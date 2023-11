Knapp 15.000 Besucher bei Pferdemarkt in Quirnbach

Der traditionelle Pferdemarkt in Quirnbach zieht jedes Jahr die Massen in den kleinen Ort im Kreis Kusel an. Auch in diesem Jahr zeigten sich Veranstalter und Standbetreiber zufrieden.

Der Quirnbacher Pferdemarkt ist überregional bekannt und zieht regelmäßig viele Besucher aus nah und fern an. SWR Einige Standbetreiber berichteten, dass sie ausverkauft gewesen waren. Aus Sicht der Polizei verlief der Pferdemarkt auch weitestgehend friedlich. Da viele Besucherinnen und Besucher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist sind, blieb das erwartete Verkehrschaos aus. Pferdemarkt in Quirnbach bei Kusel hat lange Tradition Der Pferdemarkt in Quirnbach hat zwei Weltkriege überdauert. Ende der 70er Jahre stand er vor dem Aus, wurde aber von der Gemeinde, den Geschäftsleuten und Vereinen gerettet. Um die 15.000 Besucher kommen jedes Jahr. Pferdeschau und Prämierung in Quirnbach Der Vormittag begann auch in diesem Jahr mit einer Pferdeschau und anschließender Prämierung. Außerdem gab es verschiedene Shownummern. Kinder konnten am Nachmittag auf Ponies und Eseln reiten. Fester Bestandteil des Pferdemarktes waren auch wieder die etwa 100 Verkaufsstände, die so ziemlich alles feil bieten, was man sich vorstellen kann: Da gab es beispielsweise Strickstrümpfe, Hustenbonbons und natürlich auch Pferdebedarf. Im Festzelt spielten "Seckis Schloßmusikanten" und am Abend gab es Partymusik mit den "Members".