Felsbrocken, die Autos treffen, ein betrunkener Schulbusfahrer, ein Brand in Germersheim und ein Prozess wegen bewaffneter Coronagegner - das und mehr hier in unserem Ticker:

8:12 Uhr Das war der 31. Oktober ... 1923: Wilhelm Friedrich Herrmann Kollhof meldet sein Radio an und wird damit zum ersten eingetragenen Rundfunkhörer Deutschlands. Aufgrund der Inflation zahlt er dafür die aberwitzige Summe von 350 Milliarden Mark, erhält zwei Wochen später aber die "Genehmigungsurkunde für Rundfunkempfänger Nr. 1". 1985: Das Stadion des 1. FC Kaiserslautern erhält einen neuen Namen. Das Betzenbergstadion wird anlässlich des 65. Geburtstags der FCK-Legende in Fritz-Walter-Stadion umbenannt. Im Gegensatz zu vielen modernen Arenen, die Namen großer Sponsoren tragen, heißt das Stadion auch heute noch so. 2000: Borussia Dortmund geht als erster Verein der Fußball-Bundesliga an die Börse. Der Ausgabekurs einer der 13,5 Millionen BVB-Aktien lag damals bei 11 Euro. Derzeit liegt der Kurswert nur noch bei etwa 3,50 Euro.

7:41 Uhr Das passiert heute in Deutschland und der Welt Countdown im US-Wahlkampf: Die beiden Kandidaten haben ihre Auftritte in den Swing States. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump tritt in Green Bay im Bundesstaat Wisconsin auch und später in Henderson im Bundesstaat Nevada. US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris wird in Phoenix im Bundessstaat Arizona und in Las Vegas und Reno im Bundesstaat Nevada erwartet - unter anderem mit der Sängerin Jennifer Lopez. Harris wird von einigen Größen der Popkultur unterstützt. In Moers startet der Prozess gegen drei Jugendliche, die zwei Obdachlose misshandelt haben sollen. Eines der Opfer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Ein 16- und ein 18-Jähriger sind wegen gemeinschaftlichen Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt, ein 17-Jähriger wegen Hilfeleistung zu den Taten. Der Prozess des Landgerichts Kleve findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und natürlich findet weltweit Halloween statt. Die Halloween-Tradition mit schauerlich grinsenden Kürbisköpfen stammt aus dem angelsächsischen Raum und hat sich in Europa erst Ende des 20. Jahrhunderts durchgesetzt. Halloween ("All Hallows' Eve") wird traditionell in der Nacht zum 1. November gefeiert und ist keltischen Ursprungs.

7:19 Uhr Felsbrocken treffen Autos in Bingen Das ist ja so meine Horror-Vorstellung: Mit dem Auto nahe einer Felswand fahren und dann lösen sich da Felsbrocken - so passiert in Bingen/Büdesheim: Fünf Fahrzeuge wurden von herabfallenden Steinbrocken getroffen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Wie die Polizei mitteilt, lösten sich die Steine von einem Felshang an der Bundesstraße 9. An den Fahrzeugen entstand vor allem Schaden an den Reifen. Zwei Autos mussten deshalb abgeschleppt werden. Bei einem Auto wurde durch Steinschlag der Frontbereich beschädigt. Die Polizei in Bingen schätzt den Schaden auf insgesamt rund 4.000 Euro. Sendung am Do. , 31.10.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

6:42 Uhr So kommt ihr mit dem Auto sicher durch den Nebel Fahrt doch einfach mit dem Bus oder Zug! Okay, das war jetzt nicht besonders hilfreich, schon klar. Im Ernst: Wer im Moment morgens mit dem Auto zur Arbeit fährt, dürfte schon das ein oder andere Mal vor einer ziemlich undurchdringlichen Nebelwand gelandet sein. Aber wie war das nochmal genau mit dieser Nebelschlussleuchte? Muss ich ein Bußgeld zahlen, wenn ich das falsch mache (Spoiler: ja)? In diesem Artikel könnt ihr alles Wichtige dazu nachlesen! Und für den ganz schnellen Blick gibt's in der Grafik zumindest in Kürze das, was ihr unbedingt wissen müsst. Der Einsatz der Nebelschlussleuchte ist in der Straßenverkehrsordnung klar geregelt. | Das solltet ihr bei Fahrten im Nebel unbedingt beachten ADAC e.V.

6:06 Uhr Busfahrer mit Schülern betrunken unterwegs Bei solchen Meldungen fehlen mir echt die Worte: Ein Bus ist erst gegen eine Mauer gekracht, dann gegen eine Leitplanke - und das mit Schulkindern an Bord... Die Polizei im Kreis Birkenfeld hat einen Busfahrer buchstäblich aus dem Verkehr gezogen. Die Kinder im Schulbus blieben zum Glück alle unverletzt. Der Busfahrer hatte laut Polizei wahrscheinlich Drogen oder Alkohol intus. Und seinen Führerschein hatte er schon Anfang Oktober abgeben müssen wegen Alkohol. Kreis Birkenfeld Ohne Führerschein Betrunkener Schulbusfahrer verursacht Unfälle im Kreis Birkenfeld Ein betrunkener Schulbusfahrer hat am Mittwochnachmittag im Kreis Birkenfeld gleich mehrere Unfälle verursacht. Seinen Führerschein hatte er schon vorher abgeben müssen. 21:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:05 Uhr DFB-Pokal: Mainzer chancenlos gegen Bayern Der DFB-Pokal ist ja immer für Überraschungen gut. Leider war das gestern Abend nicht der Fall. Fußball-David Mainz 05 schaffte es nicht, den Goliath aus München zu bezwingen. Bereits in der zweiten Minute gerieten die Rheinhessen nach einer Traumkombination der Bayern in Rückstand. Torschütze war Jamal Musiala. Von diesem frühen Schock erholte sich die Mannschaft von Bo Henriksen nicht mehr. Am Ende mussten sich die Mainzer mit 0:4 geschlagen geben. Hoffentlich läuft es für sie in der Bundesliga bald wieder besser! Sendung am Do. , 31.10.2024 5:30 Uhr, SWR1 Nachrichten - Radionachrichten RP

6:04 Uhr Hoher Schaden bei Brand in Germersheim Am Abend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Germersheim gebrannt. Zum Glück wurde niemand verletzt. Allerdings entstand ein hoher Schaden: bis zu einer halben Million Euro, so die Polizei. Das Feuer breitete sich demnach von einem Balkon auf zwei angrenzende Wohnungen aus. Die zwei Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Sendung am Do. , 31.10.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

6:02 Uhr Das Wetter: Nebelgraues Herbstwetter Passend zu Halloween: Die "diesige Brühe" bleibt uns erhalten. Der Tag startet nebelgrau bei sechs bis acht Grad. Die Sonne tut sich ziemlich schwer. In Richtung Nachmittag sind nur in Eifel und Westerwald die Chancen etwas besser auf Sonnenschein, so Wetterexperte Sven Plöger gestern Abend. Die Temperaturen steigen auf maximal 12 bis 15 Grad. Video herunterladen (27,3 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Mainz kommen heute Beschäftigte aus der Metall- und Elektroindustrie zusammen, um für einen neuen Tarifvertrag zu demonstrieren. Die Theodor-Heuss-Brücke ist daher am Vormittag gesperrt. Bereits seit Dienstagnacht hatte die Gewerkschaft IG Metall zu Warnstreiks aufgerufen, von denen viele Unternehmen aus der Branche betroffen waren. Am Landgericht Koblenz könnte heute das Urteil gegen einen Mann fallen, der als Rädelsführer einer kriminellen Vereinigung angeklagt wird. Die Staatsanwaltschaft forderte vier Jahre Haft, da er und zwei Mitstreiter sich vorgeblich im Kampf gegen die Corona-Maßnahmen bewaffnet und zusammengeschlossen haben sollen. In Steinbach (Donnersbergkreis) wird heute im Keltendorf das Samhain-Fest gefeiert, der keltische Ursprung von Halloween. Im nachgebauten Keltendorf steht unter anderem eine Fackelwanderung vom Dorf zum Skulpturengarten im Keltengarten auf dem Programm.