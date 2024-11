Voller Erfolg: Traditioneller Pferdemarkt in Quirnbach im Kreis Kusel sehr gut besucht

per Mail teilen

Am Mittwoch waren bis zu 20.000 Besucher zum Pferdemarkt in Quirnbach im Kreis Kusel gekommen. Für die Ortsbürgermeisterin war das Fest in diesem Jahr sehr erfolgreich.

"Mir geht das Herz auf, dass wir das alles geschafft haben. Der Pferdemarkt dieses Jahr war super." Glücklich, aber auch ein wenig geschafft, steht die Quirnbacher Ortsbürgermeisterin Stefanie Körbel (parteilos) am Abend vor dem Festzelt. Für sie war das traditionelle Fest des Ortes in diesem Jahr ein voller Erfolg. Die Pferdeschau am Vormittag war sehr gut besucht, freut sich Körbel. Und das erste Mal seit Corona seien auch wieder mehr als 100 Marktstände in Quirnbach aufgestellt gewesen.

Wie jedes Jahr begann der Pferdemarkt in Quirnbach mit der Pferdeprämierung. Fast alle Rassen sind dabei vertreten, von kleinen Shetland-Ponys über Vollblüter bis hin zu Kaltblütern. In diesem Jahr gab es übrigens ein kleines Jubiläum: Die Prämierung fand zum 35. Mal statt.

Wichtigster Programmpunkt beim Pferdemarkt in Quirnbach: Die Pferde-Prämierung. SWR

Kuseline steigt bei Pferdemarkt nicht aufs Pferd

Aber - etwas war neu dieses Jahr. Bisher war es nämlich so, dass die Kuseline (sie repräsentiert den Kreis Kusel bei vielen Festen und Terminen) immer auch auf einem Pferd saß. Im vergangenen Jahr ist sie aber runter gefallen. Sie hat sich zwar nicht verletzt, weil sie weich auf Sägemehl gelandet ist. "Aber das war schon ein großer Schreck, deswegen lassen wir das in diesem Jahr", so Ortsbürgermeisterin Stefanie Körbel vor dem Festbeginn.

Viele Stände beim Quirnbacher Pferdemarkt haben bereits Tradition. SWR

Auch in diesem Jahr waren beim Quirnbacher Pferdemarkt wieder viele Verkaufsstände aufgebaut. Dort gab es natürlich Essen und Trinken, aber auch Handwerkskunst und Dinge des täglichen Bedarfs. Und eine Lotterie: In den Anfängen des Pferdemarktes konnte man dabei als Hauptpreis eine Kuh oder ein Pferd gewinnen. Dieses Mal war es eine Kreuzfahrt für zwei Personen.

Tisch für Singles: Pferdemarkt Quirnbach war immer auch Heiratsmarkt

Vor nicht allzu langer Zeit hatte Ortsbürgermeisterin Stefanie Körbel eine Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter. Eine Frau pries ihren Neffen an: 35 Jahre alt, Single. Ob die Quirnbacher nicht eine alte Tradition wieder aufleben lassen könnten, wonach der Pferdemarkt auch immer ein Heiratsmarkt war? "Diese Nachricht hat mich nicht mehr losgelassen", sagt Stefanie Körbel.

Also hat sie zusammen mit dem Wirt im Festzelt einen "Single-Tisch" aufstellen lassen, wo man sich zwanglos kennenlernen konnte. "Wir haben das in diesem Jahr kurzfristig entschieden und deshalb nur provisorisch einen Tisch eingerichtet." Im kommenden Jahr will Stefanie Körbel wieder einen "Single-Tisch" aufstellen - dann aber mit etwas mehr Vorplanung, sagt sie.

Im Festzelt geht es beim Pferdemarkt in Quirnbach im Kreis Kusel hoch her. SWR

Pferdemarkt Quirnbach verlief friedlich

Großes Lob hat die Ortsbürgermeisterin für die Dorfgemeinschaft. Gerade mal rund 500 Einwohner zählt Quirnbach - da muss im Vorfeld des Pferdemarktes und währenddessen jeder mit anpacken. "Ohne die vielen Helfer wäre das nicht möglich", sagt sie. Sie betont außerdem, dass der Pferdemarkt jedes Mal außerordentlich friedlich verläuft. Das sei auch in diesem Jahr nicht anders gewesen. Am Tag nach dem Fest geht`s jetzt für die Quirnbacher ans Aufräumen. Auch da, sagt Stefanie Körbel, packen alle gemeinsam mit an.