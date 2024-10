Seit Mitternacht wird in der Metall- und Elektroindustrie gestreikt, vielen im Land läuft die Nase und der FCK hofft auf eine Pokal-Sensation. Das und mehr im RLP-Newsticker!

7:23 Uhr Abstimmung: Packt der FCK den VfB Stuttgart? In der Champions League den ersten Sieg geholt, in der Bundesliga derzeit auf dem achten Tabellenplatz: Der Saisonstart für den VfB Stuttgart liest sich ganz gut, ein ähnliches Auf und Ab wie beim 1. FC Kaiserslautern - nur spielt der Vizemeister bekanntlich eine Liga weiter oben und ist deswegen heute Abend in der zweiten Runde des DFB-Pokals auch klarer Favorit. Aber das muss ja nichts heißen, oder? Stimmt ab! Gewinnt der FCK gegen den VfB Stuttgart? Ja, die "Roten Teufel" besiegen den favorisierten VfB Nein, diese Saison endet die Pokalreise des FCK schon früh Leider kein Interesse an Fußball Abschicken

7:04 Uhr Na, auch erkältet? Das hilft, das eher nicht! Mal ehrlich: Hustet ihr auch schon? Läuft die Nase? Bei uns hat es in der Familie vor und in den Ferien einmal die Runde gemacht: Erst meine Tochter, dann ich und am Ende hat es auch noch meine Frau erwischt. Seufz, beziehungsweise "Schnief!". Immerhin: wir sind nicht allein. Eine Erkältungswelle schwappt gerade durch Rheinland-Pfalz oder wie es das Robert Koch-Institut etwas sachlicher formuliert: Es gibt derzeit überdurchschnittlich viele Atemwegserkrankungen. Aber wir lassen euch nicht alleine damit. Mein Kollege Fridolin Skala hat alles Wesentliche zusammengestellt, was ihr zu Erkältungen wissen müsst und was dagegen hilft. Ein Blick in das FAQ lohnt sich: Schnief, Hatschi, Hust Erkältungswelle in Rheinland-Pfalz: Was hilft, und was nicht Es gibt derzeit viele Erkältungen. Das RKI spricht von überdurchschnittlich vielen Atemwegserkrankungen. Ein FAQ zum Thema Erkältung, Schnupfen und Husten und was dagegen hilft. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:51 Uhr So ist die Lage auf den Straßen Heute nur ein ganz schneller Blick auf die Straßen im Land: Keine Staus derzeit, keine Gefahrenstellen - so darf es gerne bleiben. Sollte sich die Lage ändern, erfahrt ihr es hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:39 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Vertreter der Ampel-Koalition haben gleich zu zwei Wirtschaftsgipfeln eingeladen, um der lahmenden Konjunktur wieder etwas Schwung zu verleihen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will mit Vertretern von Industrie und Gewerkschaften über einen von ihm angestrebten Pakt beraten. Eingeladen sind unter anderem der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und die IG Metall. Parallel dazu hat die FDP-Bundestagsfraktion Vertreter des Mittelstands eingeladen, die bei dem Treffen im Kanzleramt nicht dabei sind. Teilnehmen an der FDP-Veranstaltung sollen unter anderem der Arbeitgeberverband BDA sowie Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Vier junge Männer sollen im März einen 15-Jährigen in Köln entführt und getötet haben. Jetzt stehen sie deswegen vor Gericht. Motiv sei laut Staatsanwaltschaft gewesen, ihn "abzustrafen", da er Schulden nicht beglichen habe. Zudem geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Tat geschah, weil das Opfer wenige Monate zuvor in einem Strafprozess ausgesagt hatte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) beginnt einen dreitägigen offiziellen Besuch in Griechenland. Er will dabei die engen beiderseitigen Beziehungen in ihrer ganzen Breite würdigen, hieß es vorab. Ein inhaltlicher Schwerpunkt des Besuchs werden außerdem die Verbrechen von Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg sein. Deutsche und italienische Truppen hatten Griechenland 1941 besetzt.

6:28 Uhr Großrazzia wegen Führerscheinbetrugs Man kennt es: "Führerschein wohl im Lotto gewonnen, oder?" Ein Klassiker unter den Verwünschungen beim Autofahren (und immerhin ohne Fäkalausdrücke). Einige haben ihren "Lappen" vielleicht nicht gewonnen, aber ihre Theorieprüfung gar nicht selbst abgelegt - sondern ablegen lassen. Wegen Betrugs bei Führerscheinprüfungen haben Ermittler gestern in sieben Bundesländern Wohnungen durchsucht. Vor allem in Niedersachsen fanden Razzien statt - aber auch in Rheinland-Pfalz. Ein Mann wurde gestern festgenommen. Die Verdächtigen sollen unter anderem Urkunden gefälscht und Ausweispapiere missbraucht haben. So sollen sie beispielsweise Führerscheinanwärter bei theoretischen Prüfungen vertreten oder ihnen elektronisch bei der Beantwortung der Fragen geholfen haben. Sendung am Mo. , 28.10.2024 19:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Radionachrichten

6:05 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz 🌫️ Gestern Nachmittag hatten wir hier bei mir in der Südpfalz so ein richtiges goldenes Oktoberwetterchen. Blauer Himmel, Herbstlaub, fast 20 Grad. Aber so allmählich neigt sich der Oktober dem Ende zu und damit ist dann auch langsam Schluss mit "golden". Heute und in den nächsten Tagen gibt es reichlich zähen Nebel, nur wenige Auflockerungen und es wird dadurch auch deutlich kühler, wie SWR-Wetterexperte Sven Plöger gestern Abend vorhergesagt hat. Video herunterladen (27,9 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Seit Mitternacht ist die Friedenspflicht im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie vorbei. Auch in Rheinland-Pfalz hat die IG Metall zu Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Einkommen und mehr Geld für Auszubildende. Die Tarifverhandlungen für den Bezirk Mitte gehen am 31. Oktober in Mainz in die dritte Runde. Die Bauarbeiten an der Trans-Europa-Naturgas-Pipeline zwischen Mittelbrunn bei Kaiserslautern und Klingenmünster sind abgeschlossen. Der neue Teilabschnitt der Erdgas-Pipeline wird heute Vormittag offiziell in Betrieb genommen. Für alle FCK-Fans gibt es heute nichts Wichtigeres: In der zweiten Runde des DFB-Pokals tritt der 1. FC Kaiserslautern am Abend beim VfB Stuttgart an. In der letzten Saison ging es für die Roten Teufel bis ins Finale nach Berlin.