ins Kanzleramt wechselte. Kukies ist seit vielen Jahren SPD-Mitglied und war als Juso-Chef in Rheinland-Pfalz Vorgänger von Andrea Nahles. Sendung am Do. , 7.11.2024 9:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

