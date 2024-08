Zwölf Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Frankenthal

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankenthal haben zwölf Bewohner am Montag leichte Verletzungen erlitten. Ausgangspunkt des Feuers: eine Fritteuse.

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben am Montagabend per Notruf alarmiert: Gleich mehrere Anrufer berichteten, dass bereits Flammen aus dem Erdgeschoss schlagen würden. Als der Löschzug eintraf, war auch das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses komplett verraucht. Nach Angaben der Polizei hat ein Fettbrand in einer Fritteuse in einer Wohnung im Erdgeschoss den Brand verursacht. Die Bewohner hatten die Brandwohnung zügig verlassen können, ebenso die Leute aus den übrigen Wohnungen. Zwei Personen befanden sich nach Angaben der Feuerwehr auf ihren Balkonen außerhalb des aufsteigenden Brandrauches, so dass sie in Sicherheit waren. Feuer war noch vor Mitternacht gelöscht Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell im Griff. Durch die Rauchentwicklung wurden zwölf Bewohner des Mehrfamilienhauses leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.