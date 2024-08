Brand in Entsorgungsbetrieb in Ochtendung

In einem Müllentsorgungsbetrieb in Ochtendung im Kreis Mayen-Koblenz hat es in der Nacht gebrannt. Nach eigenen Angaben konnte die Feuerwehr größeren Schaden verhindern.

Den Angaben zufolge wurde die Feuerwehr gegen 0.30 Uhr in der Nacht zu Montag zu einem Brand in einem Müllentsorgungsbetrieb in Ochtendung alarmiert. Feuerwehr konnte Brand schnell eindämmen Als die Rettungskräfte dort eintrafen, brannte es in der Halle des Unternehmens. Nach Angaben der Feuerwehr Maifeld, konnten die etwa 60 Einsatzkräfte verhindern, dass sich der Brand weiter in der Halle ausbreitet. Grund für das Feuer war vermutlich eine defekte Maschine. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.