Großbaustelle Lahnbrücke auf B42: Planer veröffentlichen Zeitplan

Auf der B42 bei Lahnstein steht das nächste große Bauprojekt in der Region Koblenz an: Die Lahnbrücke muss saniert werden. Nun wurde der Zeitplan dafür veröffentlicht. Die ersten Vorbereitungen beginnen bereits im September.

Ab Anfang 2024 wird die Lahnbrücke zur Großbaustelle. Nach Angaben der Bauplaner wird die Brücke der Bundesstraße das gesamte kommende Jahr gesperrt sein. In der Zeit soll der Verkehr durch Lahnstein fließen. Vorher müssen in der Stadt allerdings noch einige Straßen repariert und verbreitert werden. Deshalb wird es in der Lahnsteiner Innenstadt zunächst viele Baustellen und Ampelverkehr geben.

Laut den Plänen des Landesbetriebs Mobilität (LBM) müssen Autofahrer in Lahnstein bis etwa Ende Oktober mit Einschränkungen rechnen. Danach soll die neue Verkehrsführung in die Probephase starten. Parallel dazu wird den Angaben zufolge dann auch auf der B260 zwischen Bad Ems und Lahnstein gebaut. Dafür soll die Bundesstraße ab Mitte September bis zum Jahresende voll gesperrt werden.

Die Bauplaner des LBM haben folgenden Zeitplan für das Bauprojekt "Instandsetzung Lahnbrücke" veröffentlicht:

Bauarbeiten in Lahnstein ab Anfang September 2023

1. Innerhalb Lahnsteins wird ab Anfang September auf den vorgesehenen Umleitungsstrecken die Fahrbahn saniert. Dies betrifft vor allem die Ostallee, die Nordallee, die Adolfstraße, die Brückenstraße, die Bahnhofsstraße, die Braubacher Straße sowie einige Kreuzungsbereiche dieser Straßen.

2. Im gleichen Zeitraum wird die Deckschicht im Kreuzungsbereich Adolfstraße-Westallee-Brückenstraße-Nordallee komplett erneuert. Parallel zu diesen Arbeiten wird der vorhandene Kreisverkehrsplatz im Bereich der Kölner Straße, Industriestraße, Hermsdorfer Straße komplett erneuert.

Umleitungen werden von Oktober bis Jahresende erprobt

1. Ab Mitte September bis 12. Oktober 2023 erfolgt die Einrichtung und der Aufbau der Beschilderung für die geänderte Verkehrsführung innerhalb Lahnsteins.

2. Ab Mitte September bis zum Jahresende 2023 wird der Straßenabschnitt "Abfahrtsast von der B260 auf die B42 in Richtung Koblenz" erneuert. Hierfür wird diese Straße voll gesperrt. Wegen den parallel laufenden Bauarbeiten auf der B260 zwischen Bad Ems und Lahnstein, muss der gesamte Verkehr von und nach Bad Ems über die Denzer Heide umgeleitet werden. Die Lahnbrücke der B42 ist in beiden Richtungen uneingeschränkt befahrbar.

3. Ab dem 15. Oktober 2023 bis zum 27. Dezember 2023 läuft die Probephase der geänderten Verkehrsführung innerhalb Lahnsteins mit umfangreichen Verkehrsbeobachtungen.

4. Ab Dezember 2023 werden Schilder für die Vollsperrung der Brücke und die Umleitungsstrecken aufgestellt. Auch zu diesem Zeitpunkt ist die Lahnbrücke der B42 in beiden Richtungen uneingeschränkt befahrbar.

Ab 27. Dezember wird die Lahnbrücke der B42 voll gesperrt

1. Ab dem 27. Dezember wird die B42 im Bereich der Lahnbrücke voll gesperrt. Ab diesem Zeitpunkt ist mit deutlichen Einschränkungen auf der B42 im Bereich zwischen Ausfahrt Niederlahnstein bis Braubach zu rechnen. Dauer der Arbeiten: voraussichtlich bis 2. Januar 2024.

2. Ab dem 2. Januar 2024 ist die B42 im Bereich der Lahnbrücke bis Ende 2024 voll gesperrt. Dann startet der eigentliche Baubeginn der Brückenbaumaßnahme.



Quelle: Alle Infos zum Zeitplan auch auf Landesbetrieb Mobilität RLP.