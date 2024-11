Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:40 Uhr Wann lohnt sich ein Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse? Alle Menschen, die gesetzlich krankenversichert sind, haben einen festen Beitragssatz von 14,6 Prozent ihres Arbeitseinkommens, der von Arbeitgebern und Arbeitnehmern jeweils zur Hälfte gezahlt wird. Der wird per Gesetz festgelegt, daran ändert sich nichts. Krankenkassen können aber einen Zusatzbeitrag erheben, um ihre Kosten zu decken. Und der könnte im kommenden Jahr steigen. Viele Versicherte erwägen einen Wechsel der Krankenkasse. Das lohnt aber nur in bestimmten Fällen.

9:19 Uhr Ahrtal-Helfer in Spanien: "Es ist die pure Verzweiflung" Vergangene Woche rollte eine Flutwelle durch die Region Valencia in Spanien. Die Bilder von dort lassen Erinnerungen wach werden an die Katastrophe im Ahrtal im Sommer 2021. Einige, die damals dort geholfen haben, sind jetzt auch in Spanien unterwegs. Mein Kollege Frank Jenschar hat mit einem von ihnen gesprochen.

9:02 Uhr Freie Wähler im Landtag - Gruppe statt Fraktion? Bei den Freien Wählern im rheinland-pfälzischen Landtag geht es seit Wochen weniger um Politik als um ihren Status im Landtag. Zwei Mitglieder waren vor rund einem Monat aus der Fraktion ausgetreten. Die restlichen vier beantragten beim Landtag die Anerkennung als parlamentarische Gruppe. Dabei geht es auch um Geld und Mitarbeiter. Der Ältestenrat des Landtags entscheidet heute über den Antrag. Mein Kollege Dirk Rodenkirch hat die Einzelheiten in diesem etwas verzwickten Fall. RLP Entscheidung erwartet Freie Wähler: Erstmals parlamentarische Gruppe im Landtag RLP? Der Ältestenrat des rheinland-pfälzischen Landtags entscheidet am Dienstag darüber, ob es im Landtag demnächst erstmals eine parlamentarische Gruppe geben wird.

8:47 Uhr Drittbester Dachdecker Deutschlands kommt aus RLP Der 21-jährige Dachdeckergeselle Linus Esseln aus Piesport (Kreis Bernkastel-Wittlich) hat bei der Deutschen Meisterschaft der Dachdecker-Innung den dritten Platz erreicht. Esseln trat im brandenburgischen Cottbus in den Bereichen Dachdecken, Abdichtung und Fassade gegen zwölf Teilnehmende aus ganz Deutschland an. Er hat bei einem Dachdeckerbetrieb in Leiwen (Kreis Trier-Saarburg) gelernt und ist in vierter Generation Dachdecker, da schon sein Urgroßvater als Dachdecker arbeitete.

Herzlichen Glückwunsch! Sendung am Di. , 5.11.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:14 Uhr Pager wie in Restaurants: Trierer Notaufnahme mit neuem Pieper-System In der Region Trier gibt es immer weniger Hausärzte und Bereitschaftsdienste reduzieren ihre Öffnungszeiten. Immer mehr Patienten suchen auch wegen "Lappalien" Hilfe in der Notaufnahme und die ist dadurch oft voll. Inzwischen wird mit Pagern gearbeitet, die vibrieren, wenn die Patientin oder der Patient an der Reihe ist. Wann sollte man in die Notaufnahme gehen und wann nicht? Wir haben euch die Infos im Post zusammengefasst.

8:01 Uhr Was war am 5. November... Wahltag in den USA - wir schauen mal zurück in die Geschichte: US-Wahlen am 5. November:



1912: Woodrow Wilson gewinnt gegen William H.Taft

Woodrow Wilson gewinnt gegen William H.Taft 1940: Franklin D. Rossevelt gewinnt gegen Wendell Willkie

Franklin D. Rossevelt gewinnt gegen Wendell Willkie 1968: Richard Nixon gewinnt gegen Hubert H. Humphrey

Richard Nixon gewinnt gegen Hubert H. Humphrey 1996: Bill Clinton gewinnt gegen Bob Dole 1949: Die SED-Führung beschließt, dass "Auferstanden aus Ruinen" die Nationalhymne der DDR werden soll. Die Melodie stammt von Hanns Eisler, den Text verfasste Johannes R. Becher. 1967: Ein Flugzeug entdeckt in der Antarktis die Insel Lyddan und die Gletscher Stancomb-Wills und Hayes. 1980: Helmut Schmidt wird zum dritten Mal zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. 2004: Der 3. Oktober bleibt gesetzlicher Feiertag. Die Bundesregierung nimmt ihre Pläne zurück, den Einheitsfeiertag zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums auf einen Sonntag zu legen.

7:36 Uhr Kletterer schmücken 25 Meter hohen Weihnachtsbaum In Traben-Trarbach gibt es eine weitere Sehenswürdigkeit: Dort wurde ein 25 Meter hoher Mammutbaum fürs Weihnachtsfest geschmückt. Laut der Stadt ist der Baum damit höher als das berühmte Pendant am Rockefeller Center in New York. Übrigens: Der Baum wurde nicht extra gefällt und dort aufgestellt, er steht in einem Park an der Mosel und kann so jedes Jahr neu geschmückt werden.

7:26 Uhr Verfolgt ihr die US-Wahl? Das wird ab heute Abend eine lange Nacht! Ein Ergebnis der Präsidentschaftswahl in den USA wird voraussichtlich frühstens am frühen Mittwochmorgen unserer Zeit erwartet. Verfolgt ihr die Wahl? Die Abstimmung ist bereits beendet. Werdet ihr die Wahlen in den USA verfolgen? Ja, ich werde die Wahl verfolgen 59,6%

Nein, ich verfolge sie nicht 40,4% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:12 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Die USA wählen eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Die Wahllokale sind, bedingt durch die Zeitverschiebung, teils bis 6 Uhr morgens am Mittwoch geöffnet. Alle Infos zur Wahl findet ihr hier bei den Kolleginnen und Kollegen von tagesschau.de im Liveblog. Wie zufrieden sind die Menschen in Deutschland mit ihrem Leben? Darüber soll der sogenannte Glücksatlas Auskunft geben, der heute veröffentlicht wird. Die regelmäßig durchgeführte Studie erhebt unter anderem, in welchem Bundesland die Menschen am glücklichsten sind. Die Europäische Filmakademie gibt heute bekannt, wer in diesem Jahr Chancen auf den Europäischen Filmpreis hat. Der Preis wird am 7. Dezember in Luzern in der Schweiz unter den Nominierten verliehen.

6:54 Uhr RLP-Wirtschaftsministerin Schmitt unterstützt Lindners Pläne Schon seit Wochen kriselt es in der Ampel-Koalition in Berlin - vielerorts wird über das mögliche Ende der Koalition gesprochen. Ein Auslöser war das Grundsatzpapier von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), das an die Öffentlichkeit geraten war. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) unterstützt die Forderungen ihres Parteikollegen. Der Bundesfinanzminister verlangt von SPD und Grünen eine andere Wirtschaftspolitik - und das zu Recht, hat Schmitt dem SWR gesagt:

6:33 Uhr Feuer in Einfamilienhaus in Oberwesel Wie die Polizei Koblenz gerade mitteilt, wurde gegen 5:30 Uhr heute morgen der Brand eines Einfamilienhauses in Oberwesel gemeldet. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei Boppard befinden sich aktuell vor Ort. Wegen der Löscharbeiten kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

6:15 Uhr Unser Verkehrsservice für euch Wir blicken auf die Straßen: Wo es genau hakt und wie viel Zeit ihr mehr einplanen solltet, verrät unser Verkehrsservice. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:07 Uhr So wird das Wetter heute in Rheinland-Pfalz Nach einer nebligen Nacht erwartet uns heute überwiegend heiteres bis sonniges Wetter. Örtlich kann es allerdings auch ganztags neblig-trüb oder bedeckt bleiben. Die Temperaturen steigen auf bis zu 12 Grad, wo sich der Nebel länger hält, wird es allerdings deutlich kühler. Und in den nächsten Tagen bleibt die Frage: Nebel und Hochnebel oder eben doch Sonnenschein - wie SWR-Wetterexperte Sven Plöger gestern Abend prognostiziert hat. Video herunterladen (27,3 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Ältestenrat des Landtags entscheidet heute über einen Antrag der Freien-Wähler-Abgeordneten. Diese wollen eine Gruppe im Landtag bilden. Den Fraktionsstatus haben sie nach mehreren Austritten verloren. Die Sitzung dauert von 13 bis 15 Uhr. Über den Vorschlag muss formell dann noch der Landtag entscheiden. Der Innenausschuss des Landtags RLP beschäftigt sich unter anderem mit dem Fall eines Mitarbeiters der Generaldirektion Kulturelles Erbe. Er soll möglicherweise bewusst und über Jahre hinweg archäologische Funde manipuliert haben. Nach früheren Angaben könnten laut Überprüfungen mindestens 21 gefundene Schädel oder Schädelfragmente falsch datiert worden sein. Heute gehen die Metaller-Warnstreiks im Bezirk Mitte weiter. Auch in RLP sind wieder Betriebe betroffen. Insgesamt wird in zwölf Betrieben die Arbeit niedergelegt. Am vergangenen Donnerstag war die dritte Tarifrunde der Metall-Industrie nach kurzer Zeit gescheitert.