Da wollte ein Dieb in Worms besonders schlau sein: Erst klaute er ein E-Bike und dann die Kamera, die seine Tat gefilmt hatte. Pech für ihn: Die Aufnahmen waren längst gespeichert.

Wie die Wormser Polizei berichtet, war der Dieb am Donnerstagmorgen in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt gelangt. Dort machte er sich an einem mehrere tausend Euro teuren E-Bike zu schaffen.

Vermutlich um seine Tat zu vertuschen, montierte der Mann eine Überwachungskamera in der Tiefgarage ab und verschwand mit Fahrrad und Kamera. Womit er wohl nicht gerechnet hatte: Der Diebstahl war nicht nur von der Kamera gefilmt worden, sondern die Aufnahmen waren längst auf einen externen Server übertragen worden.

Gestohlenes E-Bike durch Tracker wiedergefunden

Das gestohlene Fahrrad wurde noch am selben Tag mithilfe eines Trackers in der Stadt geortet und konnte seinem Besitzer zurückgegeben werden. Der Dieb sei noch nicht gefasst, aber man habe eine heiße Spur, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR.

Trotzdem ist die Polizei dankbar für Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241 852 0 melden oder eine E-Mail an piworms@polizei.rlp.de schreiben.