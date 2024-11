Anzeige nach Großüberweisung an Tierpark, Mann in Baugrube verschüttet, Diskussion über Neuwahlen

Nach dem Ampel-Aus und dem Austritt von Volker Wissing aus der FDP geht es heute im Bundestag um das Thema vorgezogene Neuwahlen. Außerdem spielt der 1. FCK in Nürnberg und trifft damit auf Miroslav Klose. Und in Boppard wurde ein Mann auf einer Baustelle verschüttet und gerettet.

10:00 Uhr Tschüss und Rabimmel Rabammel Rabumm Heute mal keine Verlängerung, der Ticker schließt die Pforten und ich gehe in die Pause, bevor dann am späten Nachmittag auch die Laterne leuchtet, die ich gestern noch fleißig gebastelt habe. Apropos Laterne, hier noch das Ergebnis der (nicht-repräsentativen) Ticker-Umfrage, welche Rolle St. Martin für euch spielt: Fast 61 Prozent von euch gehen zu einem Martinsumzug, 48 Prozent kennen darüber hinaus auch die Geschichte des Heiligen Martin und nehme ihn sich zum Vorbild. Für fast 35 Prozent spielt der Martinstag keine Rolle. Und klar, es gibt auch Schelme unter euch: Fast 5 Prozent wollen beim Martinsumzug eigentlich nur ein Rosinenbrötchen beziehungsweise einen Weckmann abstauben. Am Montag begrüßt euch an dieser Stelle dann Nils Salecker mit den wichtigsten Infos für und aus Rheinland-Pfalz. Ich wünsche euch bis dahin allen ein schönes Wochenende, Tschüss!

9:44 Uhr Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung Das Landgericht Kaiserslautern hat einen jungen Mann nach einem Messerangriff zu einer Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 20-Jährige im April einen anderen Mann niedergestochen hat. Der Streit ereignete sich direkt vor dem Westpfalz-Klinikum - die sofortige intensivmedizinische Behandlung habe dem Opfer das Leben gerettet. Der Angreifer habe auch andere Menschen, die dem Opfer zur Hilfe kamen, mit dem Messer attackiert und verletzt. Die Anklage lautete ursprünglich auf versuchten Totschlag - der konnte dem Mann aber nicht nachgewiesen werden. Der 20-Jährige wurde nach dem Jugendstrafrecht zu zwei Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sendung am Fr. , 8.11.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

9:30 Uhr Ampel-Aus bescherrt Narren und Jecken Arbeit Die Trump-Wahl und vor allem die Ampel-Turbulenzen haben auch Einfluss auf Karneval und Fastnacht. Bereits entworfene Büttenreden und Ideen für Motivwagen müssen umgeschrieben und umgedacht werden. Besonders spannend: Der Wahlkampf wird die Fünfte Jahreszeit durchziehen - es bleibt also bis Aschermittwoch spannend für die Aktiven. Was das genau für die Vereine bedeutet, berichtet der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval: Sendung am Fr. , 8.11.2024 8:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

9:09 Uhr Polizei zieht "tickende Zeitbombe" aus dem Verkehr Ich geb's zu, die Polizeimeldung hat mich mit dieser Überschrift gekriegt - vor Clickbaiting ist wohl niemand so richtig gefeit. Aber was war überhaupt los: Die Polizei hat bei Lkw-Kontrollen auf der A61 bei Armsheim (Landkreis Alzey-Worms) einen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen. Wie die Ermittler mitteilen, sei der Transporter eine "tickende Zeitbombe" gewesen. Drei Reifen hätten sich in einem so desolaten Zustand befunden, dass sie jederzeit hätten platzen und zu einem Unfall führen können. Zudem hatte der Fahrer keinen Führerschein und gegen die Lenk- und Ruhezeiten massiv verstoßen. Also kein Sprengstoff, aber gut, dass der Lkw und sein Fahrer aus dem Verkehr gezogen sind.

8:44 Uhr Ab heute Energie-Tipps auf Baumesse in Bad Dürkheim Ihr wollt bauen, energetisch sanieren oder interessiert euch für eine Photovoltaikanlage? Dann könnte am Wochenende ein Besuch in Bad Dürkheim lohnen. Ab 10 Uhr beginnt dort heute auf dem Wurstmarktplatz die Baumesse. Etwa 200 Aussteller zeigen in fünf Hallen, was es rund um Bauen, Wohnen oder Renovieren derzeit auf dem Markt gibt. Laut Veranstalter wird dabei das Thema "Energiewende" im Mittelpunkt stehen. Bei Interesse an Solarenergie, Photovoltaik oder Wärmepumpen können auf der Messe auch Angebote miteinander verglichen werden. Darüber hinaus können Besucherinnen und Besucher Gespräche über Fördermöglichkeiten oder mit Energieberatern führen. An allen drei Messetagen gibt es außerdem Fachvorträge zu Themen wie "Schimmelsanierung" oder "Feng Shui im Haus". Die Messer geht bis Sonntag, die Veranstalter erwarten rund 20.000 Menschen. Sendung am Fr. , 8.11.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Nachrichten

8:26 Uhr Grundsteuer: In diesen Städten wird es ab 2025 vermutlich teurer Über die Grundsteuer-Reform wurde schon viel berichtet und klar ist, in knapp zwei Monaten tritt sie auch in Rheinland-Pfalz in Kraft. Ansonsten gibt es aber noch viele Fragezeichen. Gut, dass nun eine SWR-Recherche etwas Licht ins Dunkle bringt: Das Wohnen in den größten Städten dürfte teurer werden. Das trifft nicht nur Eigentümerinnen und Eigentümer, sondern auch Mieterinnen und Mieter, weil die Kosten auf sie umgelegt werden können. Der Landesverband der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer "Haus und Grund" geht davon aus, dass die Kosten für Wohngrundstücke um bis zu 20 Prozent steigen könnten. Ein Grund für Unsicherheit bei dem Thema ist, dass viele Kommunen noch nicht entschieden haben, wie sich der Grundsteuer-Hebesatz verändern soll. Weil viele Städte fürchten, dass sie weniger Grundsteuer einnehmen, dürfte der Hebesatz dort teils deutlich steigen. Wir haben die Pläne der größten Städte in Rheinland-Pfalz hier für euch zusammengefasst: Rheinland-Pfalz Das planen die Kommunen Neue Grundsteuer ab 2025: Hier wird das Wohnen in RLP teurer In knapp zwei Monaten tritt auch in Rheinland-Pfalz die umstrittene Grundsteuer-Reform in Kraft. In den größten Städten dürfte dadurch das Wohnen teurer werden. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Sendung am Fr. , 8.11.2024 6:10 Uhr, SWR Aktuell Nachrichten

8:11 Uhr Impfaktion in Koblenz für wohnungslose Menschen Falls ihr Menschen ohne Wohnung und Krankenversicherung in Koblenz kennt oder am Vormittag trefft, hier ein Hinweis: Sie können sich heute zwischen 12 und 14 Uhr in Koblenz impfen lassen. Das haben die Organisatoren der Aktion - zwei Studierende der Sozialen Arbeit - mitgeteilt. Es soll vor allem gegen Corona und Grippe geimpft werden. Es sei aber auch möglich, andere Regelimpfungen zu bekommen. Den Angaben zufolge werden die Organisatoren von Ärztinnen und Ärzten vom Verein Medinetz unterstützt. Dieser hilft Menschen ohne Krankenversicherung. Geimpft wird im Treffpunkt für Wohnungslose "Mampf" im Koblenzer Stadtteil Lützel. Sendung am Fr. , 8.11.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

8:02 Uhr Mann bei Hangrutsch in Baugrube in Boppard verschüttet In Boppard ist in der Nacht ein Mann in einer Baugrube durch einen Erdrutsch verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, löste sich beim Verlegen von Wasserrohren Erde und Geröll und verletzte einen Mitarbeiter eines Tiefbauunternehmens. Der 30-Jährige sei von der Erde eingeschlossen worden, konnte aber von Bauarbeitern befreit werden. Er wurde laut Polizei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sendung am Fr. , 8.11.2024 8:02 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

7:42 Uhr Weinversteigerung: Teuerste Flasche bringt 5.200 Euro Die einen lassen ihr Geld im Fußballstadion, andere kaufen sich teure Rennräder und bei manchem ist es eben der Wein. Ich hatte euch gestern im Newsticker die Weinauktion des Rings Mosel (früher Bernkasteler Ring) angekündigt. Heute gibt es ein Ergebnis: Den höchsten Preis hat auf der Versteigerung gestern eine 3-Liter Flasche des Weinguts Markus Molitor erzielt. Nach Angaben des Veranstalters wurde die Riesling-Auslese aus dem Jahrgang 2021 für 5.200 Euro verkauft. Insgesamt wurden mehr als 7.500 Flaschen der Mitgliedsbetriebe des Rings Mosel versteigert. Neben Riesling sind auch Rotweine unter den Hammer gekommen. Bei der Versteigerung gestern ist nach Angaben des Ring-Vorsitzenden Martin Kerpen ein Umsatz von über 275.000 Euro erzielt worden. Na dann, Prost! Sendung am Fr. , 8.11.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten

7:32 Uhr Umfrage zur Relevanz von St. Martin Na, sind bei euch die Tage schon kleine Gestalten mit leuchtenden Kugeln vor der Haustüre langgepilgert? Bei einem Kollegen hat der Martinsumzug schon stattgefunden, bei uns wird heute Laterne gelaufen - und natürlich mit geteilten Wecken an den Heiligen Martin erinnert. Bis zum eigentlichen Martinstag am 11. November dauert es zwar noch kurz, aber Licht ins Dunkel bringen, Mitmenschlichkeit zeigen und miteinander Teilen sind ja auch nicht an einen bestimmten Tag gebunden. Deshalb meine Frage: Spielt der Martinstag eine Rolle in eurem Leben? Stimmt gerne ab: Die Abstimmung ist bereits beendet. Spielt der Martinstag eine Rolle in eurem Leben? Nein, St. Martin spiel in meinem Leben keine Rolle. 34,7%

Ja, ich nehme an einem Martinsumzug teil. 12,9%

Ja, ich nehme an einem Martinsumzug teil, kenne auch die Geschichte des Heiligen Martin und nehme ihn mir zum Vorbild. 48,0%

Ja, ich gehe zu einem Martinsumzug, will aber eigentlich nur ein Rosinenbrötchen bzw. einen Weckmann abstauben. 4,4% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:21 Uhr Geschichte: Das geschah am 8. November 2023 - Nach einem rund viermonatigem Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood einigen sich die Streikenden und die Filmstudios. Neben besserer Bezahlung, Alters- und Gesundheitsvorsorge wurde vor allem auch für den Schutz vor den Folgen Künstlicher Intelligenz gestreikt. 1989 - Das Politbüro der kommunistischen SED, das Machtzentrum des Landes, tritt geschlossen zurück - zum ersten Mal in der Geschichte der DDR. Am Vorabend war bereits die DDR-Regierung zurückgetreten. 1969 - Vom kalifornischen Testgelände Vandenberg der US-Weltraumbehörde Nasa aus startet "Azur", der erste deutsche Forschungssatellit. 1939 - Im Münchner Bürgerbräukeller entgeht Adolf Hitler knapp einem Bombenattentat des Schreiners Johann Georg Elser. 1909 - Der französische Rennfahrer Victor Hemery erreicht erstmals mit einem benzingetriebenen Fahrzeug ("Blitzen-Benz") eine Geschwindigkeit von mehr als 200 Kilometern pro Stunde.

7:15 Uhr Berliner Schriftstellerin Gröschner wird Mainzer Stadtschreiberin Und nun ein wenig Kultur aus dem Bereich Literatur: Neue Mainzer Stadtschreiberin wird 2025 die Schriftstellerin Annett Gröschner. Das hat die Stadt Mainz mitgeteilt. Die Autorin erhält zudem den gemeinsamen Stadtschreiber-Literaturpreis von ZDF, 3Sat und der Stadt Mainz. Er ist mit 25.000 Euro dotiert. Die in Berlin lebende Autorin wird für ihre originellen Erzählungen, Essays und Romane geehrt, so die Stadt. Gröschner würde die deutsche Geschichte auf anregende Weise einfangen, heißt es. Die Autorin tritt das Amt der Mainzer Stadtschreiberin nächstes Jahr an und hat für ein Jahr Wohnrecht in der Stadtschreiberwohnung in der Mainzer Altstadt. Sie reiht sich in eine lange Liste bekannter Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Gegenwartsliteratur ein, darunter Dörte Hansen, Eva Menasse, Clemes Meyer oder Peter Stamm. Sendung am Fr. , 8.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

7:06 Uhr Eine Eigentümergemeinschaft kämpft um ihr Geld Stellt euch vor: Fenster oder Wände oder was auch immer in eurer Wohnung ist kaputt und ihr würdet es gerne reparieren - geht aber nicht, weil das Geld, das ihr genau für solche Fälle angespart habt, gerade mal nicht da ist. So geschehen in Mainz: Hier hat der ehemalige Hausverwalter Rücklagen einer Wohnungseigentümergemeinschaft so angelegt, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer nicht an ihr Geld kommen. Die wollen das nicht hinnehmen. Die ganze Geschichte hat mein Kollege Kai Diezemann vom SWR-Politikmagazin "Zur Sache" recherchiert: Fälle in ganz Deutschland Umstrittene Anlagegeschäfte mit Geldern von Mainzer Wohnungseigentümern Am Haus einer Wohnungseigentümergemeinschaft in Mainz müssten dringend Reparaturen gemacht werden. Doch das dafür bestimmte Geld liegt in umstrittenen Anlagen. 21:00 Uhr Zur Sache Rheinland-Pfalz! SWR RP Sendung am Do. , 7.11.2024 21:00 Uhr, Zur Sache Rheinland-Pfalz!

6:57 Uhr A8 bei Zweibrücken und A1 bei Salmtal nach jahrelangen Bauarbeiten wieder frei Hier eine kleine Good News aus der Pfalz für alle, die von "ewig" andauernden Autobahnbaustellen genervt sind: Nach mehr als drei Jahren ist die A8 bei Zweibrücken-Ernstweiler wieder in beide Richtungen zweispurig befahrbar. Gestern Nachmittag wurden die letzten Baustellenmarkierungen von der Fahrbahn geräumt. Dort gab es wegen der Baustelle in den vergangenen Jahren größere Verkehrsbehinderungen. Zuerst wurde die Brücke über den Hornbach saniert und dann eine Lärmschutzwand aufgebaut. Kleiner Wermutstropfen: Einmal muss der Abschnitt laut Autobahn GmbH kurzzeitig aber nochmal gesperrt werden. Ende November werden noch die Stau-Warnanlagen abgebaut. Auch die mehr als drei Jahre andauernden Bauarbeiten auf der A1 zwischen Salmtal und Schweich sind beendet. Fahrbahn, Leitplanken und Entwässerungssystem wurden laut Autobahn GmbH auf einer Länge von 7,7 Kilometern erneuert. Außerdem seien fünf Brücken auf der Strecke instandgesetzt worden. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme liegen bei 25 Millionen Euro. Sendung am Fr. , 8.11.2024 6:58 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Nachrichten

6:48 Uhr Strafanzeige gegen Ex-Bürgermeister wegen 127.000 Euro für Tierpark Bernd Alscher (Freie Wähler) kennt ihr vielleicht noch aus der Berichterstattung der vergangenen Wochen, weil er im Landtag aus der Fraktion seiner Partei ausgetreten ist. Nun gibt es neuen Wirbel um seine Person. Er war 16 Jahre lang Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld und hat in einer seiner wohl letzten Amtshandlungen 127.000 Euro an den Tierpark in Birkenfeld überwiesen. Finanziert werden sollte damit eine Lernort für Kinder und Jugendliche außerhalb der Schule. Warum das jetzt Wellen schlägt? Er hat das erstens auf eigene Faust, also ohne die nötige Zustimmung des Verbandsgemeinderates veranlasst und zweitens ist Alscher Vorsitzender des Tierparks. Mittlerweile beschäftigt sich auch die Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach mit dem Fall. Mehr Infos findet ihr hier: Birkenfeld Birkenfelder Ex-VG-Bürgermeister im Visier der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen Bernhard Alscher: Es geht um 127.000 Euro Der Ex-Bürgermeister der VG Birkenfeld hat während seiner Amtszeit eine immense Summe an den Tierpark Birkenfeld überwiesen. Ohne Erlaubnis. Die Staatsanwaltschaft prüft den Fall. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Fr. , 8.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten

6:43 Uhr Die Lage auf den Straßen Ihr seid schon unterwegs oder fahrt gleich los? Dann schaut schnell nochmal in unseren Verkehrsmeldungen, ob es auf eurer Strecke Stau gibt: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:33 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Budapest treffen sich heute die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einem informellen Gipfel. Themen werden unter anderem Vorschläge zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in der EU sowie die transatlantischen Beziehungen nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl sein. Die heutige Sitzung des Bundestags hat nur zwei Tagesordnungspunkte: Eine Debatte zu 35 Jahren Mauerfall sowie eine Aktuelle Stunde zu einer möglichen Neuwahl (auf Antrag der AfD). Alle weiteren Tagesordnungspunkte wurden nach dem Aus der Ampel-Koalition gestrichen. Donald Trump hatte bereits angekündigt, dass er schnell ins Handeln kommen will. Nun geht er die ersten Schritte und hat einen Tag nach seinem Wahlsieg das wichtige Amt der Stabschefin im Weißen Haus besetzt. Es wird die Wahlkampfmanagerin und republikanische Parteistrategin Susan Wiles. Weitere Entscheidungen können heute folgen. Sendung am Fr. , 8.11.2024 6:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:19 Uhr Tag zwei nach dem Ampel-Aus Bei aller Liebe fürs Regionale: Ganz ohne eine Zusammenfassung der gestrigen Ereignisse in der Bundespolitik kommen wir dann aber doch nicht aus im Ticker. Hier für alle, die es nicht so intensiv verfolgen konnten, das "Previously on Ampel-Aus": Am Donnerstag war Aufräumen angesagt in Berlin nach dem großen Knall, der Entlassung Christian Lindners als Finanzminister und dem Rückzug seiner FDP aus der Regierung. Denn der Knall hallte ziemlich laut bis nach Rheinland-Pfalz. Abgesehen von Reaktionen politischer Akteure hierzulande haben die Ereignisse für RLP nämlich ganz direkte Folgen. Zum einen ist die Stelle des FDP-Landeschefs vakant: Volker Wissing ist ja, um weiterhin Bundesverkehrsminister zu bleiben, aus der Partei ausgetreten und hat zudem das Justizministerium übernommen. Wer ihm an der RLP-Parteispitze nachfolgt, ist noch unklar. Zum anderen sitzt mit dem Mainzer Jörg Kukies (SPD) ab sofort noch ein weiterer Rheinland-Pfälzer im Bundeskabinett. Ein umfassendes Themenpaket zum Apel-Aus findet ihr auf unserer Webseite, unter anderem ein Exklusivinterview mit Wissing, einen Artikel zu Kukies und Reaktionen aus Politik und Wirtschaft. Sendung am Fr. , 8.11.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:03 Uhr Das Wetter am Freitag Habt ihr die November-Nebelsuppe auch schon so satt wie ich? Dann müsst ihr euch auch noch in Geduld üben. Denn heute bleibt es in Rheinland-Pfalz überwiegend trüb, hat SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke am Donnerstagabend angekündigt. Nur im Süden des Landes zeigt sich demnach gelegentlich die Sonne. Die Temperaturen erreichten 5 bis 8 Grad. Das Wochenende bringt dann aber mehr Sonne - und auch leicht höhere Temperaturen. Alle Infos in der Wettervorhersage: Video herunterladen (26,3 MB | MP4) Sendung am Do. , 7.11.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Nachrichten - Nachrichten für Rheinland-Pfalz

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie sind - wie schon in den vergangenen Tagen - für heute wieder Warnstreiks der IG Metall angekündigt. In Rheinland-Pfalz betroffen sind Unternehmen aus Kaiserslautern, Landau, Neuwied und Trier. Die IG Metall fordert für die bundesweit fast vier Millionen Beschäftigten der Branche sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten bislang 3,6 Prozent bei einer mehr als doppelt so langen Laufzeit. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz zieht heute eine Zwischenbilanz zum Kommunalen Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation. Dazu gibt es eine Pressekonferenz mit Finanzministerin Doris Ahnen (SPD), Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) stellt heute landesweite Ergebnisse einer Befragung zur "Berufszufriedenheit von Schulleitungen" vor. Für die VBE-Umfrage wurden bundesweit mehr als 1.300 Schulleitungen befragt, davon mehr als 100 aus Rheinland-Pfalz.