Feuerwehrauto löst Brand im Feuerwehrhaus in Neustadt aus

Rund zweieinhalb Wochen nach dem Brand im Feuerwehrhaus in Neustadt-Hambach steht die Ursache jetzt endgültig fest: Das Feuer ging ausgerechnet von einem Tanklöschfahrzeug in der Halle aus.

Das Tanklöschfahrzeug wurde beim Brand komplett zerstört, drei weitere Feuerwehrautos beschädigt. Damals, am 22. Juli, hatten rund 100 Einsatzkräfte über Stunden gegen die Flammen gekämpft.

Der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur von Neustadt, Ralf Stuhlberg, sagte dem SWR, dass der Brand durch einen technischen Defekt im Elektroverteiler des Fahrzeugs ausgelöst wurde.

Reparatur soll im Feuerwehrhaus in Neustadt-Hambach schnellstmöglich beginnen

Nachdem die Brandgutachter und Versicherungsexperten ihre Untersuchungen abgeschlossen haben, ist das Feuerwehrhaus jetzt freigegeben worden. Nun soll schnellstmöglich mit der Reparatur begonnen werden. Für die Renovierung rechnet Stuhlberg mit rund eineinhalb Jahren.

Schutz der Einwohner ist gewährleistet

Solange das Feuerwehrhaus in Neustadt-Hambach nicht genutzt werden kann, improvisiert die Feuerwehr. Als Ersatz wird ein großes Hallenzelt und ein Umkleidecontainer aufgestellt. In das Zelt kommen dann auch zwei Löschfahrzeuge, die von der Hauptfeuerwache in Neustadt in den Ortsteil gebracht wurden, damit die rund 50 Einsatzkräfte große Feuerwehr auch ausrücken kann.

Riesiger Schaden nach Brand

Stuhlberg geht davon aus, dass der Brand alleine am Gebäude einen Schaden von etwa einer Million Euro verursacht hat.