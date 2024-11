Cannabis-Legalisierung: Das gilt seit dem 1. April

Erwachsene dürfen zu Hause 50 Gramm und drei weibliche Pflanzen besitzen, in der Öffentlichkeit sind 25 Gramm erlaubt. Das Rauchen ist zwischen 7 und 20 Uhr nur in bestimmten Bereichen gestattet, und es muss ein Mindestabstand von 100 Metern zu Kitas, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen eingehalten werden. Alle Regeln gibt es hier in der Übersicht .