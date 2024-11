Millionen-Coup am Frankfurter Flughafen

per Mail teilen

Die Polizei hat in Mainz-Mombach vier Männer festgenommen. Sie sollen am Frankfurter Flughafen einen Koffer mit Schmuck im Wert von 1,2 Millionen Euro gestohlen haben.

Es war am vergangenen Freitag, als sich der Coup im Terminal 1 am Frankfurter Flughafen abspielte. Einzelheiten wollte die Polizei nicht bekanntgeben, nur so viel: Der Schmuckhändler war dort zusammen mit einer Kollegin unterwegs, als ihm der Koffer gestohlen wurde. Darin befanden sich nach seinen Angaben Halsketten, Armbänder und anderer Schmuck im Wert von 1,2 Millionen Euro.

Überwachungskameras führen Polizei nach Mainz

Nach der Tat wertete die Polizei die Bilder der Überwachungskameras am Flughafen aus. Sie konnte vier Verdächtige ausmachen, die dann am Sonntag im Mainzer Stadtteil Mombach ausfindig gemacht wurden. Es handelt sich um Männer im Alter von 43, 49, 51 und 63 Jahren.

Diebe wollten mit Schmuck verschwinden

Die Verdächtigen wollten sich laut Polizei gerade auf den Weg zu einem anderen Ort machen. Als sie ihren Unterschlupf mit Reisegepäck verließen, wurden drei von ihnen sofort festgenommen. Der vierte Mann versuchte noch zu fliehen, wurde aber wenig später ebenfalls gefasst.

Schmuck versandfertig verpackt

Bei Durchsuchungen fanden die Polizisten dann in einem Auto den bereits versandfertig verpackten Schmuck. Ermittlungen zufolge war der komplette gestohlene Schmuck in dem Auto. Einzelne Schmuckstücke haben laut Polizei einen Wert von bis zu 32.000 Euro.

Die Verdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft.