Verkehrsminister Wissing verbleibt in Regierung und tritt aus FDP aus

Während die Ampelkoalition in der Bundesregierung nach Richtungsstreit zwischen SPD und FDP zerbrochen ist, bleibt Verkehrsminister Volker Wissing in der Regierung.

Volker Wissing hat in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass er in der Regierung verbleibe. FDP-Chef Christian Lindner, Justizminister Marco Buschmann und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hatten am Mittwoch angekündigt, zurückzutreten.

Wissing will weitere Projekte mit der Regierung umsetzen, auf Bitte von Kanzler Scholz verbleibe er im Amt. Aus der FDP tritt er aber aus. Er kündigte an, keiner anderen Partei beizutreten.

Wissing glaubt an FDP-Grundwerte

Der Regierung von Bundeskanzler Scholz - wie lange sie noch existieren mag - wird Wissing als Parteiloser angehören. Er wolle für die FDP aber keine Belastung sein und habe deshalb Christian Lindner seinen Austritt mitgeteilt. Das hat Wissing in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Ich distanziere mich damit nicht von den Grundwerten meiner Partei und möchte nicht in eine andere Partei eintreten.

Er wolle so seiner Vorstellung von Verantwortung gerecht werden, teilte er mit, und sich "selbst treu bleiben". Bislang war Wissing außerdem Landesvorsitzender der FDP in Rheinland-Pfalz. Wie es dort weiter geht, ist noch unklar.

Wissing hatte für Verbleib in der Regierung geworben

Am Mittwochabend hatte der FDP-Fraktionschef im Bundestag, Christian Dürr, noch angekündigt, alle FDP-Minister wollten geschlossen zurücktreten.

Wissings Verbleib in der Regierung hatte sich nach einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in der Vorwoche allerdings angedeutet. Dort hatte er sich für einen Verbleib der Freien Demokraten in der Regierung ausgesprochen.

Auch im SWR-Interview am vergangenen Sonntag hatte Wissing indirekt bereits kritische Töne gegenüber Parteichef Lindner geäußert. Er halte nichts davon, dass sich Koalitionspartner nach der Unterzeichnung eines Koalitionsvertrages permanent ihre unterschiedlichen Positionen in der Öffentlichkeit vorhalten.

Dass Parteien unterschiedliche Positionen haben, ist zwingend, sonst hätten wir keinen Pluralismus und die Bürgerinnen und Bürger keine Wahl.

Gleichwohl müsse eine Koalition aus unterschiedlichen Perspektiven einen Kompromiss erarbeiten, mit dem die Menschen gut leben können. Das sei die Aufgabe einer Koalition, nicht das Herausarbeiten von Unterschieden.