Ausländische Fachkräfte gewinnen: Was macht Kanada besser als RLP, Sechs Verletzte nach Schlägerei in Schoden (Kreis Trier-Saarburg), Wetter wird wechselhaft

8:00 Uhr Bad Kreuznach: Schule erhebt Einfahverbot für Elterntaxis Heute startet ja in RLP der Unterricht wieder nach den Herbstferien. Das heißt auch, dass sich wieder vor vielen Schulen die Elterntaxis tummeln. Einer Grundschule in Bad Kreuznach ist das ein Dorn im Auge, denn durch den Verkehr vor und nach dem Unterricht kommt es dort laut Stadtverwaltung schon seit Jahren zu Verkehrschaos und gefährlichen Situationen. Nun soll ab heute ein Einfahrverbot zu bestimmten Zeiten verhindern, dass Eltern ihre Kinder bis vor die Grundschule fahren. Ab jetzt gilt: Morgens zu Schulbeginn sowie zum Schulende um die Mittagszeit und nachmittags darf man nicht in die Nähe der Schule fahren oder dort parken. Die Einhaltung werde kontrolliert und Verstöße würden mit einem Bußgeld geahndet, so die Stadt.

7:45 Uhr Kastrationspflicht in RLP für weniger Streunerkatzen? Eine neue Regelung soll eine Kastrationspflicht für alle Freigängerkatzen einführen und auch für alle Streuner. Damit soll die Zahl der verwilderten Haustierkatzen verringert werden. In unserem Instagram-Beitrag erfahrt ihr alles wichtige dazu:

7:30 Uhr Deutschland und die Welt Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie endet heute die Friedenspflicht. Bereits für Dienstag kündigte die IG Metall bundesweite Warnstreiks an, um die Arbeitgeber unter Druck zu setzen. Die Positionen von Gewerkschaft und Arbeitgebern liegen nach der zweiten Verhandlungsrunde noch weit auseinander. Frankreichs Filmikone Gérard Depardieu muss wegen Verdachts sexueller Belästigung zweier Frauen erstmals vor Gericht. Beide Fälle sollen sich 2021 bei Dreharbeiten zu dem Film "Les volets verts" (Die grünen Fensterläden) von Regisseur Jean Becker ereignet haben. Sollte er schuldig gesprochen werden, drohen dem Darsteller laut Pariser Staatsanwaltschaft Strafen, die bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug und zusätzlich 75.000 Euro Geldstrafe reichen. Am Montag wird in Paris zum 68. Mal der Ballon d'Or vergeben. Erstmals seit 21 Jahren ist auf der Liste der 30 nominierten Fußball-Stars weder Weltmeister Lionel Messi noch sein langjähriger Rivale Cristiano Ronaldo aufgeführt. Die größten Chancen auf die prestigeträchtige Auszeichnung werden dieses Mal Vinicius Jr. von Champions-League-Sieger Real Madrid zugerechnet.

7:10 Uhr Sechs Verletzte bei Schlägerei Bei einer Schlägerei auf einer privaten Feier sind in Schoden (Kreis Trier-Saarburg ) laut Polizei am Sonntagabend sechs Menschen verletzt worden. Laut eines Zeugen wurde einer von ihnen mit einem Messer verletzt. Insgesamt seien zwischen 20 und 30 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen. Beim Eintreffen der Beamten waren laut Polizei viele der Beteiligten bereits weg gewesen. Ein Teil davon konnte wiederum von einer Zivilstreife am Bahnhof festgenommen werden. Warum es zu der Schlägerei kam, wird noch ermittelt. Im Einsatz waren rund 30 Polizistinnen und Polizisten, zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Sendung am Mo. , 28.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:50 Uhr Fußball: Wieder kein Heimsieg für Mainz 05, Triumpf für FCK nach Torspektakel Wieder verpassten die 05er am Freitag einen Heimsieg. Die Rheinhessen trennten sich von Borussia Mönchengladbach vor ihrem Heimpublikum mit einem 1:1-Unentschieden. Warum Mainz 05 am Ende sogar noch Glück hatten, könnt ihr hier lesen. Besser sah es am Samstag für den 1. FC Kaiserslautern im Zweitligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf aus. Insgesamt sieben Tore fielen in der Partie und brachten den Roten Teufeln einen 4:3-Auswärtssieg ein. Warum FCK-Trainer Markus Anfang am Ende des Spiels dennoch kritische Worte fand, erfahrt ihr hier.

6:07 Uhr So ist die Lage auf den Straßen Noch ein letzter Schluck Kaffee oder Tee und dann mit dem Auto los? Schaut vorher in unseren Verkehrsticker, dann seid ihr auf dem neuesten Stand, was auf den Straßen gerade los ist:

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) sind heute dabei, wenn nach drei Jahren Bauzeit im Kreis Cochem-Zell das bisher größte Solar-Cluster im Bundesland offiziell an den Start geht. Der Freiflächen-Solarpark soll rund 39.000 Vier-Personen-Haushalte mit Strom versorgen. Innenminister Michael Ebling (SPD) und SGD-Präsident Wolfgang Treis stellen am Vormittag im Innenministerium in Mainz das Flächenportal zur Windenergie vor. Das Portal soll kommunalen und regionalen Planungsträgern sowie der Öffentlichkeit und Investoren Daten und Planungshilfen visuell zugänglich machen. So sollen für die Windenergienutzung geeignete Flächen zügig identifiziert und entwickelt werden können. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eröffnet heute die erneuerten Moseluferwege. Die Uferwege auf beiden Seiten des Flusses wurden in den zurückliegenden Monaten in insgesamt sieben Bauabschnitten auf einer Gesamtlänge von mehr als elf Kilometern saniert.

6:01 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Das Herbstwetter wird etwas trüber. Heute erwarten uns viele Wolken. Es kann auch mal tröpfeln. Ab und zu kommt die Sonne raus. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 18 Grad. In den nächsten Tagen soll es mit einem Wolken-Sonne-Mix weitergehen, wobei das Grau überwiegen werde, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend in seiner Vorhersage: