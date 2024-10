Am Abend klickten die Handschellen: Ein Mann und eine Frau aus dem Kreis Ahrweiler stehen im Verdacht, zwei Menschen getötet zu haben. Und es gibt eine Rückrufaktion für Gummibärchen.

9:42 Uhr Schlägerei auf Fußballplatz Apropos Fußball... leider geht es bei dieser Meldung aber nicht ums Sportliche. Bei einem Spiel in der B-Klasse Südpfalz-West sind gestern Abend die Fäuste geflogen. Drei Menschen wurden verletzt, darunter auch der Schiedsrichter. Nach Angaben der Polizei kam es nach 22 Uhr, nach Schlusspfiff des Spiels zwischen der SG Schweighofen-Kapsweyer und dem SV Landau-Süd zu der Schlägerei. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Sendung am Fr. , 25.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:15 Uhr Pilzesammeln - mit oder ohne App? 🍄 Ich gebe zu: Meine Expertise beim Pilzesammeln beschränkt sich darauf, dieses rote Ding mit den weißen Punkten stehen zu lassen. Ansonsten bin ich da blank! Ob eine App helfen könnte? Jein! Denn die Apps sind nur bedingt hilfreich...

9:00 Uhr Unbekannter fährt Frau mit Auto an und flüchtet (Leider) hab ich noch eine Geschichte zum Kopfschütteln: In Trier ist gestern Abend eine Frau von einem Auto angefahren worden, der Fahrer hat sie aber einfach liegen lassen. Laut Polizei ist die Frau gerade über einen Fußgängerüberweg gelaufen, als der Wagen sie erfasste. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei in Trier bittet Zeugen, sich zu melden. Sendung am Fr. , 25.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:47 Uhr Mann schlägt auf Busfahrer ein Was war denn bitte da los? In Straßenhaus im Kreis Neuwied hat ein Mann einen Busfahrer geschlagen und leicht verletzt. Laut Polizei hat sich der Angreifer vermutlich über den Busfahrplan geärgert. Er war nach der Attacke geflüchtet, die Polizei konnte ihn aber kurz darauf schnappen. Der Mann muss jetzt mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Und womit? Mit Recht! Sendung am Fr. , 25.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

Heute Abend soll es soweit sein, heute Abend wollen die 05er gegen Borussia Mönchengladbach endlich den heiß ersehnten ersten Saison-Heimsieg einfahren. Bislang steht zu Hause nur ein mageres Pünktchen zu Buche, eingefahren am ersten Spieltag gegen Union Berlin. Und: Der FSV bangt vor der Partie noch um den erkrankten Phillipp Mwene und um Dominik Kohr, den Rippenschmerzen plagen. Kleiner Tipp für alle, die die Mainzer unterstützen möchten: Es gibt noch Restkarten für das Spiel! Sendung am Fr. , 25.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:25 Uhr Bretter, die die Welt bedeuten... ...die werden in Kaiserslautern zu Vasen, Stiftehaltern oder einem Adventskalender recycelt. Warum? Weil der Bühnenboden im Pfalztheater nach einem Wasserschaden ausgetauscht werden musste. Das Theater wollte das Holz aber nicht einfach so entsorgen. Und so fertigen Mitarbeitende der Schreinerei jetzt kleine Dinge daraus an. Das Pfalztheater nimmt nach eigenen Angaben auch Aufträge für Einzelstücke entgegen. Sendung am Fr. , 25.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:12 Uhr Zeitumstellung: Frauen leiden mehr als Männer ⌚️ Gerade melden die Nachrichtenkollegen diese Umfrage: Wenn die Uhren am Wochenende zurück auf Winterzeit gestellt werden, macht das Männern weniger aus als Frauen. Laut der Forsa-Umfrage haben 37 Prozent der befragten Frauen angegeben, gesundheitliche Folgen zu spüren, beispielsweise Müdigkeit oder Schlafprobleme. Bei den Männern waren es 22 Prozent. Eine weitere interessante Zahl: Drei von vier Befragten finden die Zeitumstellung an sich überflüssig. Wie ist das bei euch? Sendung am Fr. , 25.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:11 Uhr History: Der 25. Oktober im Jahr ... 2023 Ein US-Reservesoldat erschießt im US-Bundesstaat Maine 18 Menschen. Der Schütze hatte in einem Freizeitzentrum und Grillrestaurant in Lewiston das Feuer eröffnet. Zwei Tage später findet die Polizei seine Leiche in einem Wohnwagen. Der Mann hatte Suizid begangen. 2019 Australiens bekanntester Berg, der Uluru (früher: Ayers Rock), darf nicht mehr betreten werden. Die Verwaltung des Nationalparks kommt damit Bitten der Aborigines-Ureinwohner nach. Für sie ist der rot schimmernde Berg heiliges Gelände. 1984 Bundestagspräsident Rainer Barzel (CDU) tritt nach Auseinandersetzungen über eine angebliche Verstrickung in die Flick-Parteispendenaffäre von seinem Amt zurück. 1979 Die ersten Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 werden in München vom Hersteller Krauss-Maffei an die Bundeswehr übergeben.

7:56 Uhr Leserfoto 2: Herbstgefühle in Rheinhessen 🍁 Unsere Leserin Petra Gutenberger-Bieniek aus Waldalgesheim holt uns wieder zurück in den Herbst - mit diesem stimmungsvollen Foto aus dem Binger Wald. Auch am Wochenende starten wir mit Nebel in den Tag, dann kommt aber die Sonne raus. Also: Sammelt fleißig Strahlen für die dunkle Jahreszeit! Mystisch präsentiert sich der Binger Wald an diesem Herbstmorgen. privat

7:48 Uhr Leserfoto 1: Sommergefühle in der Südwestpfalz 🥝 Kiwis aus der Pfalz? Klar, die gibt's, zumindest bei Doris Schaumburger in Zweibrücken! Sie hat uns dieses Foto ihres Kiwibaums geschickt. Was für eine Pracht! Da kommen doch direkt nochmal Sommergefühle auf, findet ihr nicht auch? Eine gute Ernte verspricht der Kiwibaum von Doris Schaumburger aus Zweibrücken. privat

7:33 Uhr Feuer in Mehrfamilienhaus in Frankenthal Nicht nur in Mainz gab es einen Feuerwehreinsatz, sondern auch in Frankenthal: Dort ist in der Nacht im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. 60 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die gute Nachricht ist: Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und die Bewohner kehrten zurück in ihre Wohnungen. Der Schaden ist laut Polizei gering, weil vor allem Müll gebrannt hat. Die Brandursache ist noch unklar. Sendung am Fr. , 25.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:27 Uhr 95.000 Zuschauer auf Freilichtbühne Loreley Schöner Erfolg für die Freilichtbühne Loreley: Sie hat in diesem Jahr rund 95.000 Konzertbesucher gezählt. Besonders viele Fans haben sich nach Angaben des Pächters die Konzerte von den Böhsen Onkelz, von Marius Müller-Westernhagen und von PUR angesehen. Die Konzerte fanden alle innerhalb einer Woche statt. Habt ihr schon Lust auf einen Besuch im nächsten Jahr? Dann kommen unter anderem Fury in the Slaughterhouse, Rapper Sido und der Songwriter Johannes Oerding. Gern geschehen. 🙃 Sendung am Fr. , 25.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:14 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt 🌍 Die Regierungschefs der Länder setzen ihre Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig fort. Am Mittag sollen die Ergebnisse der Beratungen vorgestellt werden. Als strittig gelten vor allem weitere Maßnahmen in der Asylpolitik und eine Einigung zur vorgeschlagenen Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und mehrere Bundesminister treffen in Indien Ministerpräsident Narendra Modi sowie indische Amtskollegen. Die deutsch-indischen Regierungskonsultationen stehen unter dem Motto "Zusammenwachsen mit Innovation, Mobilität und Nachhaltigkeit". In Halle an der Saale kommt die Junge Union zu ihrem jährlichen Deutschlandtag zusammen. Am Abend sind Vorstandswahlen, für Samstag hat sich Kanzlerkandidat Friedrich Merz angesagt. Die Stadt Chemnitz präsentiert ihr Programm für das Kulturhauptstadtjahr 2025. Als Europas Kulturhauptstadt will Chemnitz im kommenden Jahr rund zwei Millionen Gäste aus dem In- und Ausland anlocken. Unter anderem soll es eine große Schau zu Edvard Munch geben, einen Parcours mit Skulpturen nationaler und internationaler Künstler und einen Marathonlauf, der Sport und Kultur verbindet.

7:02 Uhr Feuer an Mainzer Uniklinik Großeinsatz für die Feuerwehr: Auf dem Gelände der Uniklinik in Mainz hat es in einem unterirdischen Versorgungsgang gebrannt. Als die Feuerwehr am Abend anrückte, drangen schon dichte Rauchwolken aus einem Schacht. Zum Glück blieb das Feuer dank geschlossener Brandschutztüren auf den Versorgungsgang beschränkt. So wurde niemand verletzt und der Klinikbetrieb konnte ungehindert weitergehen. Nach vier Stunden hatten die Feuerwehrleute alles erledigt. Warum es gebrannt hat, untersucht jetzt die Polizei. Sendung am Fr. , 25.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:45 Uhr Die Lage auf den Straßen in RLP 🚗 Ich hatte es vorhin schon mal geschrieben: Es ist der letzte Tag der Herbstferien in Rheinland-Pfalz, die Straßen könnten also wieder voller werden. Wo es stockt oder staut, könnt ihr immer aktuell in unserem Verkehrsticker sehen. Gute Fahrt euch allen! Aktuelle Verkehrsmeldungen Sendung am Fr. , 25.10.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:36 Uhr Autobahn wegen eines Hundes gesperrt 🐶 Mangelnde Tierliebe kann man der Autobahnpolizei Ruchheim wirklich nicht vorwerfen: Die Kolleginnen und Kollegen dort haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um einen Hund zu retten. Das Tier war bei Wattenheim von zuhause ausgebüxt und auf die A6 gelaufen. Dort rannte der Hund zwischen den Spuren hin und her. Um ihn einzufangen, sperrten die Beamten zwischen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn die Autobahn. Doch so schnell gab sich der Hund nicht geschlagen: Erst nach einer Verfolgung mit einer Hundestaffel über rund drei Kilometer bekam die Polizei ihn zu fassen. Der Ausbrecher konnte wohlbehalten zu seinem überglücklichen Besitzer zurückgebracht werden. Das war doch mal die 20-minütige Vollsperrung der Autobahn in beide Richtungen wert! Sendung am Fr. , 25.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:04 Uhr Weekend-Vibes: warmes Herbstwetter 🍂 Da hüpft mein Herz, wenn ich mir die Wettervorhersage von SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert von gestern Abend anschaue: Es bleibt in den nächsten Tagen freundlich! Auch wenn es heute ganz vereinzelt Schauer geben kann und ein paar Wolken, scheint doch in weiten Teilen von RLP häufig die Sonne. Die Temperaturen? Ganz entspannt zwischen 15 und 20 Grad! Und auch am Samstag und Sonntag zeigt sich nach dem morgendlichen Nebel fast überall die Sonne. Video herunterladen (26 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig fürs Land In Mainz wird über Schadensersatzforderungen der Stadt Oppenheim gegen den früheren Stadtbürgermeister Marcus Held verhandelt. Es geht um rund 200.000 Euro, die die Kommune von dem früheren SPD-Bürgermeister verlangt. Ende 2021 war Held bereits vom Landgericht Mainz wegen Bestechlichkeit und Untreue zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Er selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. In Herxheim gibt es heute einen Spezialitätenwettbewerb unter handwerklichen Fleischereien und Metzgereien. 17 Betriebe zeigen insgesamt 150 Produkte, darunter Saumagen, Leber- und Blutwurst sowie Schinken und Frikadellen. Eine Jury aus 44 Mitgliedern, je die Hälfte Fachleute und Laien, bewertet die Waren. Preise werden bei einem Galaabend am Samstag verliehen. Im Ahrtal werden heute Obstbäume gepflanzt. Mit dabei bei der Obstbaumpflanzaktion ist der rheinland-pfälzische Umweltstaatssekretär Andy Becht (FDP). Die Aktion ist eine Idee des Obst- und Gartenbauvereins Jockgrim und soll das durch die Flutkatastrophe 2021 zerstörte Landschaftsbild wiederherstellen.