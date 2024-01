Seit die Hochbrücke der B42 saniert wird, läuft viel mehr Verkehr als sonst durch Lahnstein. Das führt zu Staus. Albert Dexelmann will Betroffenen die Zeit versüßen - mit Keksen.

Es geht mal wieder nur im Schritttempo durch die Ostallee in Lahnstein: Autos, Lkw, Kleinbusse dicht an dicht. Das ist oft so, seit die Lahnhochbrücke saniert wird und deswegen die B42 gesperrt ist. An der Straße steht Albert Dexelmann. Auf seine neongelbe Warnweste hat der frühere Pfarrer in großen Buchstaben "Stautrost" geschrieben. In der Hand hält er ein Körbchen voller Kekse.

Sobald der Verkehr steht, verschenkt er seine Kekse an die Menschen im Stau. "Ein kleiner Trost," sagt Dexelmann und reicht einer Frau in einem dunkelblauen Kleinwagen einen Keks. Sie bedankt sich - und fährt mit einem Lächeln weiter.

Das ist schön zu sehen, wie sich die versteinerte Miene der Leute dann in ein Lächeln wandelt.

"Das ist schön zu sehen, wie sich die versteinerten Mienen dann in ein Lächeln wandeln," sagt er. Aber nicht immer verschwinde das mürrische Staugesicht, wie Dexelmann das nennt. Einige Fahrerinnen und Fahrer würden die Scheibe nicht runter drehen. Einmal habe ihm sogar jemand mit der Polizei gedroht. Das sei aber die Ausnahme.

Jeder Keks hat auch einen Zettel mit einer Botschaft

Dexelmann nimmt das mit Humor. Er hofft, dass er den auch an die Menschen im Stau weitergeben kann. Deshalb klebt er auf jeden Keks einen selbst gestalteten Zettel mit einem handgemalten roten Smiley. Darauf steht: "Trost im Stau. Take it easy und gute Fahrt".

"Das ist eine klare Botschaft. Die Begegnungen dauern ja immer nur wenige Sekunden. Da kann man nicht lange reden. Ich gehe nur hin, wenn der Verkehr wirklich steht, überreiche den Keks und verabschiede mich dann. Ich will ja nicht noch zusätzlich stören," sagt Dexelmann.

Kekse sollen Menschen im Stau zum Lächeln bringen

Die Menschen sollen aber nicht nur Freude haben, der ehemalige Pfarrer will ihnen so auch die Kirche wieder ein bisschen näher bringen. "Viele haben sich entfernt, zu Recht. Ich möchte mit der Aktion zeigen, dass Kirche auch nah bei den Menschen sein kann."

Mehr als 400 Kekse habe er bereits verteilt, erzählt Dexelmann. Die Sanierung der Lahnhochbrücke soll ein Jahr lang dauern. Ob er solange auch Kekse verteilt, weiß der ehemalige Pfarrer noch nicht. Eine Weile will er es aber auf jeden Fall noch machen.