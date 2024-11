SWR Reporter Dave Jörg ist für uns in Columbia im US-Bundesstaat South Carolina und berichtet über seine Eindrücke rund um die US-Präsidentschaftswahl.

Was wäre, wenn große Teile des US-Militärs aus Rheinland-Pfalz abgezogen würden? Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat schon öfter damit gedroht. In einem Hörsaal der University of South Carolina in Columbia schauen Studenten mit Sorge Richtung Ramstein. Einige von ihnen haben eine enge Verbindung zur dortigen Airbase.