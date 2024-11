Ab Montag: B42-Hochbrücke bei Lahnstein wieder frei

Autofahrer in Lahnstein können aufatmen, wenn ab Montag die seit Januar gesperrte B42-Hochbrücke über die Lahn wieder frei ist. Doch dann wird die B260 bis Fachbach voll gesperrt.

Um 11 Uhr am Montag ist es soweit: Dann gibt die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) die Lahnbrücke der B42 offiziell wieder frei. Sie ist seit Jahresanfang umfangreich saniert worden.

Zwar seien noch nicht alle Restarbeiten abgeschlossen worden, sagt der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM). Doch diese könnten in den nächsten Wochen auch nachts bei halbseitiger Sperrung stattfinden.

Für Autofahrer dürfte die Freigabe eine deutliche Entlastung bringen: Seit die Lahnhochbrücke ab Januar voll gesperrt war, mussten sie entweder weite Umwege in Kauf nehmen oder durch die Lahnsteiner Innenstadt fahren. Da war es im Stoßverkehr regelmäßig zu Staus gekommen.

B260 im unteren Lahntal wird gesperrt

Trotzdem gibt es auch in den kommenden Monaten weiter Behinderungen an der unteren Lahn. Denn ab Dienstag beginnen die Sanierungsarbeiten an der B260 zwischen dem Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen und Fachbach. Dafür wird die Bundesstraße nach Angaben des LBM mehrere Monate lang voll gesperrt. Und zwar ab Montagnachmittag, denn dann werden die Schilder aufgestellt. Danach ist die B260 von Bad Ems kommend in Richtung Lahnstein und Koblenz dicht. Auch die Busse können dort nicht mehr fahren.

Laut LBM können zwar trotz der Vollsperrung alle Ortsteile, die an der Bundesstraße 260 liegen, weiter angefahren werden. Der überregionale Verkehr muss aber über die Bundesstraße 261 und die Denzerheide sowie über die B49 umgeleitet werden.

Umfangreiche Sanierung auch auf der Lahntalbahn

Zeitgleich kündigt die Bahn umfangreiche Sanierungsarbeiten im Lahntal an: Sie will dort nach eigenen Angaben rund 36 Millionen Euro investieren - deshalb fahren den Angaben zufolge vom 25. November bis zum 9. Januar zwischen Bad Ems und Nassau keine Züge. In dieser Zeit sollen etwa Expressbusse zwischen Koblenz und Limburg fahren sowie Ersatzbusse von Nassau über Bad Ems bis zum Koblenzer Hauptbahnhof.

Und im Schülerverkehr sollen zwischen Friedrichssegen und Niederlahnstein Kleinbusse fahren und möglicherweise auch bis zum Schulzentrum in Bad Ems. Das werde gerade noch mit den Schulbehörden abgestimmt, heißt es von der Bahn.