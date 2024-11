per Mail teilen

Fastnachter, Kommunen, kleine Parteien: Sie alle haben wegen der Neuwahl viel zu tun. Ein Mann soll in teuren Hotels im Land gewohnt haben, ohne zu bezahlen. Mehr dazu im Ticker!

Kurz vor Ticker-Ende noch das Ergebnis unserer Adventskalender-Abstimmung: Rund 38 Prozent von euch haben tatsächlich schon einen Adventskalender besorgt. Knapp 32 Prozent sagen leider, dass sie keinen Adventskalender haben werden.

"Als Kind hatte ich tatsächlich einmal alle Türchen geöffnet. Ich wurde nicht geschimpft, aber meine Mutter hatte mir traurig gesagt, dass das jetzt doch soooo schade sei. Das hatte mich derart beeindruckt, dass das nie mehr passiert ist." Gut, dass es jetzt raus ist! Wir alle haben Verständnis für dich. Denn mal ehrlich: Die Neugier zu bezähmen ist manchmal ganz schön schwierig ...

9:50 Uhr Landau legt Abstimmungen zusammen Die Stadt Landau schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie wird den Bürgerentscheid zu umstrittenen Straßennamen auf den 23. Februar verschieben, den Tag der vorgezogenen Bundestagswahl. Beide Abstimmungen an einem Tag - das werde enorm viel Arbeit sparen, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Bei dem Bürgerentscheid stimmen die Menschen in Landau darüber ab, ob drei Straßen einen neuen Namen bekommen sollen: die Hindenburgstraße, die Kohl-Larsen-Straße und die Hans-Stempel-Straße. Alle drei Namensträger standen mit dem NS-Regime in Verbindung. Sendung am Mi. , 13.11.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

9:45 Uhr Missbrauchsprozess in Koblenz Vor dem Landgericht Koblenz muss sich ab heute ein Mann verantworten, der einem anderen Mann dabei geholfen haben soll, drei Kinder sexuell zu missbrauchen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, den Kontakt zwischen den Kindern und dem inzwischen verstorbenen 66-jährigen Haupttäter hergestellt haben. Er war mit der Mutter von zwei der drei missbrauchten Kinder befreundet. Die Kinder waren zur Tatzeit zehn, zwölf und 13 Jahre alt. Sendung am Mi. , 13.11.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

9:15 Uhr Fahrerflucht nach Unfall mit Kind in Tawern Wie kann man nur ein Kind anfahren und dann einfach weiterfahren, anstatt sich zu kümmern? Mir fehlen die Worte! In Tawern im Kreis Trier-Saarburg ist ein acht Jahre altes Mädchen gestern Nachmittag beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Fahrer des Wagens beging nach Angaben der Polizei Fahrerflucht. Das verletzte Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer es verletzt wurde, ist noch nicht bekannt. Sendung am Mi. , 13.11.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

9:00 Uhr 👍 Busfahren in Koblenz soll billiger werden Ja, ihr habt richtig gelesen: Zur Abwechslung soll mal etwas BILLIGER werden und nicht teurer. Nach Angaben der Koblenzer Verkehrsbetriebe (koveb) werden die Preise zum Fahrplanwechsel Ende des Jahres gesenkt. Ab Januar 2025 sollen Fahrgäste für 5,50 Euro durch ganz Koblenz fahren können. Momentan kostet das Tagesticket noch 6 Euro. Günstiger werden sollen auch die Wochen- und Monatstickets für Fahrten im gesamten Netz. Na ja, einen kleinen Haken gibt es: Einzelfahrscheine sollen laut koveb etwas teurer werden. Sendung am Mi. , 13.11.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

8:45 Uhr Prozess in Bernkastel-Kues: Landwirt soll Rehkitze umgemäht haben Oh nein, die süßen Rehkitze! Ein Landwirt muss sich heute vor dem Amtsgericht Bernkastel-Kues verantworten, weil er gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben soll. Er soll im Mai bei Veldenz an der Mosel beim Mähen seiner Felder und Wiesen drei Rehkitze so schwer verletzt haben, dass sie starben. Laut Anklage hat der Landwirt vor dem Mähen weder selbst nach Jungtieren gesucht noch hat er einen Jagdpächter damit beauftragt. Laut Tierschutzgesetz sind Landwirte aber dazu verpflichtet. Bernkastel/Veldenz Verstoß gegen Tierschutzgesetz Rehkitze getötet: Landwirt wird zu Geldstrafe verurteilt Ein Landwirt, der bei Mäharbeiten drei Rehkitze getötet hat, muss jetzt eine Geldstrafe zahlen. Das hat das Amtsgericht Bernkastel-Kues entschieden. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:20 Uhr Neuwahl: Kleine Parteien fordern weniger Unterstützungsunterschriften Nicht nur Kommunen und Fastnachter haben Stress mit dem vorgezogenen Neuwahl-Termin - viele kleine Parteien sind jetzt in Aufregung. Der Grund: Das Bundeswahlgesetz gibt vor, dass Parteien, die nicht im Bundestag oder einem Landtag sitzen, eine gewisse Zahl an Unterstützungsunterschriften vorweisen müssen, um zur Wahl zugelassen zu werden. Demnach müssen Kleinparteien in Rheinland-Pfalz von mindestens 2.000 Menschen unterstützt werden. Wegen der kurzen Vorlaufzeit bis zur Wahl fordern unter anderem die Landesverbände von ÖDP, Tierschutzpartei und Volt, dass die Zahl der benötigten Unterschriften auf 500 verringert wird. Sendung am Mi. , 13.11.2024 7:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:10 Uhr Schüler und Schülerinnen wollen Wirtschafts-Unterricht Zugegeben, die klassische humanistische Schulbildung mit Fächern wie Latein vermittelt nicht unbedingt Wissen, das sich in die unmittelbare Lebenspraxis umsetzen lässt. Von daher ist auch die Forderung der Landesschüler*innen-Vertretung LSV nach einem neuen, aktuelleren Fach "Wirtschaft" verständlich. Weglassen, so die Idee, könnte man stattdessen ja zum Beispiel Gedichtanalysen. Dem wiederum widerspricht das Bildungsministerium: Es sei nicht zielführend, unterschiedliche Bildungs- und Lerngegenstände gegeneinander ausspielen zu wollen. Darum steht es uns also weiter frei, beim Versuch, die Steuererklärung korrekt auszufüllen, an Goethes "Faust" zu denken: Da steh' ich nun, ich armer Tor,

Und bin so klug als wie zuvor!

Heiße Magister, heiße Doktor gar,

Und ziehe schon an die zehen Jahr'

Herauf, herab und quer und krumm

Meine Schüler an der Nase herum –

Und sehe, dass wir nichts wissen können! RLP Steuern statt Gedichte Warum "Wirtschaft und Finanzen" kein Pflichtfach an Schulen in RLP ist Immer wieder werden Forderungen nach einem lebensnahen Finanz-Unterricht als Pflichtfach an Schulen laut. Doch in Rheinland-Pfalz ist das nicht geplant. Warum nicht?

8:00 Uhr Das war am 13. November im Jahr... 2009: Die SPD wechselt auf dem Parteitag in Dresden ihre engere Parteiführung komplett aus. Sigmar Gabriel wird zum Vorsitzenden, die Rheinland-Pfälzerin Andrea Nahles zur Generalsekretärin gewählt. 1994: Michael Schumacher gewinnt beim Saison-Finale im australischen Adelaide als erster Deutscher die Formel-1-Weltmeisterschaft. Schumachers Triumph in Australien war der erste von insgesamt sieben Weltmeistertiteln. dpa Bildfunk picture-alliance / Lacy Perenyi | Laci Perenyi 1974: In seiner ersten Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York fordert PLO-Chef Jassir Arafat von den Delegierten Hilfe bei der Gründung eines palästinensischen Staates.

7:50 Uhr Mutmaßlicher Zechpreller festgenommen Der Weg vom Luxushotel in die Gefängniszelle kann manchmal recht kurz sein - jedenfalls, wenn man die Hotelrechnung nicht zahlt. Die Polizei hat im Kreis Mainz-Bingen einen mutmaßlichen Zechpreller festgenommen. Er soll jeweils mehrere Tage lang in teuren Hotels gewohnt, aber nicht bezahlt haben. Nach Angaben der Polizei geht es um einige Tausend Euro. Drei Hotels in Bad Sobernheim, Bingen und Mainz haben Anzeige gegen ihn erstattet. Sendung am Mi. , 13.11.2024 6:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

7:30 Uhr Die Weihnachtsmarkt-Saison startet in Ludwigshafen Es ist vielleicht um die Uhrzeit noch ein bisschen früh - aber kalt genug für einen Glühwein wäre es, finde ich. Passend dazu startet heute im Land die Weihnachtsmarktsaison! Vorne dran: Der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen. Aber ist das nicht eigentlich alles viel zu früh? Das findet jedenfalls mein Kollege Christian Bongers in seiner Paraderolle als Grinch. Überhaupt hat er mal wieder die komplette Verkleidungskiste ausgeräumt. Schaut selbst:

7:20 Uhr Achtung: Schrauben auf Straße Hat da jemand eine Schraube locker? Könnte man denken, wenn man die Meldung der Polizei aus der Nacht liest: Auf der Landstraße 208 bei Rhens sind am Dienstagabend Schrauben auf der Straße verteilt worden. Bereits in der den vergangenen Wochen hat es in der Gegend laut Polizei ähnliche Fälle gegeben. Autofahrer sollten also insbesondere auf den Strecken zwischen Waldesch und Rhens, der Hunsrückhöhenstraße zwischen Emmelshausen und Waldesch sowie der B9 bei Boppard und Rhens vorsichtig sein. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, möge sich bitte an die Polizeiinspektion Boppard wenden. Sendung am Mi. , 13.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:10 Uhr Das wird heute wichtig in Deutschland und der Welt Eine Woche nach dem Aus der Ampel-Koalition gibt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heute im Bundestag eine Regierungserklärung zur aktuellen Lage ab. Damit leitet der SPD-Politiker praktisch den Wahlkampf ein, denn auf Scholz wird nicht nur Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) reagieren, sondern auch CSU-Chef Markus Söder. Im Gegensatz zu ursprünglichen Forderungen der Opposition wird Scholz in dieser Sitzung noch nicht die Vertrauensfrage stellen. Dies soll erst am 16. Dezember geschehen. Die sogenannten Wirtschaftsweisen legen heute ihr Jahresgutachten vor. Zuvor überreichen sie es Kanzler Olaf Scholz. Erwartet wird, dass die Expertinnen und Experten ihre Konjunkturprognose für das laufende und das kommende Jahr senken. Im Mai hatte der fünfköpfige Rat noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,2 Prozent im Jahr 2024 und von 0,9 Prozent im Jahr 2025 erwartet. Nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl empfängt Amtsinhaber Joe Biden seinen ehemaligen Kontrahenten heute im Weißen Haus. Davor will Trump mit führenden Parteifreunden im Kongress zusammenkommen. Biden hatte Trump kurz nach der Wahl angerufen, ihm zum Sieg gratuliert und ihn ins Weiße Haus eingeladen. Das gehört zum üblichen Umgang rund um einen Machtwechsel in den USA.

6:35 Uhr Neuwahl: Stress für Narren Ich reim' seit Wochen vor mich hin

doch macht das alles wirklich Sinn?

Das Durcheinander mit der Wahl

Für Büttenredner eine Qual!



TADÄÄÄ! Noch mal zu den Neuwahlen und den Folgen: Geplagt sind auch die Fastnachterinnen und Fastnachter, zum Beispiel in Mainz. Vor allem diejenigen, die die Kampagne mit ihren politischen Vorträgen bereichern wollen. Lest mal, wie viel Schweiß das politische Geschehen den Narren auf die Stirn treibt: Mainz Schnelligkeit gefragt Vorgezogene Bundestagswahl - Stress für Mainzer Fastnachter Gewählt wird in der Hochphase der Fastnacht. Das bedeutet viel Arbeit vor allem für die politischen Redner in Mainz. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:25 Uhr Der Neuwahl-Termin und seine Folgen für RLP Habt ihr euch den 23. Februar schon im Kalender markiert? An dem Tag sollen ja voraussichtlich die Neuwahlen stattfinden. Viele Kommunen stöhnen, denn da bleibt nicht viel Zeit, um alles vorzubereiten: Briefwahlunterlagen müssen versendet, Wahlhelfer gefunden und Räume organisiert werden. In einem "närrischen" Bundesland wie Rheinland-Pfalz gibt es dabei ein gesondertes Problem: Der Termin ist eine Woche vor Fastnachtssonntag. Da kann es dann nicht nur sein, dass potentielle Wahlhelfer lieber zum Narrentanz gehen, sondern dass auch in der Halle, in der sonst das Wahllokal eingerichtet wird, gerade die Kappensitzung gefeiert wird. Mein Kollege Dirk Rodenkirch hat zusammengefasst, was die Wahl am 23. Februar für Rheinland-Pfalz bedeutet. RLP Bundestagswahl am 23. Februar Das bedeutet der Neuwahl-Termin für Kommunen und Fastnachter In der heißen Phase der Fastnacht soll im kommenden Jahr ein neuer Bundestag gewählt werden. Für die närrischen Hochburgen in Rheinland-Pfalz ist das eine besondere Herausforderung. 16:00 Uhr Der Tag in RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:15 Uhr Das Wetter: November-Tristesse in RLP Das Wetter macht heute da weiter, wo es gestern aufgehört hat: Es bleibt trüb und kalt in Rheinland-Pfalz bei Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad. Typisches Novemberwetter eben. Im Westerwald kann auch Regen dazukommen. Und die Aussichten für die kommenden Tage bleiben genauso trüb, sagte SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend in seiner Vorhersage: Video herunterladen (24 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Der Landtag in Mainz entscheidet heute, ob es im rheinland-pfälzischen Parlament zum ersten Mal eine parlamentarische Gruppe geben wird. Üblich im Landtag sind Fraktionen. Es geht um die Freien Wähler. Sie hatten ihren Fraktionsstatus Anfang Oktober verloren, weil zwei Mitglieder ausgetreten waren und sie damit nicht mehr auf die Mindestgröße von fünf Personen für eine Fraktion kommen. In Rheinland-Pfalz wird heute die Weihnachtsmarkt-Saison eingeläutet. In Ludwigshafen öffnet der erste Weihnachtsmarkt im Land seine Tore. Rund 40 Holzhütten sind auf dem Berliner Platz aufgebaut. In Quirnbach im Kreis Kusel findet heute der traditionelle Pferdemarkt statt. Gerade einmal 500 Einwohner hat der kleine Ort. Zum Pferdemarkt werden aber bis zu 20.000 Menschen in dem Dorf erwartet. Traditionell beginnt der Markt mit einer Pferdeprämierung.