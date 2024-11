Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:53 Uhr Fußball Champions League: BVB gewinnt, Leverkusen und Leipzig verlieren Es war ein Abend zum Vergessen, so rein sportlich gesehen, für Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Der deutsche Meister Leverkusen wurde vom FC Liverpool mit einem 0:4 nach Hause geschickt. Leipzig verlor bei Celtic Glasgow mit 1:3. Einzig Borussia Dortmund konnte am vierten Spieltag aus deutscher Sicht in der Königsklasse gestern Abend jubeln. Meine Kolleginnen und Kollegen der Sportschau haben für euch die Zusammenfassung des 1:0-Sieges: BVB gewinnt gegen Sturm Graz

7:42 Uhr History: Der 6. November im Jahr ... 2012: US-Präsident Barack Obama wird für eine zweite Amtszeit gewählt. Mit 332 von 538 Wahlmännerstimmen besiegt der Demokrat seinen republikanischen Herausforderer Mitt Romney. 1991: Der sowjetische Geheimdienst KGB wird auf Befehl des russischen Präsidenten Boris Jelzin und in Folge eines Putschversuchs drei Monate zuvor aufgelöst. Die Aufgaben des KGB werden auf neue Behörden übertragen. 1971: Auf einem Fischerboot versucht eine kleine Gruppe von Friedensaktivisten einen US-Atombombentest vor Alaska zu verhindern. Stürme und die US-Küstenwache verhindern die Ankunft der Umweltschützer, doch der Name ihres Schiffes wird zum Synonym einer globalen Organisation: The Greenpeace. 1429: In der Westminster Abbey in London wird Heinrich VI. zum englischen König gekrönt. Er ist dabei erst sieben Jahre alt.

7:30 Uhr Fastnacht: MCV sucht Zugplaketten-Verkäufer Wäre das vielleicht was für einzelne von Euch? Nach Vorstellung des neuen Zugplakettchens sucht der Mainzer Carneval-Verein - MCV - jetzt Frauen und Männer, die die Zugplaketten in der Stadt verkaufen. Mit dem Verkauf wird in Mainz die Straßenfastnacht, im besonderen der Rosenmontagszug, mitfinanziert. Laut MCV-Präsident Schönig sind einige der bekannten Verkäufer inzwischen verstorben oder können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen. Wer Interesse hat, kann sich beim MCV melden. Die neue Plakette, ein Zugplakettenverkäufer, wird ab dem 11.11. verkauft. Sendung am Mi. , 6.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:21 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Während in den USA mittlerweile auch das letzte Wahllokal geschlossen hat und die Auszählung der Stimmen zur Präsidentschaftswahl läuft, wird es in Deutschland heute innenpolitisch spannend: In Berlin soll der Koalitionsausschuss tagen.Thema ist die Zukunft der Ampelkoalition. Seit Wochen wird darüber spekuliert, dass die Ampel in diesem Herbst platzen und es im März eine vorgezogene Neuwahl geben könnte. Mit konkurrierenden Wirtschaftsgipfeln und Strategiepapieren der Koalitionspartner hatte sich die Lage in den vergangenen Tagen zugespitzt. Wie kann man die Straßen sicherer machen? Darüber macht sich heute die Hauptversammlung der Deutschen Verkehrswacht Gedanken. Die Verkehrswacht feiert zudem ihr 100-jähriges Jubiläum. In der Fußball Champions League sind ab 21 Uhr zwei weitere deutsche Vertreter gefordert. Der VFB Stuttgart empfängt Atalanta Bergamo, Bayern München hat Benfica Lissabon zu Gast. Auf die Spiele von gestern Abend schauen wir gleich.

7:01 Uhr Das Wetter für Rheinland-Pfalz Dicker Schal und Handschuhe könnten nicht verkehrt sein, wenn ihr heute vor die Tür geht, denn es ist den ganzen Tag kühl und trüb. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 bis 10 Grad, so die Vorhersage von SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke am Dienstagabend: Video herunterladen (25,5 MB | MP4)

6:49 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die rheinland-pfälzische Sozialministerin Dörte Schall (SPD) stellt die neue Fachkräftestrategie Pflege sowie das "Branchenmonitoring Pflege 2023" vor. Beim anschließenden Fachkräftgegipfel haben Politiker und Vertreter der Pflegebranche Gelegenheit zum Austausch. Am 6. November 1944 ist Koblenz durch einen Luftangriff der britischen Royal Air Force schwer getroffen worden. Zur Erinnerung an die Opfer findet heute in der Liebfrauenkirche ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt. Anlässlich des Gründungstags der Bundeswehr am 12. November 1955 lädt Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) heute zum Bundeswehrempfang ein.

6:42 Uhr Die USA haben gewählt Schauen wir direkt in die USA. Dort werden weiterhin Stimmen ausgezählt. Die Entscheidung darüber, wer neuer Präsident oder neue Präsidentin wird, ist noch nicht gefallen. Allerdings zeichnet sich derzeit ein Vorteil für den Republikaner Donald Trump ab. Weitere Infos gibt’s bei den Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau. Ich hab aber für euch auch den Blick auf die Ergebnislisten!