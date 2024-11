Die Nächte sind schon deutlich kühler, der erste Nachtfrost wurde auch schon gemeldet. Der Tag heute startet kalt und mit viel Nebel. Wo der sich auflöst, hat auch die Sonne wieder Chancen. Daran ändert sich in den nächsten Tagen auch nicht viel, wie SWR-Wetterexperte Sven Plöger gestern Abend in der Vorhersage verraten hat.

Am Samstagabend zündeten Basketball Fans von Phönix Hagen beim Spiel gegen die Gladiators Trier vor der Halle in Trier Pyrotechnik. Der Rauch zog in die Halle, so dass ungefähr 5.000 Fans die Spielstätte verlassen mussten. Der Geschäftsführer von Phönix Hagen sagte dazu: "Dass der Wind dem Ganzen [Anmerkung: der Atmosphäre] ein jähes Ende bereitet hat, ist höchst unglücklich.

Weil ein 58-Jähriger Mann mit seinem E-Bike auf dem Seitenstreifen der A61 unterwegs war, wurde er in der Nähe des Autobahndreiecks Nahetal von der Polizei angehalten. Ein Atemalkoholtest bei dem Radler zeigte einen Wert von 1,5 Promille an. Nun soll ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn eingeleitet werden.

6:17 Uhr

Polizei verfolgt 16-jährigen Autofahrer

Wir schauen kurz zurück zu einem Aufreger am Sonntagmorgen. Eigentlich wollte die Polizei in Neustadt an der Weinstraße nur eine Verkehrskontrolle durchführen. Das Ganze eskalierte allerdings in einer wilden Verfolgungsfahrt durch die Stadt, die erst in einer Sackgasse endete. Am Steuer des Autos saß ein 16-Jähriger, ohne Führerschein. Die Autokennzeichen waren gestohlen, das Auto nicht versichert. Die ganze Geschichte gibt es hier: