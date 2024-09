per Mail teilen

In Daaden im Kreis Altenkirchen hat am Mittwochmorgen ein Wohnhaus gebrannt. Bei den Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute eine Leiche.

Das Feuer in Daaden wurde um 4:20 Uhr am Mittwochmorgen gemeldet. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Wohnhaus den Angaben zufolge komplett in Flammen und drohte einzustürzen. Die Bewohnerin des Hauses wurde vermisst.

Rettungskräfte finden Frauenleiche

Erst nach dem Ende der Löscharbeiten konnten die Rettungskräfte in das ausgebrannte Wohnhaus in Daaden. Dort fanden sie eine leblose Person. Die Polizei vermutet momentan, dass es sich um die 29 Jahre alte Hausbewohnerin handeln könnte. Das muss aber noch bestätigt werden, heißt es. Die Ermittlungen zur Identifizierung dauern demnach an.

Kripo sucht nach Brandursache

Während der Löscharbeiten war die L 280 in Daaden voll gesperrt. Außerdem wurde dort zeitweise der Strom abgestellt. Noch ist unklar, was den Brand in dem Wohnhaus ausgelöst hat. Die Ermittlungen der Kripo dazu laufen.