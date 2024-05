B42: Sperrung der Lahnbrücke vermutlich kürzer als geplant

per Mail teilen

Seit Januar laufen die Arbeiten an der Hochbrücke bei Lahnstein. Eigentlich sollte die Vollsperrung der B42 rund ein Jahr dauern. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten von den Planern.

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag gab der Landesbetrieb Mobilität (LBM) bekannt, dass die Bauarbeiten an der Hochbrücke derzeit gut voranschreiten. Demnach habe es bisher keine "bösen Überraschungen" gegeben und auch das Wetter habe mitgespielt. Sollte das so bleiben, könne die Brücke sogar schon früher als geplant wieder freigegeben werden.

Vollsperrung nur noch bis Oktober?

Nach Angaben des LBM wurde seitens der Baufirma bereits im Vergabeverfahren eine Verkürzung der Vollsperrung angeboten. Man gehe davon aus, dass diese eingehalten werden könne. Somit sei von einem Ende der Vollsperrung der B42 bereits Mitte bis Ende Oktober 2024 auszugehen.

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten dann zwar noch nicht, laut LBM ist nach der Aufhebung der Vollsperrung jedoch nur mit mit geringeren Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Es könne etwa sein, dass im Lahnecktunnel noch gearbeitet werden muss. Dafür seien gegebenenfalls halbseitige Sperrungen über Nacht nötig.

Seit Januar laufen die Arbeiten an der Lahnbrücke. LandesBetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM RP)

Kabeldiebstahl auf der Baustelle an Lahnbrücke

Getrübt wird die gute Nachricht der verkürzten Vollsperrungszeit lediglich durch Kriminelle, die versucht haben, Stromkabel auf der Baustelle zu stehlen. Nach Angaben der Polizei wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Stromkabel in einer Länge von 250 Metern abgeschnitten, jedoch nicht abtransportiert. Die Polizei vermutet, dass die Täter gestört wurden. Trotzdem sei es zu einem Schaden von schätzungsweise 15.000 Euro gekommen. Jetzt müssen neue Kabel verlegt werden. Größere Auswirkungen auf die Baustelle hat die Tat jedoch laut LBM nicht.

Kabeldiebe haben auf der Baustelle auf der Lahnbrücke ihr Unwesen getrieben und Stromkabel in einer Läge von 250 Metern abgeschnitten. Die Baustelle muss deshalb aktuell über einen Generator mit Strom versorgt werden. SWR

Erhebliche Schäden an B42-Hochbrücke

Die Arbeiten an der Brücke wurden notwendig, weil bei Prüfungen laut LBM erhebliche Schäden festgestellt wurden. Außerdem müsse das Bauwerk, das zu großen Teilen aus den 1970er-Jahren stammt, an aktuelle Anforderungen angepasst und verstärkt werden. Demnach habe sich die Verkehrsbelastung in den letzten Jahrzehnten stark erhöht. Die Kosten für das Großprojekt Lahnhochbrücke belaufen sich auf rund 14 Millionen Euro.

Vollsperrung der Lahnbrücke sorgt für Staus

Die Sperrung der Hochbrücke bei Lahnstein sorgt für große Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr. Immer wieder kommt es auf den Umleitungsstrecken zu längeren Staus. Vor allem Pendler brauchen mitunter viel Geduld, wenn sie nach Lahnstein hinein- oder rauswollen.

Der Lahnsteiner Oberbürgermeister Lennart Siefert spricht angesichts des vielen Verkehrs in der Stadt von einer großen Belastung für die Einwohner Lahnsteins: "Die Menschen in der Stadt haben da schon gelitten", sagt er gegenüber dem SWR. Dass die Vollsperrung der Brücke jetzt früher enden soll, sei deshalb eine sensationell gute Nachricht, die zu einem Aufatmen führe.