Weg frei für parlamentarische Gruppe der Freien Wähler in RLP

Ob eine parlamentarische Gruppe zugelassen wird, entscheidet in Rheinland-Pfalz der Ältestenrat des Landtages - so ist es in Paragraph 11 des Fraktionsgesetzes geregelt. Exakte Anerkennungsvoraussetzungen und Rechte von parlamentarischen Gruppen sind in der Geschäftsordnung des Landtages nicht geregelt.

Das Bundesverfassungsgericht hat aber mit seiner Rechtsprechung zwei Maßstäbe angeführt: Erstens muss es sich um ein politisch homogenes Abgeordnetenbündnis halten, die Abgeordneten müssen also einer Partei angehören. Und zweitens muss der Zusammenschluss groß genug sein, um mindestens einen Sitz in einem Fachausschuss zu erhalten. In Rheinland-Pfalz ist dieser Punkt automatisch erfüllt, denn es steht auch fraktionslosen Abgeordneten eine Ausschussmitgliedschaft zu.

Schließlich gibt die Geschäftsordnung des Landtages vor, dass sich Abgeordnete einer Partei nicht auf mehrere Fraktionen oder Fraktionen und Gruppen aufteilen dürfen. Daraus entstünden sonst überproportionale Einflussmöglichkeiten.

Der Zusammenschluss an Abgeordneten stellt zunächst einen Antrag beim Landtagspräsidenten. Daraufhin erarbeitet der Ältestenrat einen Beschlussvorschlag - in dem unter anderem die Geld- und Sachmittel für die Gruppe aufgeführt werden. Schließlich muss der Landtag dann darüber entscheiden.



Quelle: Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz; www.landtag-rlp.de.