Zollhoftunnel in Ludwigshafen bald wieder befahrbar

Die Bauarbeiten am Zollhoftunnel in der Innenstadt von Ludwigshafen laufen nach Plan. In rund einem Monat sollten Auto- und Lkw-Fahrer den Tunnel wieder befahren können.

Der Zollhof-Tunnel aus den 70er Jahren ist derzeit noch wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Das Pumpwerk des Tunnels musste nach Angaben der Stadt erneuert werden. Es sorgt dafür, dass das Regenwasser aus dem Tunnel in die Kanalisation fließt. Am Pumpwerk sind die Arbeiten bereits abgeschlossen. Nun müssen die Auf- und Abfahrten noch saniert werden. Außerdem stehen noch einige Maler- und Elektroarbeiten an. Ab dem 12. April sollte der Tunnel wieder befahrbar sein. Bis dahin wird der Verkehr weiterhin oberidisch rechts und links am Tunnel vorbeigeleitet. Der Zollhof-Tunnel aus den 70er Jahren ist derzeit noch wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Das Pumpwerk des Tunnels musste erneuert werden. Stadt Ludwigshafen am Rhein Dadurch kommt es gerade zu Stoßzeiten im Berufsverkehr zu Staus. Der Zollhoftunnel ist in Ludwigshafen die wichtigste Verbindung zwischen dem Rheinufer Süd und der Stadtmitte. Die Sanierung kostet laut Stadtverwaltung rund 320.000 Euro.