Nach einem Unfall im Kreis Birkenfeld ist ein Autofahrer am Dienstagabend gestorben.

Der 73 Jahre alte Mann war mit seinem Auto zwischen Schwerbach und Gösenroth von der Straße abgekommen. Laut Polizei überschlug sich das Auto mehrfach.

Mann stirbt im Krankenhaus

In einem Krankenhaus in Simmern erlag der Mann am Abend seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Zur Aufklärung sucht die Polizei nach Zeugen.