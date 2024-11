Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Oberwesel ist nach Angaben der Feuerwehr ein Mann gestorben. Demnach sei das Feuer wohl am frühen Dienstagmorgen im Erdgeschoss ausgebrochen.

Das Feuer in einem Altstadthaus in Oberwesel ist inzwischen gelöscht, der Einsatz laufe aber noch, so die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein gegenüber dem SWR. Die Feuerwehr habe den Bewohner nur noch tot in seinem Bett vorfinden können.

Feuerwehr spricht von schwierigen Löscharbeiten

Die Feuerwehr berichtet von schwierigen Löscharbeiten, weil das Haus nur schwer zugänglich gewesen sei. Wegen des starken Rauchs sei nicht von Anfang an klar gewesen, in welchem Stockwerk des Hauses das Feuer ausgebrochen war. So habe es aus dem ersten Stock gequalmt, während ein Zimmer im Erdgeschoss in Vollbrand gestanden habe.