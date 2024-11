Es sollte eine normale Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen in Neustadt werden - sie führte zu einer Verfolgungsjagd durch die Stadt. Am Ende wurde ein 16-Jähriger festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten den Fahrer eines Wagens in der Talstraße in Neustadt kontrollieren. Doch statt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer sein Auto und brauste davon. Die Polizei nahm mit mehreren Streifenwagen die Verfolgung auf. Verfolgungsfahrt endet in Sackgasse in Neustadt Dabei überfuhr der Flüchtige mindestens eine rote Ampel und fuhr gleich in mehrere Einbahnstraßen falsch herum hinein. Im Ortsteil Mußbach endete die Verfolgungsfahrt: Der Fahrer bog in eine Sackgasse ein und konnte dort widerstandslos festgenommen werden. Es stellte sich heraus: Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 16-Jährigen, der natürlich keinen Führerschein besaß. Die Kennzeichen am Auto waren gestohlen. Der Wagen selbst war nicht versichert und auch nicht verkehrssicher. Hinweise auf Drogen oder Alkohol bei dem Fahrer gab es nach Angaben der Polizei nicht. Mehrere Anzeigen gegen 16-Jährigen aus Neustadt Auf den 16-Jährigen kommen jetzt Anzeigen wegen des Diebstahls von Kennzeichen und diverser Verkehrsdelikte zu. Er wurde seinen Eltern übergeben. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Verfolgungsfahrt gefährdet wurden, sich zu melden.