Der 20-Jährige soll sich laut Polizei in höherpreisigen Hotels sehr wohl gefühlt haben. Als die Rechnung anstand, war er aber verschwunden.

Mitte Oktober hat der 20-Jährige mit seiner Tour durch die Hotels gestartet. Er soll sich immer wieder mehrere Tage in den Nobelhotels eingemietet haben. Es waren insgesamt drei Häuser in Bad Sobernheim, Bingen und Mainz.

Statt Hotel-Rechnung zu zahlen, schnell verschwunden

Nach einigen Tagen sei er verschwunden gewesen - ohne die Rechnung zu bezahlen. Alle drei Hotels haben Anzeige gegen den Mann erstattet. Die Polizei konnte ihn schnell aufspüren, weil er sich anscheinend immer mit seinem richtigen Namen in den Hotels angemeldet hatte.

Wellnessbehandlung in Nobel-Hotel von Bad Sobernheim

In dem Nobelhotel in Bad Sobernheim hat er sich wohl auch verwöhnen lassen. Laut Polizei hat der junge Mann Wellness-Behandlungen gebucht, aber nicht bezahlt. Allein dort stehe eine Rechnung über mehr als Tausend Euro aus, so die Ermittler. Insgesamt habe er die Hotels um mehrere Tausend Euro betrogen.

Zechpreller alter Bekannter der Polizei

Der 20-Jährige ist der Polizei schon mehrfach wegen Verkehrs- und Betrugsdelikten aufgefallen, berichtet die Polizei. Die Ermittler prüfen jetzt, ob er möglicherweise auch in anderen Hotels die Zeche geprellt hat.