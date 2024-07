Bei einem Brand in einer Seniorenwohnanlage in Limburg ist ein Mann tot aufgefunden worden. Laut Polizei war das Feuer am frühen Montagmorgen ausgebrochen.

Den Angaben zufolge brannte es gegen vier Uhr am Montagmorgen in einem der Zimmer des Seniorenheims. Dort fanden die Rettungskräfte auch den Toten. Ob es sich bei dem Toten um den 61-jährigen Bewohner handelt, ist laut Polizei noch nicht abschließend geklärt. Auch die Brandursache sei noch unklar. Feuer in Zimmer gelöscht Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Alle Bewohner des Seniorenzentrums konnten wieder in ihre Zimmer zurückkehren.