Am 6. Juni jährt sich der D-Day zum 80. Mal. Schüler aus Daaden reisen im Rahmen der Initiative #IchStehAuf mit einer Friedensglocke nach Verdun. Wir habe mit dem Verantwortlichen Lars Limbach gesprochen.

80. Jahrestag des D-Day am 6. Juni

Am 6. Juni 1944, dem D-Day, beginnt mit der Landung der Alliierten Streitkräfte in der Normandie die Befreiung Europas von der Greul-Herrschaft der Nationalsozialisten.

Was war der D-Day? Der Begriff "D-Day" kommt aus dem Englischen und bezeichnet eigentlich den Beginn einer größeren militärischen Aktion, ohne dabei mehr über das Ziel oder den Ort auszusagen. Umgangssprachlich wird mit dem Begriff "D-Day" der Beginn der "Operation Overlord" in den Morgenstunden des 6. Juni 1944 bezeichnet. Amerikanische Soldaten kurz vor der Landung am Omaha-Beach am 6. Juni 1944 dpa Bildfunk picture alliance / prisma | Schultz Reinhard Die "Operation Overlord", deren Ziel die Befreiung Europas aus der Herrschaft der Nationalsozialisten war, ist bis heute die größte militärische Landeoperation der Geschichte. Rund 156.000 alliierte Soldaten, amerikanische, britische und kanadische Truppen landen am 6. Juni 1944 zum Auftakt der Operation an der Küste der Normandie.

Mit der Friedenssglocke nach Verdun

Im Rahmen der Initivative "#IchStehAuf - Für Dekokratie!" reisen deshalb Schülerinnen und Schüler der Herrmann-Gmeiner-Realschule plus in Daaden im Kreis Altenkirchen nach Verdun. Im Gepäck haben sie ihre Friedensglocke, die sie dort als Zeichen für Demokratie läuten werden. Wir haben mit dem Betreuer und Initiator der Aktion, dem Lehrer Lars Limbach gesprochen.

Guten Morgen Rheinland-Pfalz. Es geht um den Einsatz für Demokratie im Großen wie im Kleinen, damals wie heute. Staats und Regierungschefs gedenken heute in Nordfrankreich der Landung der Alliierten vor 80 Jahren und von der Realschule Daaden im Kreis Altenkirchen ist wie jedes Jahr eine Gruppe unterwegs nach Verdun zur Gedenkstätte der gefallenen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Wir haben vor der Abfahrt mit Lars Limbach gesprochen, der Lehrer betreut die Gruppe, die Friedensglocke, die da geläutet werden soll, wurde extra für die Schule gegossen, wie berührend ist das Herr Limbach, wenn diese Glocke in Verdun geläutet wird?

00:00:32 Sprecher 2

Wird also es ist ein Klang, der ja weit hinaus hallt. Es ist also nicht nur ein Glockenschlag, sondern ja, es ist wie der Spruch auf der Glocke selbst, für Frieden, Freiheit und Freundschaft, und diese Idee hatten die Jugendlichen, und das ist das Tolle daran, hier wird quasi den jugendlichen Ausdruck verliehen beziehungsweise ihren Gedanken, dass sie sich nicht auf die faule Haut legen, sondern wir sind da, wir wollen Frieden, Freiheit und Freundschaft bewahren, auch gerade an diesem Ort.

00:00:58 Sprecher 1

Das heißt, das heißt aber, den Schülerinnen und Schülern ist die Dimension dessen, was da in Verdacht passiert ist. Ich mein, Das ist ja ein ganz Besonderes.

00:01:07 Sprecher 1

Anderer Ort das traurige Symbol des Ersten Weltkriegs. Hunderttausende Soldaten sind gefallen, das ist denen bewusst.

00:01:13 Sprecher 2

Ja, wir haben das im Unterricht immer vorbereitet. Das heißt, sie wissen, an welchen Ort Sie kommen, und Sie sind froh zu wissen, dass Sie nicht in dieser Zeit haben leben müssen, dass sie in den Krieg gelenkt wurden. Sie können abends zu Bett gehen, ohne Angst zu haben, dass Ihnen Bomben auf den Kopf fallen oder in den Krieg müssen, und das ist ein ganz, ganz hohes Gut, was wir im Moment haben, und das Wissen die Jugendlichen mittlerweile auch zu schätzen und auch gerade jetzt, wo die Deutsch französische Freundschaft wieder ganz, ganz wichtig wird, gerade in Europa, wir haben es auch als Thema in der Juni.

00:01:44 Sprecher 2

Mal gehabt, ist es ganz, ganz wichtige wichtiger Punkt und da wollen wir natürlich auch nicht hinten anstehen, sondern wollen da auch diesem Gedanken Gehör verschaffen, und das machen die Jugendlichen.

00:01:55 Sprecher 1

Was ist die Juniorwahl?

00:01:56 Sprecher 2

Die Juniorwahl zum Europaparlament, das heißt, die wird an Schulen durchgeführt. Das bedeutet, die können auch zum ersten Mal wählen, viele sind ja auch schon 16 Jahre alt und dürfen auch selbst schon zur Europawahl gehen, und damit ist das natürlich ein ganz große.

00:02:11 Sprecher 2

Das heißt, wir sind an dem Ort, wo sich Europafeindlich gegenübergestanden hat, aber wo sich dann später Nationen die Hand gegeben haben wie Helmut Kohl und Francois Mitterand, und wo Staaten zusammengefunden haben und Generationen jetzt zusammenfinden im Austausch.

00:02:25 Sprecher 2

Dass Frieden in Europa herrschen kann, dass man mit freundschaftlich miteinander umgeht.

00:02:31 Sprecher 1

Wie sehr berührt dann aber die Jugendlichen und beschäftigt ist sie auch, dass ja gerade doch auch im Moment in Europa Krieg ist. Russland gegen die Ukraine.

00:02:39 Sprecher 2

Ja, das ist ein ganz großes Thema und es rückt. Es ist ja sehr dicht an uns.

00:02:44 Sprecher 2

Gerückt. Es ist in Medien ständig präsent, es ist eine Krise, die, die wir so nie kennengelernt haben, also ich zumindest nicht. Ich bin behütet aufgewachsen und jetzt wird mal gewahr, wie fragil der Frieden ist. Mich hat mein Kind gefragt, wie breit der Pfad ist vom Frieden, und haben wir mal geschätzt, manche haben gesagt, das ist ein Kilometer breit, und irgendwann sind wir auch am Schluss gekommen, es ist eigentlich eine dünne Linie, auf die wir balancieren, und müssen versuchen, das Gleichgewicht zu halten.

00:03:10 Sprecher 1

Da reden wir jetzt über die Weltlage. Aber.

00:03:15 Sprecher 1

Demokratie, Toleranz, Vielfalt und.

00:03:17 Sprecher 1

Das greift ja auch im Kleinen, im Schulalltag. Also das eine ist, nach Verdun zu fahren und das dort wahrzunehmen, aber wie schaffen es die Schülerinnen und Schüler, das auch mit in den Schulalltag zu integrieren?

00:03:27 Sprecher 2

Ja, das ist was ganz Besonderes. Und zwar, wenn es im Kleinen gelingt, kann es auch im Großen gelingen. Das heißt, wir haben in unserer Schule, pflegen wir ein ganz enges miteinander, Vielfalt wird gefördert, wir sind eine Schule, die Schwerpunktschule ist, wo auch beeinträchtigte Kinder mit in Unterricht sind bei uns, und das ist eine Sache, die hier ganz eng aneinander greift.

00:03:46 Sprecher 2

Also ich kann sagen, für unsere Schule sagen, wir sind da sehr familiär unterwegs, aber auch hier ist es wichtig. Wenn Streit entsteht, muss Streit auch gelöst werden. Das heißt, wir müssen uns auch wieder so annähern, dass wir uns nachher auch wieder ins Gesicht gucken können und das nach dem Streit auch wieder die Möglichkeit ist, freundschaftlich miteinander umzugehen und vor allen Dingen das beherrschen manchmal die kleinen Wissen besser als die Erwachsenen, auch wir müssen uns jeden Tag überprüfen, tun wir das richtig, jetzt sagen wir das richtige.

00:04:14 Sprecher 2

Sind wir in dem Moment genau da im Einsatz, wo auch Hilfe benötigt wird, oder gucke ich weg und das ist, denke ich, das ist im Moment ganz, ganz wichtig, und das haben unsere Jugendlichen, denke ich drauf. Wir unterschätzen unsere Jugendlichen nicht nur an unserer Schule, sage ich jetzt mal, sondern Jugendliche allgemein, man sagt immer, ja, die haben keine Lust, aber das Gegenteil ist der Fall, und deshalb ist es wichtig, jetzt komme ich wieder auf das große dahin zu fahren, sich anzugucken, was passiert, wenn es im Kleinen nicht funktioniert.

00:04:42 Sprecher 1

Sagt Lars Limbach von der Realschule Daden im Kreis Altenkirchen. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen und den Schülerinnen und Schülern eine gute Reise.

00:04:50 Sprecher 2

Dankeschön.

Das Gespräch führte Claudia Deeg.