Schock-Anrufe, falsche Polizisten, angebliche Bankmitarbeiter - immer wieder versuchen Betrüger, am Telefon an das Geld anderer zu kommen. Jetzt hat es zwei Frauen in Mainz getroffen.

Die Mainzer Polizei warnt erneut vor Anrufen von Betrügern, die sich als Bankmitarbeiter ausgeben und so Geld erbeuten wollen. Vergangene Woche sei eine 93-jährige Mainzerin auf diese Masche hereingefallen und habe Zehntausende Euro verloren. Am Telefon hatten die Betrüger der Frau vorgespielt, dass sie ihr Konto vor unbefugten Abbuchungen schützen müsse. Dafür übergab die Frau ihre Bankkarte inklusive PIN nach dem Telefonat an einen Unbekannten. Als die Seniorin dann einen Anruf ihrer tatsächlichen Bank wegen Abbuchungen von über 50.000 Euro bekam, flog der Betrug auf. Auch 24-Jährige fällt auf Betrüger herein In einem weiteren Fall in Mainz habe eine 24-Jährige 4.000 Euro verloren, so die Polizei. Die Frau erhielt zunächst mehrere Phishing-SMS und gab auf einer gefälschten Webseite ihre Onlinebanking-Daten ein. Am nächsten Tag erhielt sie dann einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Er brachte die Frau dazu, etwas in ihrer Banking-App einzugeben. Später stellte sie fest, dass sie über die App Überweisungen freigegeben hatte. Auch Frau in Bad Kreuznach um viel Geld betrogen Bereits vorletzte Woche hatte die Polizei von einem dreisten Betrug in Bad Kreuznach berichtet. Betrüger hatten eine 85-Jährige am Telefon dermaßen unter Druck gesetzt, dass sie ihnen Bargeld, Münzen, Goldbarren und Schmuck im Wert von 50.000 Euro aushändigte.